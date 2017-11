SUPERRAČUNALO PREDVIDJELO BUDUĆNOST HRVATSKE DO 2070.: Ekstremno vrijeme, pandemije zaraznih bolesti, suše, porast smrtnosti…

Klimatske promjene na koje su upozoravali znanstvenici upravo su u tijeku i ostavit će brojne posljedice na svijet. Mediteranski bazen je jedno od ranjivijih područja na te promjene, zbog čega se Hrvatska mora itekako pripremiti kako bi se što bolje prilagodila na posljedice. Prošlog tjedna u tu je svrhu predstavljena Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070.

U sklopu projetka izrađeno je klimatsko modeliranje do kraja 2070. na superračunalu VELEbit, vrijednom 521.145 eura. Cijeli projekt vrijedi 770.000 eura i financiran je iz EU fondova, a u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike provela ga je u proteklih godinu i pol dana tvrtka Eptisa Adria, piše Večernji.

Manje oborina, više suše

Superračunalo je s pomoću klimatskih modela projiciralo stanje atmosfere u budućnosti, a prema prezentaciji voditelja projektne skupine dr. Vladimira Kalinskog, izračunalo je da će do 2070. u odnosu na razdoblje 1971.-2000. srednja godišnja količina oborina biti u daljnjem trendu smanjenja, i to do pet posto u gotovo cijeloj Hrvatskoj.

Oborina će u svim sezonama biti manje, dok će se povećati broj sušnih dana. I snijega će biti manje, a doći će i do smanjenja površinskog otjecanja u cijeloj Hrvatskoj. Srednja temperatura zraka porast će od 1.5 do 2.2 Celzijeva stupnja u svim sezonama i u cijeloj Hrvatskoj.



Broj vrućih dana s temperaturama iznad 30 stupnjeva Celzijevih dosta će narasti, takvih će danas biti i do 12 više u odnosu na referentno razdoblje. Porast će i broj toplih noći s temperaturom višom od 20 stupnjeva.

Rast razine mora, češće poplave i bujice

Narast će i srednja razina mora. Do kraja ovog stoljeća ona bi trebala porasti za 32 do 54 centimetara. Te će pak promjene dovesti do smanjenja količine vode u vodotocima i izvorištima, smanjit će se vodne zalihe u podzemlju, ali i razina vode u jezerima. No, povećat će se učestalost i intenzitet poplava i bujica.

Poljoprivrednicima će trebati više vode za navodnjavanje zbog čestih suša, dok će česte poplave smanjiti ili posve uništiti prinose. Češći će biti i šumski požari do kojih će dolaziti i na kontinentu.

Zbog porasta temperature mora povećat će se brojnost stranih vrsta ribe.

Klimatske promjene dovest će i do smanjenja proizvodnje električne energije u hidroelektranama zbog smanjenja protoka i suša, a povećat će se njezina potrošnja zbog povećane temperature zraka.

Ekstremni vremenski uvjeti

UV zračenje će biti pojačano, a zbog povećanja učestalosti ekstremnih vremenskih uvjeta obala će turistima biti manje atraktivna, no zato bi se trebao pojačati turizam u kontinentalnom dijelu zemlje.

Zbog nepovoljne klime povećat će se smrtnost stanovništva, a dogodit će se i promjene u epidemiologiji akutnih zaraznih bolesti. Zdravstveno ispravna voda bit će često i dugotrajno nedostupna. Javljat će se epidemije i pandemije zbog utjecaja klimatskih promjena na način prijenosa bolesti, piše Večernji.

Zbog povećanja broja vrućih dana u naseljima će se stvarati toplinski otoci, zbog učestalosti i intenziteta oborina u kratkom razdoblju prijetit će i poplave. U obalnim urbanim sredinama suočavat će se s poplavama zbog ekstremnih oborina i podizanja razine mora, piše Večernji.