[VIDEO] SVI SU OSTALI U ŠOKU KADA JE U SUDNICI POPIO OTROV: Evo što je netom prije smrti Slobodan Praljak poručio generalima

Slobodan Praljak počinio je danas samoubojstvo u sudnici haškog suda.

Jutros u 10 sati započelo je izricanje presude bosanskohercegovačkoj šestorki za teške zločine nad muslimanima tijekom rata u BiH. Nakon što je sud potvrdio prvostupanjsku presudu Prliću i Stojiću, na red je došlo izricanje presude Slobodanu Praljku. Sudsko vijeće potvrdilo je presudu i njemu.

Praljkove posljednje riječi

‘Suče, Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prijezirom odbacujem vašu presudu’, rekao je i popio još uvijek nepoznat sadržaj iz malene bočice. Potom je sjeo i rekao da je popio otrov. Iako sudac Carmel Agius isprva nije reagirao, ubrzo je prekinuo sjednicu suda nakon što je urgirala Praljkova obrana.

U javnost su procurile i njegove zadnje riječi koje je uputio generalima prije nego si je oduzeo život.

“Živite i borite se, nemojte završiti kao ja. Ne predajte se nikad!”, navodno je rekao Praljak, doznaje RTL.

Isti izvor prenosi kako se pretpostavlja da je Praljak u sudnici popio cijanid, koji ga je na kraju i ubio.

Prisutnima je odmah naloženo da ne diraju bočicu u kojoj se nalazila smrtonosna tekućina te je sudnica potom ispražnjena.

Dugo se, zapravo, ništa nije znalo. Hitna pomoć čekala se četrdesetak minuta, a nakon hitne obrade Slobodan Praljak prevezen je u bolnicu. Ni njegova obrana nije imala informacije o njegovu stanju, sve što se znalo jest da je kritično.

Tko je dostavio otrov?

Nakon sat vremena čekanja predsjednik suda primio je hrvatsku veleposlanicu u Nizozemskoj.

Haški sud u međuvremenu je najavio nastavak izricanja presude preostaloj petorici osuđenika. Ono se doista i nastavilo iza 14 sati, ali bez prijenosa uživo zbog tehničkih problema u sudnici u kojoj je Praljak počinio samoubojstvo.

Dok je sud potvrđivao prvostupanjske kazne Petkoviću, Ćoriću i Pušiću, stigla je informacija da je Slobodan Praljak preminuo.

Na samom kraju današnje sjednice suda, koja je ujedno i posljednja sjednica, budući da je ovo bio posljednji slučaj Haškog suda , sudac Agius rekao je kako su nizozemske vlasti pokrenule istragu o tome kako je bivši zapovjednik HVO-a Slobodan Praljak popio otrov u haškoj sudnici.

Istraga će kako pišu nizozemski mediji ići u smjeru pronalaženja osobe, ili više njih, koje su Praljku dostavile otrov u zatvor.

Kontroverzni zapovjednik

Tijekom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bio je istaknut, ali i kontroverzan vojni zapovjednik, poznat pod nadimkom ‘Brada’. Na početku Domovinskog rata 1991. godine pristupio je dragovoljno oružanim snagama Republike Hrvatske i promaknut je u čin general-bojnika. Tijekom 1992. i 1993. godine, radio je kao jedan od 14 članova vijeća nacionalne obrane Republike Hrvatske i član Hrvatskog državnog povjerenstva za odnose s UNPROFOR-om.

Bio je visoki predstavnik ministarstva obrane Republike Hrvatske, a 13. svibnja 1993. godine imenovan je za predstavnika Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni i Hrvatskom vijeću obrane. Od 24. srpnja do 8. rujna 1993. godine, general Slobodan Praljak je bio načelnik Glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane.

U studenome 1993. godine, Praljak je došao u sukob sa zapovjednikom Kažnjeničke bojne HVO-a Mladenom Naletilićem ‘Tutom’, što je rezultiralo Praljkovom smjenom s položaja načelnika Glavnog stožera HVO-a.

Dana 9. studenoga 1993. godine, srušen je Stari most u Mostaru, a većina svjetskih medija je za taj čin optužila Hrvatsko vijeće obrane na čelu sa Slobodanom Praljkom, kao načelnikom, iako je on razriješen dužnosti dan prije. Tvrdio je kako je most srušen aktiviranjem eksploziva postavljenog na lijevoj obali Neretve na kojoj je bila Armija BiH.

Zajedno sa petoricom suokrivljenika dragovoljno se predao Međunarodnom sudu.