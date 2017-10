SVE JE TEŽE NAĆI MAJSTORE ZA SITNE POPRAVKE JER MASOVNO BJEŽE VAN: ‘Već u Austriji zarade pet puta veću plaću’

U Osijeku je pronaći majstora za nekakav sitni popravak ili primjerice postavljanje radijatora za plinsko centralno grijanje postalo gotovo nemoguće. Radnika svih struka sve je majne, dok je ono malo što je ostalo rasprodano mjesecima unaprijed. Mnogi od njih prednost daju većim poslovima jer se jedino uz pomoć takvih može preživjeti i platiti radnike.

Jedan je Osječanin ispričao kako ga je krajem rujna majstor za sitan popravak elektroinstalacija predbilježio tek za 19. prosinca.

‘Oni koji nešto znaju raditi rukama otišli su u inozemstvo, za svojim mušterijama’, rekla je predsjednica Udruženja obrtnika Osijek, Milena Cesar.

Težak život majstora u Hrvatskoj

‘Majstorima je već godinama teško opstati na ovome području. Rade od jutra do mraka, i to samo kako bi mogli poplaćati najosnovnije tražbine i ostvariti nekakav manji dohodak. Svojim zaposlenicima ne mogu ponuditi veće plaće, kojima bi ih zadržali, jer bi to značilo da moraju povisiti cijenu rada, a to je trenutačno nemoguće jer si građani sa svojim malim primanjima njihove usluge onda ne bi mogli priuštiti. I tako gube zaposlenike, pa i sami zatvaraju obrte i odlaze u inozemstvo, za poslom i boljom zaradom. Posebice ljudi srednjih godina, koji, kako se to kaže, znaju znanje. Ostaju tek oni stariji koji će uskoro u mirovinu. S druge strane, u škole koje obrazuju za deficitarna zanimanja, poput elektroinstalatera, plinoinstalatera, limara ili bravara, djeca se nerado upisuju ili joj to uopće ne pada na pamet. Za nekoliko će godina Osječani doista biti u situaciji da im neće imati tko obaviti jednostavne popravke’, rekla je Cesar za Glas Slavonije.



Radnici masovno napuštaju Osijek

Da je u pravu potvrdio je majstor plinoinstalater s osječkom adresom, Antun Rekić. Rekić kaže kako njegovi kolege masovno napuštaju Osijek u potrazi za boljim radnim uvjetima i zaradom. Već u susjednoj Austriji, a posebno u Njemačkoj, mjesečno mogu zaraditi pet slavonskih plaća u svojem sektoru.

Pet puta veće plaće u inozemstvu

‘U našoj struci, kako bi zadržao zaposlenika, odnosno da bi on bio zadovoljan i ne bi pomišljao na odlazak u inozemstvo, poslodavac ga mora platiti minimalno između pet i šest tisuća kuna. Što poslodavcu u stvarnosti znači izdatak od oko 12 tisuća kuna. Uza sve to, mimo tih 12 tisuća kuna mjesečno, poslodavca hladni pogon (alat, vozilo, atesti) godišnje stoji dodatnih 30 tisuća kuna. To si malo tko može priuštiti. Pa je stvarnost takva da dobri samostalni majstori mjesečno nemaju veću plaću od četiri tisuće kuna, što je njima malo, jer majstorski je posao prljav, težak, odgovoran i opasan. Posebice nakon što im se otvorilo tržište u zemljama EU te što su uvidjeli da u Austriji ili Njemačkoj za isti posao mogu zaraditi prosječno 2500 eura mjesečno, pa i više. Nije ni čudo što odlaze i što će, uvjeren sam, nastaviti odlaziti. A zamjene za dobre majstore nema. Kada je, prije osam godina, ekonomska kriza pogodila Hrvatsku, preko noći su u Osijeku majstori svih struka vezanih uz građevinarstvo, koje je doživjelo potpuni krah, masovno završili na burzi rada. Tada su njihova zanimanja proglašena viškom pa nitko ne potiče školovanje mladih u tim strukama, a ‘viškovi’ su, paradokasalno, s vremenom postali deficitarna radna snaga’, kazao je Rekić.

Slavonci mjesecima čekaju majstore za male popravke

Ne čudi ga što Osječani mjesecima čekaju majstora za male popravke.

‘Potražnja je velika, majstora malo, a cijena usluge niska zbog slabe platne moći građana. I tako se nikome ne isplati potrošiti pola radnog dana na, primjerice, ugradnju jednoga radijatora, pa će radije prioritet dati većem poslu, od jednog ili više uzastopnih dana, koji može i više naplatiti. Bojim se, uskoro nas više neće biti ni toliko da pokrijemo osnovne zahtjeve tržišta’, zaključio je.