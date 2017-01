SVE ZAMKE VOŽNJE U ZET-u S NOVIM KARTAMA: Koliko se može putovati tramvajem za četiri kune?

Nakon najave gradonačelnika Milana Bandića da će se od 1. veljače u zagrebačkim tramvajima za četiri kune moći kupiti polusatna karta zanimljivo je vidjeti koliki se put javnim prijevozom za to vrijeme može prijeći.

Tako je novinar Jutarnje lista Matija Boltižar sjeo u tramvaj provjeravao do kuda će stići za pola sata. U podne je za 30 minuta stigao od Rudeške ceste do Arene Zagreb, no za tu istu vožnju u 16 sati, u vrijeme prometne gužbe, morao bi, prema novoj Bandićevoj računici, platiti najmanje osam kuna. Vozio se tramvajima broj 5 i 17, te autobusom broj 110 za Botinec. Duža vožnja u vrijeme gužve, mogla se i očekivati.

Vozačima ZET-a ideja se baš ne sviđa

Od Studentskog centra do Rudeške stanice treba u podne 25 minuta tramvajem, no u 16 sati ista vožnja traje 32 minute. Od Arena Centra do Glavnog kolodvora s autobusom 243 treba 17 minuta. Međutim, kada ljudi krenu s posla to vrijeme se produžuje na 24 minute. Ista je stvar s rutom Rudeška – Savski gaj. Bez gužve 22 minute, s gužvom 33. U ovom slučaju trebalo se i presijedati na autobus, čime je potrebno uključiti i čekanje na autobusnoj stanici. Srećom, odmah kod stanice Studentski dom Stjepan Radić nalazi se kiosk tako da se nova karta ne nalazi daleko. Ipak, velika većina ljudi svoje karte kupuje u tramvaju, odnosno autobusu. To najbolje znaju vozači, a njima se uvođenje polusatne karte nije ni malo svidjelo.





‘Meni dnevno dolazi i do 50 ljudi kupiti kartu. Moram se svaki puta okrenuti za 180 stupnjeva, uzeti novce i dati kartu. To sve usporava vožnju’ požalila se novinaru vozačica tramvaja. Na putu do Rudeške četvero ljudi je došlo do nje kupiti kartu. Prvo jedna žena s novčanicom od 20 kuna, zatim dvije s točnim iznosom i na kraju jedan gospodin sa 100 kuna.

Hoće li prijevoz kasniti?

‘Zamislite sada da mu moram vratiti 96 kuna! Gdje ću sa sitnim novcima, sada ih nemam gdje držati’, najstavlja vozačica kojoj je, kako tvrdi, još gore kad joj putnici plaćaju kartu sitništem. Vozači bi zato više voljeli kada bi karte u tramvajima ili autobusima bile skuplje ili da se prodaju samo na kioscima kako bi se oni mogli koncentrirati na svoj posao.

OD 1. VELJAČE ZET UVODI VELIKU NOVOST: Dolazi nam nova vrsta karte, doznajte koliko će koštati!

Na putu prema Glavnom kolodvoru šest ljudi je kupilo kartu u autobusu. Svaka kupnja je trajala oko 10 sekundi. To je 60 sekundi kašnjenja. Taman da se prijeđe granica od 30 minuta.

ZET očekuje veću zaradu

Putnicima s druge strane to ne predstavlja problem. Ivona Jarčević živi u Dugavama i treba joj 20-tak minuta s autobusom do Glavnog kolodvora, taman da bude u okvirima polusatne karte.

‘Ima puno lokacija u gradu do kojih treba tek nekoliko stanica, pa se ljudi zato više švercaju. Ne žele platiti 10 kuna za vožnju od par minuta’, objašnjava Ivona i dodaje kako će se po njezinom mišljenju sada puno više ljudi kupovati karte. To očekuju i u ZET-a.

Većina građana podržava ovaj novitet ZET-a i jedva čeka 1. veljače da nove karte dođu u prodaju. No, pitaju se, zbog praktičnosti, nisu li mogle stajati 5 kuna, kako vozači ne bi imali toliko kusura. Iako u ZET-u očekuju dobitak, moglo bi se dogoditi da se značajno smanji broj mjesečnih i godišnjih pokaza.