SVJEDOČENJE KOJE ĆE UZDRMATI MOST: Milanović će na sudu otkriti tko je došao na tajni noćni sastanak s njim u Vladu

Otkako je kao lider SDP-a i Narodne koalicije izgubio izbore, a potom se povukao s čela stranke, Zoran Milanović rijetko se pojavljivao u javnosti.

No, ako ga se već ne može vidjeti u Saboru, sutra bi ga se moglo vidjeti u Rijeci, i to na sudu. Tamo bi, piše Novi list, trebao doći kako bi svjedočio u parnici koja ju je saborska zastupnica Mosta Ines Strenja Linić pokrenula protiv tog riječkog dnevnog lista.

Pozvan na sud zbog tužbe Strenje Linić

Strenja Linić je podnijela tužbu jer je portal Novog lista u ožujku prošle godine s portala N1 prenio informaciju koju je ta televizija, pak, prenijela iz 24 sata, da je ona bila među zastupnicima Mosta koji su se 8. prosinca 2015. godine, u vrijeme turbulentnih pregovora o sastavljanju nove Vlade, sastali s tadašnjim premijerom Milanovićem u Banskim dvorima. Strenja Linić tvrdi da nije bila na tom razgovoru, pa je tužila Novi list smatrajući da su joj te novine nanijele veliku štetu.

Milanović je stoga pozvan kao najvjerodostojniji svjedok koji bi trebao reći je li Strenja Linić bila na tom sastanku kada je u kasnim noćnim satima skupina mostovaca samoinicijativno, bez znanja svoga šefa Bože Petrova, došla u zgradu Vlade i sastala se s tadašnjim premijerom Milanbovićem.



Kasnije je 24 sata prvi objavio da su u izaslanstvu Mosta uz Strenju Linić bili i izabrani zastupnici Tomislav Panenić (tada budući, a sada već bivši ministar gospodarstva) te Ljubica Ambrušec i Josip Katalinić.

Tajni noćni sastanak u Banskim dvorima

Milanović zna tko mu je te noći došao u posjet, pa bi svojim svjedočenjem mogao izazvati nevolje unutar Mosta. Jer, nagađa Novi list, možda oni koji su se sastali s njim nisu u međuvremenu to priznali Petrovu.

Sam Milanović dosad nije javno otkrio imena mostovaca koji su tada bili u njegovom uredu. Zanimljivo je da je dan ranije, 7. prosinca 2015. godine, Petrov predložio Milanoviću i tadašnjem šefu HDZ-a Tomislavu Karamarku osnivanje tripartitne vlade. Pojedinim ljudima iz Mosta bilo je jasno da takav model neće svi prihvatiti, a bili su zabrinuti i zbog propalog prvog pokušaja konstituiranja Sabora nakon izbora 8. studenog 2015. te se pribojavali ponovljenih izbora.

Skupina mostovaca koja je te noći došla u Milanovićev ured ušla je u Banske dvore na sporedni ulaz.

Milanović dosad tajio imena mostovaca koji su mu došli

Kada je sve to prošlo, sredinom siječnja 2016. godine Milanović je gostujući u HRT-ovoj emisiji ‘Nedjeljom u 2’ o tom sastanku kazao sljedeće: “Neću reći tko su bili ti ljudi jer im štitim integritet. Pregovarali smo o dogovoru s SDP-om. Bili su korektni, ali zbunjeni. Nisu dolazili ogovarati Petrova ni ikoga drugog iz Mosta. Nalazili smo se u kasnim satima u Vladi i to govori da oni nisu bili na čisto.”

Valja pritom znati da je Petrov dvadesetak dana nakon famoznog sastanka skupine mostovaca s Milanovićem objavio da Most prekida pregovore s SDP-om i da se odlučio za suradnju s HDZ-om. To je objasnio tvrdnjom da su neki SDP-ovci kontaktirali pojedine zastupnike njegove stranke mimo službenih pregovora. No, u trenutku kada je donio tu odluku koja je usmjerila tijek budućih političkih zbivanja, Petrov nije znao da je dio zastupnika Mosta mimo njegovog znanja pregovarao s Milanovićem.

