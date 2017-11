OBILJEŽENA 25. OBLJETNICA ŽRTVE VUKOVARA: U Koloni sjećanja hodalo čak 100.000 ljudi: ‘Čovjek ostane bez teksta kad ovo vidi’

Vukovar danas obilježava 25 godina od pada grada koji je postao simbol stradanja, ali i velikog herojstva. U njemu su živote izgubile tisuće ljudi koji su ga mjesecima branili od agresora.

Obilježavanje 25. godišnjice žrtve Vukovara bit će upamćeno po nikad dužoj Koloni sjećanja od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja u kojoj je, prema neslužbenim procjenama, bilo više od stotinu tisuća ljudi iz svih krajeva Hrvatske. Ondje su državna i druga izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće za žrtve Domovinskog rata.

14:08 Kardinal Bozanić istaknuo je da na današnji dan obilježavanja 25. obljetnice žrtve Vukovara i svatko na svoj način proživljava i bol i ponos, ljubav prema domovini i pitanja o budućnosti, svoju vjeru i pouzdanje u Boga. “Naš hod u procesiji kroz Vukovar u mislima je spajao slike života prije razaranja grada, slike gaženja ljudskosti te izrugivanje pravde tijekom i nakon rata, slike ljudi koji su sačuvali lice Vukovara i onda kada su i suze od boli presušile. Taj je naš hod spojio sve hrvatske krajeve i ljude diljem domovine i svijeta, branitelja i novi naraštaj kojemu prenosimo vrijednost spomena”, rekao je Bozanić.



Naglasio je kako je danas okupljanje u Vukovaru, na važan spomendan za hrvatsku državu i okupljanje u narodnom zajedništvu u ovoj učionici života. Dodao je kako je neznatna bila pomoć ljudi koji su mogli zaustaviti uništavanja Vukovara i Hrvatske te da je “hrvatski pogled često morao gledati ljudsko nemilosrđe”.

No, kazao je Bozanić, to “uči o dvije vrijednosti koje su najveća utjeha: Božje milosrđe i Njegovo ime. To je središnji oslonac koji ne smijemo previdjeti, okruženi imenima naše braće i sestara, na grobovima onih koji su svjedočeći milosrđe bili izloženi nemilosrđu prije dvadeset i pet godina”.

13:42 “Koliko god izgledalo proturječnim, ime Božje ljubavi rijetko je gdje tako snažno očitovano kao u Vukovaru”, kazao je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić služeći misu zadušnicu na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

12:58 Nakon polaganja vijenaca na Memorijalnom groblju molitvu na groblju za sve poginule i nestale molio je đakovački i osječki nadbiskup msgr. Đuro Hranić, dok je potom misu zadušnicu na groblju predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

12:55 Jednom od hrvatskih branitelja, sudionika Kolone sjećanja, pozlilo je tijekom hoda prema Memorijalnom groblju, pa mu je pružena medicinska pomoć.

12:40 Kolona sjećanja pristiže na Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata. Ondje su među prvima stigli predstavnici državnog vrha i položili vijence kod spomen-obilježja. Vijence su položili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov i premijer Andrej Plenković. S predsjednicom Republike vijenac su položili supruga i sinovi generala Blage Zadre, sestra Marka Babića, te Željka Jurić Mitrović i njezina kći Maja.

Vijence su položili i predsjednici Sabora i Vlade RH, Božo Petrov i Andrej Plenković. U ime vukovarskih branitelja podno spomen-obilježja vijence su položili zapovjednik obrane grada Branko Borković ‘Mladi Jastreb’ i ratni povjerenik Marin Vidić Bili. Vijence su također položili i ministar branitelja Tomo Medved i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

12:30 U nikad dužoj vukovarskoj Koloni sjećanja i u moru zastava i transparenata, pozornost je privuklo i dvanaest transparenata sa crnim kvadratima bez ikakvih nastpisa. Riječ je o transparentima koje nose članovi Hrvatske liječničke komore i kojima, kako kažu, žele poručiti da se Vukovara treba sjećati svih dvanaest mjeseci, a ne samo jedan u godini.

12:23 U Koloni sjećanja su veleposlanica Slovenije dr. Smiljana Knez te veleposlanica SAD-a Julieta Valls Noyes koja je poručila: “Nikad više”.

