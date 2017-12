BLOKIRANA IM IMOVINA VRIJEDNA 10 MILIJUNA KUNA: Malenica kupila stan od Plenkovićeva strica i za njega iskeširala 600.000 kuna

Sutkinja zagrebačkog Trgovačkog suda Vesna Malenica, stečajni upravitelj Pero Hrkać, poduzetnik Milan Lučić i ostali osumnjičeni u novoj aferi u kojoj su otkrivene stečajne malverzacije, pribavili su ukupno 27,5 milijuna kuna nepripadajuće imovinske koristi. USKOK je zatražio blokadu imovine osumnjičenih.

Malenici i Hrkaću tako je blokirana imovina vrijedna deset milijuna kuna, a mjere blokade i dalje se provode. Porezni USKOK proveo je istragu imovine koja pokazuje kako kod Hrkaća u razdoblju od 2005. do 2016. postoji neobjašnjivi višak od 1,45 milijuna kuna u odnosu na prijavljena primanja.

Stan kao mito

Stečajni upravitelj s kojim je korumpirana sutkinja Malenica najviše surađivala u Zagrebu i na obali ima nekoliko nekretnina, dok na računima u bankama ima i dosta ušteđevine. U zagrebačkom kvartu Borongaj USKOK je pronašao i blokirao dva njegova stana – jedan površine 68 m2, a drugi površine 56 m2. Hrkać posjeduje i vrijedan poslovni prostor na Trešnjevci te stan od 105 m2 u središtu Makarske rivijere. Nekretnina vrijedi najmanje 133.000 eura, a prema optužbama, stan je Hrkać dobio od Milana Lučića kao mito.

Na računima u bankama Hrkać je skupio 60.000 eura i nešto više od 100.000 kuna, piše Jutarnji.



Objašnjenja oko imovine sutkinje su krivotvorena

Kod sutkinje Malenice postoji još veći nesrazmjer između imovine i primanja, a iznosi čak 2,33 milijuna kuna. Zanimljivo je da je Malenica kao sutkinja dužna svoju imovinu prijaviti u imovinskoj kartici. USKOK je karticu nabavio te analizom zaključio kako su određena objašnjenja oko njezine imovine krivotvorena.

USKOK vjeruje kako su sredstvima od počinjenih malverzacije kupljene dvije nekretnine čije je podrijetlo Malenica objasnila nasljedstvom. Radi se o poslovnom prostoru od 23 m2 u Importanne centru u Zagrebu te stanu od 65 m2 u Bolu na Braču.

Prostor u Importanneu jedno je vrijeme zaista bio u posjedu sutkinjina oca Šime Banića, no na njega je, prema optužbama, prostor prenesen tek kako bi se sakrile malverzacije u slučaju stečaja zlatara Tome Rodića. On je prije bio vlasnik prostora, no imao je velik dug prema Sberbanku.

Poslovni prostor kao nagrada za prijevaru

USKOK tvrdi da je u tom slučaju Malenica prostor dobila kao nagradu namještanja obitelji Rodić kako bi se oni oslobodili dijela zaduženja. Ostavinska rasprava iza oca zaključena je još 2010., no sutkinja je lokal upisala u svoju imovinsku karticu tek 2015., a navela je da se radi o nasljedstvu. Ipak, u spisu ostavinske rasprave nigdje se ne spominje spomenuti poslovni prostor.

Malenica je stan u Bolu na Braču kupila od Antuna Plenkovića, strica premijera Plenkovića, na datum 12. svibnja 2010. Prema zaključcima USKOK-a, Malenica je iznos od 616.641 kunu Plenkoviću dala u gotovini. Radi se o iznosu koji sutkinja nije mogla pribaviti od svoje plaće.

Osim spomenutih nekretnina, Malenica posjeduje i luksuzni stan od 136 m2 u Maksimirskoj. S obzirom na to da je USKOK protiv nje zatražio takozvano prošireno oduzimanje imovine, i ta je nekretnina pod blokadom.