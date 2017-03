‘SVE ĆEMO UČINITI DA ZAKON BUDE U SKLADU S USTAVOM’: Plenković progovorio o ‘lex Agrokor’

Premijer Andrej Plenković najavio je u srijedu da bi zakon o pomoći sistemski važnim kompanijama koje ne mogu otplaćivati svoje dugove u petak mogao naći na sjednici Vlade.

“Zakon se finalizira i učinit ćemo sve da on bude spreman za sjednicu Vlade koja je zbog, činjenice da putujem danas na Maltu i sutra sam tamo, zakazana za petak”, kazao je Plenković, odgovarajući na pitanja novinara na marginama konferencije o podršci razvoju Centara kompetencije u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Prijedlog zakona o pomoći sistemski važnim kompanijama koje ne mogu otplaćivati svoje dugove, koji je kolokvijalno nazvan “lex Agrokor”, prošli je tjedna najavila potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, ističući da se njime stvara procedura koja u ograničenom vremenskom razdoblju osigurava uvjete za transformaciju kompanije uz pravedan i fer tretman svih postojećih vjerovnika. Kako je tada najavila, zakon bi se potencijalno mogao primijeniti na bilo koju kompaniju u Hrvatskoj koja ima više od 8.000 zaposlenika, bilo samostalno ili kao grupa, te koja ima više od milijardu eura duga, koji više ne može samostalno i uredno otplaćivati.

Premijer je danas ponovio da Vlada i država imaju odgovornost da pronađu odgovarajuća zakonska institucionalna rješenja za ukupno funkcioniranje hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava kada se tako velike tvrtke, zbog određenih okolnosti, nađu u poteškoćama.



TODORIĆEVO VELEBNO ZDANJE JE SIGURNO: Otkriveno kako je vlasnik Agrokora Kulmerove dvore ostavio izvan dosega vjerovnika

“Prije svega bi htjeli da Agrokor, dakle vlasnik, njegova uprava, njegovi potencijalni kreditori, investitori, vjerovnici, pronađu rješenje koje bi dovelo do svježe likvidnosti, rješavanja obaveza prema dobavljačima, osiguravanja rada kompanije, generiranja novih prihoda i naravno sigurnost zaposlenika. To je temeljni cilj i to je ono što država može željeti. Naravno, da kao jedan okvir, koji nam je svojevrsni plan, ukoliko dođe do nekog drugog scenarija, težimo pronalaženju odgovarajućeg zakonskog rješenja”, istaknuo je Plenković.

Upitan za mnoge kritike upućene na taj prijedlog, kao što su da je najavljeni zakon protuustavan, da na ruku samo jednoj tvrtki odnosno Agrokoru te ne štiti načela slobode tržišta, premijer je istaknuo da će se učiniti sve da on bude u skladu s Ustavom te da ga analiziraju stručnjaci za to područje.

“Hrvatski Ustav štiti vlasništvo, štiti slobodu poduzetništva, jednakost i učinit ćemo sve da ovaj zakon bude u skladu s Ustavom, gledaju ga kompetentni stručnjaci za to područje. Isto tako, imamo odgovornost da kao Vlada štitimo ukupno funkcioniranje hrvatskog gospodarstva i našeg financijskog sustava. Brojne članice EU i druge zemlje znale su se ponekad naći u sličnim okolnostima i sličnim situacijama i većina ih je posezala za posebnim, izvanrednim zakonskim rješenjima, koja su za takve situacije bile najprimjerenije”, zaključio je premijer.

KRIZA U AGROKORU NIJE STABILIZIRANA: ‘Moja je pretpostavka da slijedi prodaja pojedinačnih tvrtki’

Na novinarsku konstataciju kako je zakon “očito krojen za Agrokor” te upit koliko će se uvažiti primjedbe dobavljača, vjerovnika, možda i samih vlasnika, Plenković je podsjetio da Vlada predlaže zakone, a donosi ih Hrvatski sabor te da će svi koji su zainteresirani pridonijeti kvaliteti normativnog rješenja to imati prigodu u onoj fazi kada zakon, nakon što ga Vlada prihvati, krene u raspravu u Hrvatski sabor. “Ukoliko ima konstruktivnih rješenja koja mogu biti bolja nego ono što će biti u prijedlogu zakona koji će Vlada iznijeti, uvijek možemo biti otvoreni za to. Ali, u ovom trenutku, stručnjaci, resori, svi rade na tekstu koji bi trebao biti kvalitetan i ne samo za jednu kompaniju nego, ponavljam, za sistemski važne kompanije, koje imaju više od osam tisuća zaposlenika i koji imaju daleko veće prihode od drugih društava, odnosno kompanija”, istaknuo je Plenković.

Na upit kako je riječ o jednoj privatnoj kompaniji, premijer je ponovio kako se traži sistemsko rješenje, kako sutra može biti drugih kompanija te kako takvih kompanija ima jako puno u zemljama koje su malo većih gabarita od Hrvatske.

Premijer je, odgovarajući na pitanja hoće li građanima od početka travnja plin poskupjeti, kako su se tražile mogućnosti da se određeni elementi u toj cijeni smanje kako bi cijena plina za kućanstva ostala ista. “Zadaća Ministarstva zaštite okoliša i energetike u cijelom ovom procesu, gdje smo nastojali strukturu cijene plina pogledati sasvim detaljno, bila je naći margine gdje se mogu smanjiti određeni elementi, koji su smanjeni. Ono što smo mi željeli učiniti u ovom kontekstu je da cijena plina za kućanstva ostane isti. Vjerujem da će to tako i biti i na tome Ministarstvo i dalje kontinuirano radi”, poručio je Plenković.

VLADA PRIPREMA ‘LEX AGROKOR’: Ovako će izgledati zakon koji će štititi najveće tvrtke, ali i omogućiti intervenciju države

Na primjedbu da je Ministarstvo poslalo izračune prema kojima će plin poskupjeti, premijer je odgovorio kako je riječ o jednoj lipi, dvije, tri lipe, podsjetio kako cijena plina na europskom tržištu varira te da je zadaća Vlade da učini sve da građani i kućanstva to što manje osjete.

Premijer Plenković izjavio je i kako se kontinuirano razgovara s mađarskom stranom vezano za Inu i MOL. “Mi kontinuirano, gotovo svaki tjedan razgovaramo. Razgovarali smo”, rekao je premijer odgovarajući na upit hoće li tijekom predstojećeg posjeta Malti razgovarati s mađarskim kolegama o MOL-u i Ini.