12:09 “Cijeli hrvatski narod sjeća se danas žrtve Vukovara i odaje poštovanje žrtvama strašnog genocida, stradanja hrvatskog naroda u Vukovaru”, poručio je u petak ministar hrvatskih branitelja Tomislav Medved, hodajući u Koloni sjećanja na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Istaknuo je kako je dolaskom gotovo 100 tisuća ljudi danas u Vukovar da bi se poklonili i odali poštivanje njegovoj žrtvi još jednom poslana poruka da i 25 godina poslije zločina, hrabrost i otpor Vukovaraca ostaju u kolektivnoj svijesti hrvatskog naroda.

“Na svima nama je da na idealizmu za koji su ljudi ginuli, gradimo moderno hrvatsko društvo, a Domovinski rat i stradalnici su temelj suverene Hrvatske i to hrvatski narod pamti”, rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

11:42 Velik broj ljudi nalazi se duž gradskih ulica, čekajući da se pridruže koloni koja je krenula iz dvorišta vukovarske bolnice kroz Gundulićevu i Bolničku ulicu do Županijske, Strossmayerove i Ulice bana Jelačića, kojom će doći do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Brojni sudionici ogrnuti su hrvatskim državnim zastavama. Po transparentima koje nose vidi se da dolaze iz cijele Hrvatske, a velik broj njih došao je iz susjedne BiH. Kolonu sjećanja predvode hrvatski branitelji te obitelji poginulih i nestalih branitelja, iza kojih hodaju pripadnici Oružanih snaga RH noseći 164 zastave svih ratnih postrojbi u RH.

“Čovjek ostane bez teksta. Jednostavno naviru sjećanja na sve ono što je ovaj grad proživio i još uvijek proživljava. Vukovar kakav je sad ne može živjeti i od Vlade očekuje konkretnu pomoć”, kazao je zapovjednik obrane Vukovara 1991. Branko Borković, koji je u Koloni sjećanja sa suborcima.

11:14 Munira Subašić, predsjednica Udruženja ‘Majke Srebrenice’, zajedno s još deset predstavnica raznih udruženja stradalih Srebreničana, došla je u Vukovar podržati majke Vukovara koje su također ostale bez svojih najmilijih, javljaju e-vijesti.

“Majke Srebrenice najbolje znaju šta znači kada vam netko ubije sina, kada vam siluje kćer i znamo što je bol. Zato uvijek kada se ovdje obilježava Dan sjećanja nastojimo doći i dati podršku majkama Vukovara. Isti projekt, isti zločinci u Vukovaru su počeli i u Srebrenici su završili. (…) Ista nam je bol, svaka majka bez obzira kako se zove i kome pripada, ona je samo majka i ništa drugo”, kazala je Subašić koja će danas potpisati sporazum s hrvatskom udrugom Bedem ljubavi.

Majke Srebrenice će tijekom obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar položiti cvijeće na spomen-obilježje stradalima, kako bi svoju snagu i podršku dale majkama iz grada heroja.

11:02 U Koloni sjećanja je i Željka Jurić Mitrović, simbol Vukovara. Željka je napustila Vukovar kao šestogodišnja djevojčica. Uplakana djevojčica plave kose u plavom kaputiću držala je majku za ruku i s tužnom grimasom na licu ridala hodajući pokraj vukovarskih ruševina. Željka je u petak u Kolonu sjećanja dovela svoju kćer kojoj je odjenula plavi kaputić, pišu 24 sata.

10:50 Kolona sjećanja krenula je od vukovarske bolnice prema Memorijalnom groblju. Na čelu kolone su hrvatski branitelji Vukovara i članovi obitelji poginulih, ubijenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja Vukovara.

10:40 Vukovarski branitelj Ivica Lukić Zolja kazao je za N1 televiziju da bi pronalazak nestalih i iskrene riječi isprike uvelike olakšale život u Vukovaru.

“Pozvao sam danas sugrađane srpske nacionalnosti da ne spuštaju rolete… Bilo bi lijepo i bio bi to korak prema mnogo boljim odnosima. Teško ćete na zidu koji je vlaga nagrizla napraviti temelj, bit će lakše kada se otkrije gdje su naši nestali i kada budu upućene iskrene riječi isprike. Rat izazove sve najgore u čovjeku, idemo ga zaboraviti, idemo živjeti zajedno. Daleko će biti bolje kada mladi ljudi budu imali gdje raditi – tada će se smanjiti broj ‘hrvatskih’ i ‘srpskih’ kafića ili ‘hrvatskih’ i ‘srpskih’ vrtića”, kazao je Lukić.

