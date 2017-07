SUKOB U NOVOJ STRANCI: ‘Sve konce vuče Hasanbegović, Esih je nakon njegovih izjava plakala cijelu noć’

Zagrebački poduzetnik Martin Babić, koji je zbog prelaska u tabor Brune Esih i bivanja na njezinoj izbornoj listi izbačen iz HDZ-a, nakon koalicije nove stranke s Milanom Bandićem prekinuo je sve kontakte i s Esih i sa Zlatkom Hasanbegovićem.

“Pratio sam Brunino javno djelovanje, a kad je na parlamentarnim izborima prošle godine došla na HDZ-ovu listu, s nekolicinom članova stranke otišao sam na njezin skup na Knežiji. Procijenili smo da je ona skroz u redu i odlučili smo joj pomoći da dobije što više preferencijskih glasova kako bi preskočila Davora Božinovića, koji je bio peti na listi, i ušla u Sabor. U tu smo svrhu formirali grupe po prvoj izbornoj jedinici, odradili kampanju i Bruna je, vjerujem zahvaljujući i nama, osvojila saborski mandat”, opisuje početke te političke inicijative Babić koji kaže kako je nakon toga kod njega u kući dogovoreno da Esih krene i u bitku za gradonačelničko mjesto s čime su željeli osvojiti barem pet mandata i onemogućiti Bandića da vodi grad.

Zaklela se da neće s Bandićem

Tada se, tvrdi, Bruna zaklela da neće surađivati s Bandićem, a složio se i Hasanbegović.

KONSTITUIRANA GRADSKA SKUPŠTINA, MIKULIĆ IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA: ‘Vi ste razlog zbog kojeg se politika ljudima gadi’



I sve se, priča, dobro odvijalo dok Hasnbegović nije poželio biti na njezinoj listi koju je ona u to vrijeme već sastavila. Hasanbegović je tražio da na drugo mjesto na kojem je Ana Lederer zasjedne on, a Esih je, kako kaže Babić, u suzama molila da od toga ne rade probleme kako se ne bi dogodilo da listu ne predaju na vrijeme.

“Uglavnom, uspio je u svemu, još je i svojeg Tomislava Jonjića progurao na četvrtu mjesto, umjesto Krešimira Kartela. No, to Hasanbegoviću nije bilo dosta i tražio je da on ide predati listu, vjerojatno se bojao da će ga Bruna izigrati i u Gradskom izbornom povjerenstvu predati onu svoju listu”, piča Babić.

Nakon izbora i osvojenih pet mandata krenuli su novi problemi, a Babić je Esih pitao je li istina da idu u koaliciju s Bandićem koju nikako nije želio. Tada je tvrdila, veli on, da se to neće dogoditi ni pod koju cijenu pa ni za preimenovanje Trga maršala Tita.

“Izravno sam je pitao jesu li točne informacije o suradnji s Bandićem i ona mi je, pred pet, šest ljudi, odgovorila da to nije istina, da ona to ni za što na svijetu ne bi učinila. Čak mi je rekla, citiram: ‘Ni pod cijenu preimenovanja Trga maršala Tita neću u koaliciju s Bandićem. Da su htjeli skinuti tu ploču, već su mogli, a i sada, ako žele, imaju dovoljno ruku bez nas’. Da se razumijemo, ja sam svakako za to da se ploča s Titovim imenom makne. Ali, ta ploča ne može biti prioritet i razlog za koaliciju s Bandićem”, žake Babić dodajući kako je sve potom vodilo drugačijem kraju.

‘Prestani plakati i postani šef’

“Hasanbegović je poslije izbora izjavio da je HDZ pobijedio iz birtije. Time je popljuvao sve nas koji smo radili u kampanji. Pitao sam Brunu je li pročitala u tu izjavu, rekla je da jest i da je plakala cijelu noć. Prestani plakati, kazao sam joj, i postani šef. Nažalost, šef je tu Hasanbegović i sve se događa po njegovim nalozima. Hasanbegović je od početka htio koaliciju s Bandićem kako bi uhljebio svoje ljude. Bruna mi je djelovala iskreno, ali ne može se othrvati Hasanbegovićevom pritisku”, ispričao je Babić za Novi list.

Također je kazao kako je SMS porukom dobio poziv da se učlani u stranku kao utemeljitelj, jednako kao i članovi njegove obitelji. “Odbio sam to. Poslao sam Bruni sms da ne želim sudjelovati u njezinoj veleizdaji, a ona mi se porukom zahvalila na suradnji. Sretno im bilo, ali bez mene. Nije meni do vlasti, nego do principa”, zaključuje.