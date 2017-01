SUTRA NAS ČEKA OPASNO VRIJEME: Meteoalarm izdao crvenu uzbunu, ali ne zbog snijega

Diljem Hrvatske danas će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, no stabilno vrijeme neće se dugo zadržati Naime, prema večeri i osobito tijekom noći bit će sve oblačnije, a u Dalmaciji može pasti i malo kiše.

Vjetar će biti uglavnom slab, a na Jadranu umjeren istočnjak i bura u jačanju pa će do kraja dana osobito podno Velebita biti i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura zrakauglavnom od -1 do 5, a na Jadranu od 8 do 12 °C.

S novim tjednom, stiže i promjena vremena. DHMZ za sutra najavljuje umjereno do pretežno oblačno, u noći i ujutro mjestimice na kopnu i maglovito. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije povremeno snijeg, kojeg će do kraja dana biti i u istočnim i središnjim predjelima. Na Jadranu mjestimice kiša, ali padat će ponegdje i snijeg, češće prema večeri. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -9 do -4, na Jadranu od 1 do 5, a najviša dnevna između -4 i 1, na moru 3 i 8 °C.

Meteoalarm oglasio crvenu uzbunu

Meteoalarm je za sutra izdao crveno upozorenje za područje Kvarnera i područje podno Velebita, gdje se očekuju orkanski udari bure i do 140 kilometara na sat.



“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, upozorava Meteoalarm.

Stiže novi snijeg i debeli minusi

Kako pokazuju prognoze DHMZ-a, od srijede nadalje očekuju se temperature debelo ispod ništice, posebno u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj pa se tako primjerice u Slavonskom Brodu u petak očekuje čak -18 Celzijevih stupnjeva.