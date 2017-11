SUTKINJA MALENICA IMA JOŠ PUTRA NA GLAVI? Sumnjivi su i slučajevi stečaja još dvije poznate hrvatske tvrtke

Slučaj sumnjivih stečajeva mogao bi se dodatno zakomplicirati….

Nakon uhićenja Vesne Malenice, Pere Hrkaća i ostalih u slučajevima stečajnih malverzacija, pojavili su se novi sumnjivi slučajevi sa sutkinjom Malenicom kao jednim od glavnih aktera te stečajnom upraviteljicom Marijom Vujčić Turkulin.

Jedan od spornih slučajeva je i onaj stečaja tvrtke Dioki.

‘Prodaja pogona koji su se nedavno instalirali u Turskoj i rade – od njih se dobilo devet milijuna i 700 tisuća kuna koje je trebalo podijeliti radnicima, priča Srđan Perković, tajnik Udruge radnika i bivših radnika Diokija za Provjereno. No, radnici su dobili čak 1,1 milijun kuna manje od onoga što su trebali.



‘I u usmenom razgovoru mi je čovjek potvrdio da je trebalo isplatiti još milijun i 100.000 kuna, ali stečajna upraviteljica je rekla da je to morala potrošiti neovisno o odluci odbora vjerovnika na neke druge troškove i da je to jednostavno tako’, ispričao je Perković.

Sutkinja Malenica i stečajna upraviteljica Vujčić Turkulin vodile su i stečaj Croatia Busa.

‘Ljudi su upozoravali na svašta. I na najam prostora u Zagorju, na to da nestaju rezervni dijelovi, na to da novac od prodaje karata nestaje. Govorilo se tu o tridesetak tisuća franaka koje su jednostavno nestale, koje je partner predao, a one nisu došle u Croatia bus’, ispričao je za Provjereno Nove TV Miljenko Gočin, predsjednik sindikata Hrvatskog vozača.

Predstavnici radnika Diokija i Croatia Busa tražili su izuzeće sutkinje i stečajne upraviteljice, ali njihovim zahtjevima nikad nije udovoljeno. Sindikat Hrvatskog vozača podnio je dvije kaznene prijave, no, nevjerojatno, na očitovanje su pozvani tek pet godina kasnije, kad je imovina stečajnog dužnika prodana.

USKOK REKONSTRUIRAO TIJEK NOVCA: Stečajni upravitelj kojem je sutkinja Malenica namještala poslove stvorio pravu zločinačku organizaciju?