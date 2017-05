‘KLINIČKI MRTVA VLADA’: Evo kako Švicarci gledaju na politički cirkus u Hrvatskoj

Švicarski Neue Zuercher Zeitung (NZZ) analizirao je aktualnu političku situaciju u Hrvatskoj te zaključio kako je hrvatska Vlada ‘klinički mrtva’.

‘Jedan jedini glas je hrvatsku vladu spasio od propasti, 76 zastupnika u Saboru koji broji 151 zastupničko mjesto je u petak izabralo novog predsjednika parlamenta i time spriječilo neposredne prijevremene izbore’, analizira NZZ.

Sve je krenulo s dramom u Agrokoru

Švicarski list podsjetio je na krizu u Agrokoru te zakon koji je hitno donesen kako bi se spasila najveća hrvatska kompanija, takozvani ‘lex Agrokor’. Istaknuli su kako je upravo ministar financija Zdravko Marić, koji je prije bio menadžer u Agrokoru, bio značajni faktor u spašavanju Agrokora.

‘Vlast visi na tankom koncu’

‘Oporba mu je stoga predbacila pristranost i u travnju inicirala glasovanje o nepovjerenju. U četvrtak je to glasovanje propalo zbog jednog glasa – i to baš zbog onog glasa zastupnika oporbe kojega se optužuje za korupciju. Na to je i Most odlučio povući se iz Vlade. HDZ nakon turbulencija proteklog tjedna, doduše, ostaje na vlasti, ali bez podrške Mosta i jednog drugog juniorskog partnera koji je također odustao od daljnje suradnje, ta vlast visi na tankom koncu. Politička stalna kriza u najmlađoj članici EU-a bi stoga trebala uskoro dobiti svoj nastavak’, piše NZZ, a prenosi Deutsche Welle.