SUPRUG BUDUĆE MINISTRICE ODGOVORIO BULJU: ‘Ljudi koji žive tamo znaju da je taj projekt dobar za čitavu regiju’

Zoran Burić, direktor tvrtke MCC, odbacio je u utorak optužbe ‘mostovca’ Mire Bulja o štetnosti projekta Vis Viva koji podrazumijeva gradnju plinske termoelektrane na Perući, a opovrgnuo je i prozivke da je njegova supruga Marija Pejčinović Burić, koju premijer Andrej Plenković predlaže za novu ministricu vanjskih poslova, bila savjetnica srbijanskog premijera Ivice Dačića.

Naime, Bulj je jutros stanku iskoristio kako bi sa saborske govornice upozorio na projekt Vis Viva koji šteti cetinskom kraju, a kojega dovodi u vezu sa Zoranom Burićem.

“Projekt Vis Viva uključuje i štetnu plinsku, tj. termoelektranu na Perući na Cetini, koja je po svim stručnjacima neodrživa i ekološki neprihvatljiva. Taj privatni projekt, u kojeg je do sada uloženo preko 5 milijuna eura, u vlasništvu je tvrtki MCC-a Ekskluzivne Nekretnine i Vrdovo reverzibilne hidroelektrane, čiji je direktor suprug buduće ministrice vanjskih poslova Zoran Burić“, rekao je Mostov zastupnik.

BULJ O BUDUĆOJ MINISTRICI VANJSKIH POSLOVA: ‘Njezin suprug vodi štetan projekt, a ona je bila savjetnica ‘maloga Slobe’



Vis Viva još nije u strateškim projektima

Burić je kasnije odbacio njegove prozivke, pa tako i tvrdnje da je u siječnju ove godine objavljeno kako je projekt Vis Viva u razmatranju HNB-a i Europske investicijske banke za financiranje iz europskih fondova za strateška ulaganja, kao strateški projekt.

“Vis Viva nije u strateškim projektima jer još nije prošao glasanje i zato nije u strateškim projektima, još ne. Prošao je proceduru, ali nije još bio na povjerenstvu. Stručno povjerenstvo Ministarstva okoliša i energetike će u roku od dva mjeseca zauzeti stav o tom projektu i donijeti pravorijek je li on dobar ili nije što se tiče utjecaja na okoliš i na ljude. U svemu tome će biti prisutna i javnost”, kazao je za Burić i dodao kako je na stručnjacima da odluče što dalje.

Odbacio je i Buljove tvrdnje da je njegova supruga bila savjetnica srbijanskog premijera Dačića, navodeći kako je ona ispred Europske unije radila projekt pridruživanja Srbije prema Eurozoni, i to u Beogradu gdje je kao team lider radila za jednu francusku kompaniju.

GRMOJA: ‘Upravo sam dobio poziv u kojem su upućene prijetnje Bulju, očito je pogodio u pravu metu s onim što je rekao o budućoj ministrici’

Na optužbe da je njegova supruga lobirala za projekt Vis Viva rekao je kako je ona, još dok je bila državna tajnica i prvi put kada je Bulj javno iznio te optužbe, zatražila i dobila pravorijek Povjerenstva za sukob interesa, u kojem stoji da nije u sukobu interesa te da se, ako bi bila vezana za bilo kakvo odlučivanje u tom slučaju, mora izuzeti.

Burić se u izjavi osvrnuo i na tvrdnje Mostova zastupnika Nikole Grmoje, koji je popodne u Saboru kazao kako je primio telefonsku poruku od lobista projekta Vis Viva kojom se Bulju prijeti zbog prozivki na njegov račun Zorana Burića.

“Ne znam tko je njima prijetio ili nije”, poručio je.

Projekt Vis Viva je izvrstan

“Vjerujem da isto toliko koliko ima protivnika projekta, sigurno ima i zagovornika jer smatram da je on izvrstan. Jedan dio tog projekta je reverzibilna elektrana, što je odličan projekt i oni nemaju ništa protiv toga. Ja ga isto razvijam, a protiv plinske elektrane imaju. Prema tome, tu dolazi do malo kontradikcije kod njih samih, a ljudi koji žive tamo znaju da je to napredak za taj kraj i za čitavu regiju”, rekao je Burić.

Naglasio je kako o tome je li projekt dobar ili nije treba poslušati što kažu institucije i tehnologije odlučivanja, a javnost u tome treba biti prisutna kao korektor stručnih odluka.

“Oni će čuti stručnu odluku, bit će prisutni. Ministarstvo će im omogućiti da njihovi predstavnici koji nisu zadovoljni s projektom budu prisutni na sjednici i to je jako bitno”, zaključio je Burić.