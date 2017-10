SUMNJIVA KUPOVINA U RESORU MINISTRICE ŽALAC : Traže 10 milijuna kn vrijedan softver – bez natječaja

Umjesto da objavi javni natječaj, Ministarstvo regionalnog razvoja 10 milijuna vrijedan program traži preko pregovaračkog postupka.

Ministarstvo regionalnog ravoja i fondova EU traži IT platformu za strateško planiranje, odnosno softver koji će pomoći kod organizacije projekata za fondove EU.

Umjesto da objave javni natječaj, kako pokazuje zapisnik otvaranja ponuda koji je N1 televizija dobila anonimno, Ministarstvo se odlučilo za pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave.

U javnom natječaju,raspisuje se široki tender i pozivaju se koji misle da bi na bilo koji način mogli doprinijeti i natjecati se, a u ovom slučaju se ide na konkretno rješenje. Takvo rješenje je moguće prema Zakonu o javnoj nabavi, no ovakvo nadmetanje predviđeno je u vrlo rijetkim situacijama. Uglavnom se kao opravdanje uzima da se radi o nekom intelektualnom vlasništvu ili da samo konkretni ponuđači mogu obaviti posao.



“Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi:

(…)

2. ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

(…)

c) zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva.”

Žalbe nisu izostale

Odgovarajući na pitanje N1 ministarstvo je navelo da postoji samo jedno rješenje koje zadovoljava onome što traže.

“Za potrebe nabave IT sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem napravljena je analiza tržišta u svrhu identifikacije postojećih rješenja IT sustava koja odgovaraju potrebama Ministarstva. Analizom tržišta i postojećih rješenja koja se primjenjuju u javnim tijelima RH, identificirano je samo jedno rješenje na tržištu koje sadrži potrebne funkcionalnosti sukladno gore navedenim potrebama Ministarstva te se temeljem Zakona o javnoj nabavi krenulo u pregovarački postupak budući da se radi o IT rješenju zaštićenom u smislu propisa koji regulira prava intelektualnog vlasništva.”

Ipak neki se očtio ne slažu, jer je u tijeku žalbeni postupak ( žalbe su stigle tek nakon otvaranja ponude, a jedna je i od King ICT-a, jedne od najvećih Hrvatskih IT tvrtki). Ministrica Žalac kaže kako zato ne može ništa komentirati.