10:22 U tijeku je prigodni program u dvorištu bolnice u kojem sudjeluju Klapa Hrvatske ratne mornarice (HRM) “Sv. Juraj”, glumac Darko Milas te vukovarski branitelj Branko Čulić. Programu je nazočan veliki broj građana i domoljuba iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, te hrvatski državni vrh, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade, Božo Petrov i Andrej Plenković, ministri u Vladi, mnogi saborski zastupnici, stranački čelnici, predstavnici Katoličke crkve predvođeni zagrebačkim nadbiskupom i metropolitom, kardinalom Josipom Bozanićem, koji će u 13 sati na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata predvoditi svetu misu, te ostali državni i drugi dužnosnici.

10:11 “Najveću čast onima koji su umrli za našu slobodu činimo borbom za sreću onih koji su preživjeli. Tako će sjećanje na njih živjeti vječno”, napisao je na Twitteru Bojan Glavašević, sin pokojnog vukovarskog novinara Siniše Glavaševića.

10:05 Izvođenjem hrvatske himne i minutom šutnje za poginule i nestale branitelje i civile, ispred vukovarske bolnice službeno je započeo ovogodišnji program obilježavanja obljetnice stradanja Vukovara pod nazivom “Vukovar – mjesto posebnog pijeteta”.

10:00 “U suradnji s gradonačelnikom i županom nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za napredak i boljitak svih građana Vukovara u europskom duhu tolerancije”, izjavio je u Vukovaru predsjednik Vlade RH Andrej Plenković dodavši da je današnja komemoracija još jedna prigoda da se izrazi duboko poštovanje svima koji su u Vukovaru dali život te da njihova žrtva bude poticaj svima u Hrvatskoj.

9:53 “Obnovom vodotornja želimo poručiti da u nama ne postoji mržnja, nego volja da obnovimo blagostanje i mir. Trebamo ponuditi bezuvjetnu podršku u zacjeljivanju rana Vukovaraca. Neke tragedije ne možemo izbrisati, a to su oduzeti životi stotina nedužnih ljudi. Vukovaru možemo ponuditi obnovu i da bude mjesto sretnih obitelj”, izjavio je u Vukovaru predsjednik Sabora Božo Petrov.

9:45 Obilježavanje 25. obljetnice pada Vukovara započelo je ispred vukovarske bolnice okupljanjem vukovarskih branitelja i članova obitelji poginulih, ubijenih i nasilno odvedenih te svih ostalih koji su danas stigli u Vukovar odati počast gradu-heroju i njegovim žrtvama. Kolona sjećanja krenut će u 10.30 sati gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata.

Kolona sjećanja ide starom trasom

Povorku će predvoditi svi vukovarski branitelji, a ne samo pripadnici 204. vukovarske brigade, objavili su organizatori, jer grad su branili brojni branitelji, pripadnici 204. brigade, ali i dragovoljci HOS-a, MUP-a i drugih postrojbi.

Počast žrtvama Vukovara odat će se na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a na njemu su, prema posljednjim podacima, pokopana 423 hrvatska branitelja, 310 civilnih žrtava rata, 163 umrla hrvatska ratna vojna invalida, dva umrla hrvatska branitelja te 57 članova obitelji poginulih hrvatskih branitelja.

Tri mjeseca odolijevao žestokim napadima

Vukovar, nekad prelijepi pitomi grad na Dunavu u istočnoj Slavoniji, danas je simbol velikog stradavanja, ali i grad heroj koji je te ratne 1991. tri mjeseca odolijevao žestokim napadima 30 tisuća vojnika JNA te paravojnih formacija. Napadnut je i sa zemlje i iz zraka, ali i od svojih građana koji su do tada u istom tom gradu živjeli, radili i gradili svoje domove. Pod opsadom je bio punih 87 dana. Branilo ga je tek 2500 hrvatskih branitelja lako naoružanih dok se na njih jurišalo tenkovima, zrakoplovima i pješadijom.

Bombardiranja, tijekom kojih je ispaljeno oko 6500 projektila, grad su tijekom tih 87 dana sravnila sa zemljom, a nakon njegova pada 18. studenoga ubijeni su brojni koji su ga branili – oni koji su to činili oružjem, oni koji su to činili srcem, ali i oni nejaki koji su u njemu zbog bitke ostali zarobljeni. Nesrpsko stanovništvo koje je preživjelo tada je iz njega protjerano.

