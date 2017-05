SUMNJE U IZBORNU KRAĐU U SLAVONIJI: Poraženi kandidat tražio novo brojanje glasova, donijeli mu samo pet kutija

Prošlonedjeljni lokalni izbori u Pleternici okončani su već u prvom krugu jer je dosadašnja gradonačelnica Antonija Jozić osvojila tijesnih, no natpolovičnih 50,69 posto glasova ostavši tako na čelu tog gradića u Požeško-slavonskoj županiji.

I na izborima za Gradsko vijeće, lista HDZ-a s njom na čelu pobijedila je s 48,60 posto dobivenih glasova. Na drugom mjestu ostala je Nezavisna lista ‘Za bolje sutra’ Hrvoja Galića koji je kao kandidat za gradonačelnika ostao iza Jozićeve s 38,44 posto glasova.

Nezavisna lista zatražila ponovno prebrojavanje glasova

Međutim, Galić i njegova nezavisna lista podnijeli su prigovor Županijskom izbornom povjerenstvu smatrajući da je bilo nezakonitih radnji tijekom i nakon zatvaranja biračkih mjesta. Stoga su zatražili novo prebrojavanje glasova za Gradsko vijeće i za gradonačelnika Pleternice, piše požeški 034 portal.

U prigovoru su Galić i NL Za bolje sutra naveli sljedeće: “Nakon zatvaranja birališta počele su nam stizati pritužbe naših promatrača kako nisu mogli dobiti na uvid zapisnike s birališta kako bi ih fotografirali ili na bilo koji drugi način dobili materijalni dokaz stvarnog stanja nakon prebrojavanja glasova. Odmah smo posumnjali na moguće manipulacije te se uputili pred zgradu Grada, no i tamo nam je onemogućen pristup i uskraćene informacije. Puna četiri sata su iza zatvorenih vrata trajale sumnjive radnje da bi tek oko 23 sata rezultati otišli u Poreznu upravu u Požegu. Sumnjamo na izbornu prijevaru pogotovo jer je HDZ-ova kandidatkinja pobijedila u prvom krugu s jako malim postotkom (nekoliko desetaka glasova).”



Dostavili im biračke kutije s pet od 36 biračkih mjesta

Jučer je, piše 034 portal, ponovno obavljeno prebrojavanje glasova, a neslužbenu informaciju da je prigovor Nezavisne liste odbijen, portalu je prenijela nova/stara gradonačelnica.

“Ovdje u Gradskom izbornom povjerenstvu izvršena je kontrola, dakle ono što je Županijsko izborno povjerenstvo naredilo da se kontrolira i sve je točno kao što je stajalo u zapisnicima i imam informaciju da je Županijsko izborno povjerenstvo jednoglasno odbilo prigovor Nezavisne liste s nositeljem i kandidatom Hrvojem Galićem na rezultate koji su već bili objavljeni”, kazala je Jozić.

Galić je ogorčen jer su on i kandidati s njegove nezavisne liste dobili na uvid glasačke listiće samo s pet biračkih mjesta.

“Dobili smo poziv našeg Gradskog izbornog povjerenstva gdje su nam dostavili rješenje o tome da možemo izvršiti uvid u biračka mjesta 13 i 25 za mjesto gradonačelnika i za 5, 6 i 22 broj biračkih mjesta za Gradsko vijeće. Mi smo ograničeni na tih pet biračkih mjesta i s obzirom na to da smo htjeli izvršiti uvid na neka druga biračka mjesta te nismo bili omogućeni jednostavno smo odbili pristupiti prebrojavanju glasačkih listića koji su se nalazili u tim kutijama”, kazao je Galić dodavši da je odluku da im se omogući uvid u samo pet biračkih kutija donijelo Županijsko izborno povjerenstvo.

“Zapisnik nismo potpisali i uložit ćemo žalbu”

“Jednostavno nismo htjeli prebrojavati kutije koje su nam dostavljene takve kakve jesu. Nakon svega ovoga konzultirali smo se s odvjetnikom i bit će prigovor i žalba jer zapisnik nismo nikakav potpisali.” – rekao je Hrvoje Galić za 034 portal.

Konkretno, Galiću su nakon uloženog prigovora donesene samo dvije kutije s glasačkim listićima za gradonačelnika – iz prigradskih naselja Ćosinac i Gradac, dok ostale ostaju zagonetne. A da se tijekom prebrojavanja glasova u Pleternici događalo nešto neobično, piše i portal 034.

“Po zatvaranju birališta u 19 sati već nakon pola sata kreće unos podataka s terena. Podaci svakog biračkog odbora prilikom predaje listića i zapisnika se unose u sustav i postaju vidljivi na internet stranicama državnog izbornog povjerenstva izmjenjujući se iz minute u minutu, no pleterničkih nema nigdje. Iako je već prebrojan Zagreb postao javno dostupan, rezultata iz Pleternice nema. Kako rezultati nisu javno obznanjeni, pred požeškom poreznom upravom se u noći skupilo pedesetak građana Pleternice tražeći odgovor, no povjerenstvo na čelu s predsjednikom Miljevićem napušta prostorije bez da daju jasne odgovore, već upućuju građane da upute prigovor kako bi izvršili uvid na cjelokupni izborni materijal. U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pleternice svi materijali s terena pristigli su do 21.30 sati ali se tek iza ponoći pojavljuju u sustavu i to odjednom 100 posto obrađeni govore o tijesnoj pobjedi Antonije Jozić s 36 glasova razlike, kako ne bi bio drugi krug za gradonačelnika. Što je tko radio s izbornim materijalima od 21.30 do 24 sata nije poznato i naravno da je pobudilo sumnju u izborna naštimavanja, a građani se počinju javljati s uočenim nepravilnostima” – objavio je 034 portal.

Doduše, treba reći da na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva stoji rezultat prema kojem je Jozić dobila 2590 glasova, a Galić 1964 što je 626 glasova razlike, a ne desetak.