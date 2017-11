POČELO SUĐENJE RODITELJIMA KOJI SU ODBILI LIJEČITI SINA: Odveli ga iz riječke bolnice, dječak je umro zbog brzog širenja opake bolesti

Sudsko vijeće riječkog Županijskog suda odlučilo je isključiti javnost sa suđenja rastavljenim roditeljima koje se tereti za grubo kršenje djetetova prava, zbog čega je njihov sin preminuo u dobi od nepunih deset godina.

Radi se 39-godišnjoj Hani Gržetić iz Omišlja i 42-godišnjem Viktoru Brnobiću iz Kostrene. Majka preminulog dječaka je u međuvremenu sklopila novi brak u kojem je rodila dječaka, koji sada ima šest mjeseci, a ima i desetogodišnju kćer iz prvog braka s navedenim Brnobićem, sud je odlučio zaštititi njihova obiteljska prava.

Hanu Gržetić i Viktora Brnobića tereti se da su od 6. kolovoza do 5. rujna 2015. godine u Rijeci, a nakon što su liječnici u bolnici utvrdili najvjerojatniju limfatičnu neoplazmu ne-Hodgkinovog limfoma te unatoč višekratnom informiranju liječnika o prirodi bolesti i štetnim posljedicama neliječenja, uključujući i smrtni ishod, odbili daljnje terapijske postupke i liječenje djeteta po protokolima službene medicine te konvencionalnim metodama suvremene medicine.

Tereti ih se da su na izričiti vlastiti zahtjev odveli dijete iz bolnice, te mu onemogućili potrebnu dijagnostičku obradu i liječenje hematološko-onkoloških bolesnika, te djetetu uskratili pravo na liječenje. Roditelji su ga odveli u vikendicu prijatelja u Gorski kotar, u Lič, gdje nesretnom djetetu biva sve gore zbog brzog širenja opake bolesti. Dječak je u konačnici preminuo 5. rujna 2015. godine.



SLUČAJ KOJI JE POTRESAO HRVATSKU: Najesen počinje suđenje roditeljima koji su odbili sina liječiti kemoterapijom

Predstojnik klinike: Da je dijete ostalo kod nas, sigurno bi mu se pomoglo

U bolnicu ga je mjesec dana prije, 5. kolovoza, primio predstojnik Klinike za pedijatriju riječkog KBC-a Goran Palčevski.

“Ja sam osobno prvog dana razgovarao s ocem, apelirao sam na njega te ga pokušao urazumiti i predočiti mu koliko svojim stavom dovodi u opasnost život djeteta. U konačnici taj njegov stav je bio i koban za dijete. Da je dijete ostalo kod nas, djetetu bi se sigurno pomoglo i uvjeren sam da u konačnici do ovako neželjenog ishoda ovako brzo ne bi došlo”, rekao je prije dvije godine prof. Palčevski za 24sata.

Dječakov otac tada je “odbrusio” pročelniku na molećive pozive da dopusti da pomognu i liječe dječaka. “Nemojte me više nagovarati jer, što me više i upornije budete nagovarali, to ću ja biti tvrđi u odbijanju”, kazao je otac pročelniku.

“Moram reći da kod djeteta zbog protivljenja roditelja u konačnici nije niti napravljena konačna dijagnoza nego je ona započeta, rekao je tada Palčevski.

ODVJETNICI OPTUŽENIH RODITELJA: Dječak nije umro zbog uskraćene medicinske skrbi nego zbog težine bolesti

Roditelji: Odlučili smo liječiti sina prirodnim neagresivnim putem, a ne kemoterapijom

Roditelji su odbili kemoterapiju za sina smatrajući je preagresivnom. Okrenuli su se alternativnim, prirodnim metodama.

“Odlučili smo liječiti sina prirodnim neagresivnim putem pomoću sode bikarbone i limuna (Simoncellieva terapija), prirodnih sokova po naputku Dr. Gersona (Gersonova terapija koja je poznata javnosti od 1934 g.), te raznim biljnim kapima tinkturama i antibioticima na istoj bazi, pokušali smo nabaviti i kanabisovo ulje koje je u mnogim slučajevima dovelo do izliječenja ili vidnog poboljšanja, ali kako je taj preparat u Hrvatskoj ilegalan jako ga je teško nabaviti tako da smo ga uspjeli dobiti prekasno”, napisao je tada dječakov otac na Facebooku.

Majka dječaka je, pak, nakon njegove smrti poručila da je sve radila samo iz ljubavi prema svom djetetu.

“Moje dijete nije htjelo ići u bolnicu i nije htjelo da ga bodu iglama. Mi smo ispunjavali njegovu želju. Bio je inteligentno dijete i znao je što mu treba, a što ne”, rekla je tada.