ŠVERCANJE ZABRANJENE ROBE U HRVATSKIM ZATVORIMA: I kod nas se mobiteli skrivaju tamo gdje sunce ne sja

Što su mobiteli manji to im je veća vrijednost. Tako nekako je to izgledalo prije desetak godina. Danas to vrijedi jedino u zatvorima, a možete pretpostaviti i zašto.

Kao i u zloglasnim svjetskim zatvorima, i u ovim hrvatskima se povremeno pokušavaju prošvarcati nedopušteni predmeti. Nedavno je, primjerice, u bjelovarskom zatvoru u rektumu jednog zatvorenika pronađen je mobitel, no nije to bio prvi, a ni zadnji slučaj da se mobitel skriva tamo gdje sunce ne sja. No, zatvorski čuvari uglavnom pronađu i ovu sakrivenu robu, samo je pitanje koliko im je vremena potrebno.

Budući da se radi o invazivnom pregledu tjelesnih šupljina, on se ne može učestalo raditi. Stoga je pronalazak predmeta u ovakvim ‘skrovištima’ ponekad plod nasumične iznenadne pretrage kad se predmet pronađe jer nije skriven ili je plod indicija koje se pomno prati.

Vade se tijekom noći

U splitskim Bilicama čuvari su dvije godine tragali za mobitelom za kojeg su znali da kruži među zatvorenicima. Prošle godine su ga konačno pronašli te je to bio jedan od tri mobilna aparata koji su tijekom 2016. godine nađeni u tom zatvoru. Drugi koji je otkriven i zaplijenjen nađen je također u rektumu, piše Slobodna Dalmacija.



Radilo se o aparatu toliko malenom da su se i sami čuvari iznenadili kako se tako stari model još može naći u upotrebi. Mobiteli se skrivaju u komadu ili rastavljeni na dijelove, ovisi koliko je netko ispraksiran za ‘umetanje’. Radi očuvanja funkcija izoliraju se nepropusnim materijalom, a vade se noću, kad nema toliko čuvara. Najpopularniji modeli su “retro”, zapravo “rekto”, kaže u šali jedan od zatvorskih policajaca.

I četkica može biti oružje

Osim pronađena tri mobitela, tijekom 2016. u splitskom je zatvoru pronađen 441 komad nedopuštenih stvari. Najviše je bilo improviziranih oštrica ili bodeža, ukupno 260 komada, te još 170 komada ostalih nedopuštenih stvari. Osim nedopuštenih stvari, u zatvoru su na crnom tržištu dragocjene i nedopuštenih tvari u koje spada svaka vrsta droge, ilegalna ili legalna kao medikamenti. Tijekom 2016. pronađeno je 0,7 grama heroina i 16,75 grama kanabisa.

Iz navedenih podataka očito je kako je unos zabranjenih stvari i tvari smanjen na najmanju mjeru, jer se najviše zapljenjivalo oružje koje se improvizira iz stvari dostupnih u zatvoru. U zatvoru, bilo kakva tvrđa plastična stvar može postati oružje ako se dovoljno dugo oštri o zid, pa tako i četkica za zube.

Problem je nastao i kad je Uprava za zatvorski sustav krajem 2015. poslušala preporuku iz Ureda pučke pravobraniteljice da se u zatvorima i kaznionicama koristi kompletni trodijelni pribor za jelo od rostfraja. Do tada se pribjegavalo sigurnijem rješenju korištenja plastičnog pribora. Na kapacitet Bilica od 150 zatvorenika, od kojih svaki dobije tri komada metalnog pribora za obrok, to znači 450 komada potencijalnog oružja po obroku. Nakon ručka stoga, pažljivo se broji svaki komad te ako iti jedan nedostaje, kreću potraga i pretraga.