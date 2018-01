POSLOVNA PROPAST GAZDE MOVIE PUBA: Vlasnik je hrpe tvrtki s istim poslovanjem, ima ogromne dugove, a naplaćivao je čak i kocku leda

Osim što je javnosti postao poznatiji kad su ga dvojica nepoznatih muškaraca 2013. pretukla ispred njegovog lokala i izbila mu zube, na meti kritika je Marijan bio i kad se otkrilo da u lokalu naplaćuje po dvije lipe za svaku kockicu leda uz posluženo piće, a to je utvrdila inspekcija kao prodaju na crno jer taj led nije bio u cjeniku.

Nakon što je objavljena priča o stotinjak ljudi koji su doček Nove godine odlučili slaviti u The Movie Pubu u zagrebačkoj Savskoj ulici, pa su ostali razočarani uslugom i doživljajem te su se na društvenim mrežama okupili kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo, u javnost su izašle informacije o Zoranu Marijanu, vlasniku Movie Puba.

Ogromni dugovi i stečaj

Ukratko, u cijeni ulaznice za doček koju su platili u iznosu od 390 kuna bila je uključena neograničena konzumacija pića, toplo i hladno predjelo, pečenje te živa glazba. No nezadovoljnici tvrde da su švedski stolovi bili prazni već u 21 sat, da se vino točilo iz plastičnih boca, a umjesto najavljene glazbe uživo svirala je ona s – radija. Tako barem kažu gosti The Movie Puba koji su okupljeni na Facebooku iznijeli svoje ogorčenje i bijes takvom prevarom.

GOSTI BIJESNI NA POZNATI ZAGREBAČKI LOKAL: ‘Doček bez hrane, s vinom u plastičnim bocama i glazbom s radija platili smo 390 kn’



POZNATI LOKAL ODGOVORIO BIJESNIM GOSTIMA: ‘Švedske stolove smo stalno punili, bilo je 120 boca šampanjca, a hrane i pića čak je i ostalo’

Marijan je prije četiri godine bio pretučen ispred svojeg kluba, a tvrtka u čijem je vlasništvu Movie Pub zbog velikih je dugova završila u stečaju. Među ostalima, od Marijana velika potraživanja ima i zaštitarska tvrtka Sokol Marić. Navodno se radi o dugu od čak 600 tisuća kuna, piše Jutarnji list.

‘Riječ je o čistoj, klasičnoj prijevari, koja je u ono doba opravdavana političkom situacijom koju je oko sebe gradio Marijan. Njega smatram prevarantom. Hoću li ikada vidjeti zarađeni novac? Zbog stečaja, nisam siguran u to i sve je izglednije ono ‘pojeo vuk magare’’, rekao je vlasnik Sokol Marića, Zlatko Marić.

Osnivač 13 tvrtki s istim poslovanjem

Osim velikih dugova, Marijan je osnivač, direktor ili član uprave u čak 13 tvrtki, od kojih su samo četiri aktivne. Jedna od njih, Idea Intimare, u stečaju je od 2014., a ta je tvrtka bila vlasnik prostora za Movie pub, no još i dijela kompleksa na Savskoj 141. Zbog velikih je dugova Općinski sud u Zagrebu donio odluku o prodaji tih nekretnina javnom dražbom. Vrijednost svih nekretnina procjenjena je na 14,3 milijuna kuna, no na drugoj se dražbi nekretnine nisu mogle prodati za manje od jedne trećine vrijednosti. 5. prosinca su nekretnine prodane tvrtki Mali servis j.d.o.o. za 6,4 milijuna kuna, a Zoran Marijan vlasnik je i te tvrtke. On je tu, ali i neke druge tvrtke, osnovao u siječnju 2017., a sve su imale iste predmete poslovanja.

Osim što je javnosti postao poznatiji kad su ga dvojica nepoznatih muškaraca 2013. pretukla ispred njegovog lokala i izbila mu zube, na meti kritika je Marijan bio i kad se otkrilo da u lokalu naplaćuje po dvije lipe za svaku kockicu leda uz posluženo piće, a to je utvrdila inspekcija kao prodaju na crno jer taj led nije bio u cjeniku. Marijan je poznat i po pjesmi, pa je tako izdao album ‘Kate moja’ s deset pjesama, a na njemu je radio tri godine, piše Jutarnji list.