Izvođenje ranjenika, vojnika i civila iz vukovarske bolnice, pokolj u Veleprometu i na Ovčari te egzodus 22 tisuće ljudi koji je uslijedio Vukovarci nikad neće zaboraviti. Njihov grad u kojem je do te godine živjelo oko 44.600 stanovnika od kojih su 47 posto bili Hrvati, a 32 posto Srbi nikada više neće biti isti.

O točnom broju žrtava podaci su i danas nepoznati. Tijela brojnih nestalih pronađena su godinama kasnije u masovnim grobnicama. Današnji gradonačelnik Ivan Penava na sjednici Vlade kazao je kako je u bitci za Vukovar poginulo više od četiri tisuće ljudi dok ih je 300 nestalo.

Podaci o poginulima različiti

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 2006. godine je objavilo kako je Hrvatska tada izgubila 879 vojnika, dok je 770 ranjeno u samom gradu Vukovaru.

Prema hrvatskom generalu Antonu Tusu, oko 1100 vukovarskih branitelja je ubijeno, 2600 branitelja i civila označeno kao nestalo, a drugih 1000 hrvatskih vojnika ubijeno na prilazima Vinkovcima i Osijeku.

U svojoj knjizi “Hrvatska povijest”, izdanoj 2004. godine, hrvatski povjesničar Ivo Goldstein je procijenio gubitke hrvatskih vojnih snaga u bitci za Vukovar na 2500 mrtvih (uključujući i snage koje su pomagale obranu u okolici grada).

Prema specijaliziranom elektroničkom portalu o Domovinskom ratu “Domovinski rat On Line”, ukupan broj stradalih vojnika HV-a procjenjuje se na oko 2500, od čega je oko 900 poginulo tijekom samih borbi u Vukovaru, oko njih 600 ubijeno je nakon pada grada, a ostalih tisuću je stradalo u borbama na širem području Vukovara.

Najmlađi poginuli civil beba od tek šest mjeseci

Oko 7000 osoba, civila i vojnika, završilo je nakon pada grada u logorima u Srbiji. Poginulo je oko tisuću civila, od čega 86 djece, od kojih je najmlađi Ivan Kljaić imao samo šest mjeseci. Poginuo je od krhotina velikosrpske granate dok ga je otac Pavle Kljajić držao u rukama, nakon čega je i on od ranjavanja preminuo. Ranjeno je 2500 osoba od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece.

Osim toga, oko 8000 branitelja i civila je prošlo kroz srpske koncentracijske logore; oko 4000 ih je ubijeno, poginulo ili nestalo, 306 se vode kao nestali (stanje 18. studenoga 2011.). Na Ovčari su pobijene brojne nedužne obitelji, ukupno 260 ranjenika i civila. Među njima i novinar Siniša Glavašević te tonski tehničar Hrvatskog radija Vukovar Branko Polovina.

Tijekom vukovarske ratne kalvarije je ubijeno 86 djece, od čega je 54 djece bilo mlađe od 10 godina. U Vukovaru je pronađena masovna grobnica u kojoj su pronađeni tjelesni ostaci više od 1200 osoba.

Paljenje svijeća i Kolona sjećanja

Uoči pada Vukovara 17. studenoga diljem zemlje građani se paljenjem svijeća prisjećaju stradanja grada heroja i njegovih žrtava. Tako su to učinili i na ovu 25. obljetnicu.

Sami Vukovarci i njihovi gosti stradanja i žrtava će se prisjetiti i kolonom sjećanja koja svake godine krene od vukovarske bolnice kroz grad sve do Ovčare gdje se polože vijenci i zapale svijeće.

Svoje sudjelovanje u Koloni sjećanja ove je godine najavio i premijer Andrej Plenković sa članovima Vlade, predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović te zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Oni će uz Vukovarce i brojne uzvanike u Koloni krenuti u 10 sati i 30 minuta, a dolazak na Memorijalno groblje očekuje se oko 12 sati i 30 minuta. Ondje će molitvu za žrtve Domovinskog rata predvoditi kardinal Josip Bozanić. Nakon polaganja vijenaca u 13 sati bit će održana sveta misa, a potom će premijer položiti vijenac na mjesto masovne grobnice na Ovčari. Premijer će posjetiti i Memorijalni centar.

VLADA ZA VUKOVAR IZDVAJA 60 MILIJUNA KUNA: Osnovano Povjerenstvo za proglašenje Grada Vukovara mjestom posebnog pijeteta