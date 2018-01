SVAĐA EUROZASTUPNICE PETIR I BIVŠEG SLOVENSKOG MINISTRA: ‘Slovenske šale ‘od Terana do pirana’ Hrvatskoj nisu smiješne’

Istina je na hrvatskoj strani jer Slovenija krši međunarodno pravo, to nije prvi put, 1993. i 1994. su si prisvojili teritorijalno more, četiri sela itd. Slovenija često donosi jednostrane odluke koje su u suprotnosti s vrijednostima EU-a’

O tome na čijoj je strani Europska unija kada je riječ o arbitraži Hrvatske i Slovenije jučer je bilo riječi u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. Iz Ministarstva vanjskih poslova poručili su da Europska komisija nije stala na slovensku stranu, unatoč nekim izjavama predsjednika Jeana Claudea Junckera.

Vajgl: ‘Europska unija je na strani Slovenije’

‘Oni pozivaju na dijalog i traže da se otvoreno pitanje riješi bilateralno konkstruktivnim razgovorima’, rekla je državna tajnica u Ministarstvu, Andrea Metelko Zgombić i dodala da Vlada ima strategiju s kojom je izašla na slovensku stranu. U Otvorenom je gostovao i bivši slovenski ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl, koji je istaknuo da je Europska komisija ipak na strani Slovenije te da i oni misle da je potrebno provesti arbitražnu presudu.

‘Juncker je podsjetio da to nije samo bilateralno pitanje’, kaže Vajgl. Kada je riječ o kompromitiranosti arbitraže, zbog čega Hrvatska odbija primijeniti presudu, Vajgl tvrdi da to nije ozbiljan argument. ‘Kad je Arbitražni sud donio odluku da kršenje pravila arbitraže nije takvo da bi se prekinuo rad i donio konačnu odluku, danas nije potrebno ponovno preslušavati te snimke’, rekao je bivši slovenski ministar. Njegove je izjave predsjednik Euromediteranskog foruma Tonči Tadić nazvao političkim lupetanjem. ‘Posljednjih 20 godina pratim majmunarije koje slovenska politika vodi prema Hrvatskoj. Svi sporovi su došli sa slovenske strane’, rekao je Tadić, podsjećajući da je Hrvatska prihvatila arbitražu samo zato što Slovenija nije pristajala ni na jedan drugi sud’, rekao je Tadić.



Petir Valgju: ‘Ne povisujte ton’

U emisiju se iz Bruxellesa uključila i zastupnica u Europskom parlamentu, Marijana Petir, rekavši da je predsjednik Europske komisije Juncker izjavio da je hrvatsko-slovenski spor bilateralno pitanje, no Vajgl joj je na to rekao da nije u pravu te da ne izmišlja i govori nešto što nije bilo. Vajgl je istaknuo da je Juncker rekao da se radi o europskom, a ne bilateralnom pitanju. Petir ga je upozorila da ne povisuje ton.

‘Istina je na hrvatskoj strani jer Slovenija krši međunarodno pravo’

‘Istina je na hrvatskoj strani jer Slovenija krši međunarodno pravo, to nije prvi put, 1993. i 1994. su si prisvojili teritorijalno more, četiri sela itd. Slovenija često donosi jednostrane odluke koje su u suprotnosti s vrijednostima EU-a’, rekla je Petir i kao primjer navela ponovnu blokadu ulaska Hrvatske u Schengen. Petir ističe da i slovenski novinari kažu da je politika Slovenije takva da se bazira na napadima na Hrvatsku. ‘Onda se šale od terana do Pirana, ali nama u Hrvatskoj to više uopće nije smiješno. Podsjetit ću na varaždinsko zelje i slavonski kulen koji se pokušao proglasiti slovenskim’, kaže Petir.

Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u ovoj je raspravi zaključio da krajnji rezultat arbitraže za Hrvatsku i nije tako loš, no smatra da se radi o principijelnosti pa Hrvatska zbog kompromitiranosti arbitražnog postupka ne može prihvatiti presudu. Josipović dodaje i da su hrvatski političari pogriješili što Europskoj uniji nisu uspjeli objasniti što se točno dogodilo u pogledu arbitraže.