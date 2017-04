SUKOB IZMEĐU MOSTA I HDZ-a? Ministrica Žalac: ‘To je neznanje, nisam dala nikakvo crveno svjetlo Dobrovićevom planu’

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac u ponedjeljak je u Puli opovrgnula informacije o sukobu između Mosta i HDZ-a te naglasila da nije dala nikakvo ‘crveno svijetlo’ Dobrovićevu planu gospodarenja otpadom već je njezino ministarstvo upozorilo tek na preporuke Europske komisije i na zadane rokove.

Na zamolbu novinara komentirala je nedjeljni tekst u jednom dnevnom listu u kojem se navodi da su Most i HDZ u Vladi u ozbiljnom sukobu, da su ugroženi Operativni programi “Konkurentnost i kohezija”, čija je ukupna vrijednost 6,8 milijardi eura, te da je dala crveno svjetlo planu gospodarenja otpadom ministra zaštite okoliša i prirode Slavena Dobrovića. Tu informaciju opovrgnula je ustvrdivši kako je njezino ministarstvo samo upozorilo na preporuke Europske komisije.

Nepoznavanje europskih fondova

“To su insinuacije, zapravo, neznanje oko europskih fondova. Stoga već sada mogu u okviru informativne kampanje najaviti puno edukacija za medije i novinare u djelu koji se odnosi na korištenje europskih fondova jer primjećujem veliko neznanje”, rekla je ministrica Gabrijela Žalac.

Podsjetila je da su Ministarstvu zaštite okoliša i prirode 25. studenog uputili “ono što i sam ministar Dobrović zna”, a to je da je uvjet za korištenje operativnog programa Konkurentnost kohezija, u djelu otpada, upravo donošenje plana gospodarenja otpadom i to će, dodaje, biti prihvaćeno na Vladi do kraja ove godine. Stoga, kaže, nema potrebe za nikakvim obmanjivanjem javnosti, a posebice za naslovom teksta, koji se odnosi na sukob Mosta i HDZ, a koji ne postoji.



Plan nije ugrožen

Ustvrdila je da plan gospodarenja otpadom u ovom trenutku nije ugrožen, da je u javnoj je raspravi i da je na sastanku s ministrom Dobrovićem definirano kako će, kako je rekla, “centri za gospodarenjem otpadom koji su u visokoj fazi gotovosti ići kao centri, a drugi kao reciklažna dvorišta”.