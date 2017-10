SUPRUGA NASILNOG HDZ-ovca OTKRILA NOVE DETALJE: ‘Udario me. I ovaj put, i mnogo puta prije toga… Cijeli život me maltretirao’

Požeško-slavonski župan, Alojz Tomašević, kojeg je supruga optužila za obiteljsko nasilje u ovim trenucima očekuje stegovni postupak u HDZ-u, no ne kani dati ostavku. Njegova je supruga otkrila nove detalje maltretiranja za kojeg tvrdi da ga doživljava od supruga već dulje vrijeme te da se radi o javnoj tajni u Požegi.

Mara Tomašević vratila se u Požegu dan uoči isteka zabrane približavanja koja je izrečena njezinom suprugu, HDZ-ovom županu koji svo vrijeme, otkako je žena izašla u javnost, demantira da je ikad udario suprugu. Istoj su pak u večeri kad je zatražila medicinsku pomoć u bolnici utvrđene lakše tjelesne ozljede.

‘To sve što on navodi, to je laž. On je mene udario, i ovaj put, i prije toga mnoga puta, tako da to sve njegovo objašnjenje u javnosti, to je lažno, jednostavno želi se izvući, od koga bi ja bila izmanipulirana?’, rekla je Tomašević za RTL.



Pojedini HDZ-ovci brane nasilnog kolegu

Navodi kako je sve počelo prije dvije godine kada je saznala da župan ima ljubavnicu. Kako tvrdi, tada je podnijela zahtjev za razvod, no on se tome protivio te nastavio sa zlostavljanjem.

Dok čega stegovni postupak, pojedinci iz HDZ-a brane stranačkog kolegu.

‘Liječnički nalaz je o nekakvoj nadlaktici, nekakvom podljevu, i to je kvalificirano kao nekakva laka povreda. Ja kažem da osuđujem ako je došlo do nasilja. Treba preispitati, netko treba ustanoviti tko je koga i kako napao’, rekao je član Središnjeg odbora stranke Josip Đakić.

Mara Tomašević s cinizmom u glasu komentirala tu izjavu.

‘Tko je koga udario? Ja sam sigurno njega udarila, njega koji ima sto i nešto kila i ja koja imam pedeset kilograma’, rekla je Tomašević koja nema novca za odvjetnika, već čeka da joj on bude dodijeljen po službenoj dužnosti.

Župan ne kani dati ostavku

Tomašević niti ne pomišlja na ostavku i napuštanje fotelje župana.

‘On je general, on je župan, drugi mandat ima, ja sam nekako u sjeni svega toga. Ja sam trpila, odgajala našu djecu sve ovo vrijeme dok je on gradio svoju karijeru. Sad u zadnje vrijeme, unazad dvije godine, on se promijenio na taj način da me počeo zlostavljati i fizički i psihički, verbalno, kakogod’, ispričala je Mare Tomašević.

Ponovila je kako je nasilje počelo kad je saznala da župan ima drugu ženu.

Nasilje traje već dvije godine

‘Ona je uzrok svega, ja sam pokušavala spasiti naš brak na sve moguće načine, molila sam ga mnogo puta da razgovaramo, on nije želio. Samo je rekao ‘napadaju me, sad nemam vremena za razgovor, sad sam popio’, i tako bi me uvijek odgurivao i odbacivao.

Cijeli život me maltretirao i bilo je dosta puta udaraca i svega. Nije me udario do unazad dvije godine. Za Novu godinu mi je razbio mobitel zbog nekih poruka koje je dotična meni slala.

Podnijela sam kaznenu prijavu protiv njega i očekujem da će organi pravosuđa učiniti svoje. Očekujem da će pravda pobjediti’, rekla je Tomašević te tvrdi kako nije izmanimupulirana.

Supruga je zatražila da malo pojasni tu svoju izjavu.

‘On gubi visoku poziciju. On nije svjestan što je meni učinio sve ove godine. Svi govore da jesam li ja svjesna što sam učinila. Ja sam svjesna, itekako sam svjesna jer sve sam trpila, ali ovo je prešlo svaku granicu. Morala sam izići u javnost. Čujem sa strane kojekakve priče da me želi strpati u ludnicu, na liječenje i ja sam sasvim normalna žena samo što sam povrijeđena i to me boli’, rekla je.

Za djecu, o kojima je prije nekoliko dana govorila kako je napadaju što je s pričom izašla u javnost, tvrdi da su na njenoj strani, no da to ne žele javno priznati.

‘Ne žele reći niti da su protiv oca niti da su protiv majke. Ja ih ipak razumijem.

Ja sam puno puta pitala njega da razgovaramo da rješimo problem, rekla sam mu kakav si ti župan i general ako ne želiš rješiti problem. Skroz je odugovlačio i nije želio razgovarati, a moglo se to rješiti na miran način. Htjela sam rastavu i otići u stan, a on je želio da ostanemo u braku, a zna se i zašto. Ako se rastanemo kako će to izgledati u javnosti – to je neprihvatljivo pogotovo za stranku u kojoj je. Kakav je to obiteljski čovjek prvenstveno? Mislim da bi mu to jako smetalo i naštetilo. Onda je sve eskaliralo’, ispričala je Tomašević.

‘Htjela sam spasiti brak’

Objasnila je zašto se nije obratila nekoj od udruga za zaštitu žena.

‘Htjela sam spasiti naš brak. Željela sam i kad sam napisala premijeru mailove, željela sam da on u miru s njim raščisti da to ne dođe u medije, da razgovara s njim i da vidi u čemu je problem. Pošto on to nije napravio to je eskaliralo. Žao mi je zbog toga, to se moglo rješiti na miran način’, zaključila je Tomašević.