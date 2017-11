SUSRET KĆERI I OCA NAKON GOTOVO 40 GODINA: ‘Ti si bogami ljepša nego sam mislio’

43-godišnja Slađana Škarić iz Zagreba nakon punih 40 godina ponovno se susrela sa svojim ocem kojeg je posljednji put vidjela kada su joj bile samo četiri godine.

Slađana Škarić nikada zapravo nije znala prave razloge zbog kojih je njezin otac napustio nju i njezinu majku. Majka, koja ju je rodila kada je imala samo 21 godinu, o njemu joj nikada nije govorila, kao ni njezina nabliža rodbina. Kada je isprovocirala majku da joj kaže nešto o ocu, otkrila je očevo prezime te podatak da je iz Palestine te da je neko vrijeme studirao u Zagrebu.

‘Uzela sam telefonski imenik misleći da je u Zagrebu i našla sam to ime i prezime i zvala sam. Javio se neki čovjek međutim ja nikad neću znati je li to bio on. Postavila sam mu pitanje pozna li moju majku, rekao je da ne. Onda sam mu rekla da mislim da je moj otac, a on mi je rekao da nije znao da je postao otac tako mlad i poklopio mi je slušalicu’, kazala je Slađana u emisiji ‘Život priča priče’.

Došla je do telefonskog broja

Potom je prošao dugi vremenski period prije nego je Slađana doznala nove informacije o svojem ocu. U međuvremenu se udala, a prije desetak godina zaposlila se u jednoj tiskari u koju je igrom slučaja došao čovjek koji je bio liječnik podrijetlom iz Palestine. Slađana mu je ispričala svoju priču, a on joj je obećao pomoći. Nakon nekoliko dana, liječnik kojeg je upoznala vratio se te joj dovio broj telefona. Nazvao je i kratko s osobom s druge strane linije pričao na arapskom, a onda je slušalicu dao Slađani.



Bio je to njezin otac. Znao je hrvatski jer je studirao u Zagrebu. Rekao joj je da je voli i da ju želi vidjeti. Ona je broj sačuvala, a kada ga je sljedeći put pokušala nazvati više se nije koristio. Mislila je da njezin otac možda ne želi kontakt s njom, ali s druge strane pomislila je da bi joj to onda valjda odmah rekao. Od poziva je odustala, a oca je onda pronašla na Facebooku nakon čega su uslijedile emotivne poruke.

Susret uživo

Otac joj je poručio kako bi je želio vidjeti, da mu nedostaje, da je voli te kako je jedini problem između njih viza koju ne može dobiti.

U potragu za njezininim ocem uključila se i ekipa emisije ‘Život priča priče’ koja je kontaktirala Slađaninog oca koji joj je putem video poruke poručio da mu puno nedostaje i da je želi vidjeti.

‘Situacija je dosta komplicirana, ali jednog dana ćemo se naći i zagrliti se kao otac i kći. Nadam se da će to biti skoro’, poručio je Slađani otac, a ona nije mogla suspregnuti suze. Iznenađenjima tu nije bio kraj u studio se potom ušetao njezin otac te je snažno zagrlio.

‘Ti si bogami ljepša nego sam mislio’, rekao je svojoj kćeri nakon sureta koji su čekali više od 30 godina.