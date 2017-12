SUDAC KOJI JE POTVRDIO PRESUDU ŠESTORKI: ‘Praljkovo samoubojstvo bilo je čin očajnika, bio sam šokiran kao i ostali’

Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, sudac Carmel Agius s Malte, predsjedavao je žalbenim vijećem koje je potvrdilo prvostupanjsku presudu šestorici bosanskohercegovačkih Hrvata, nakon čega je jedan od osuđenih Slobodan Praljak počinio samoubojstvo

“Ima nas sedam milijardi koji živimo na ovom planetu, mislim da 6,5 milijardi njih nije znalo da postoji Slobodan Praljak, a pogotovo da je bio osuđen za ratne zločine. Sada, od 7 milijardi ljudi, njih 6,5 milijardi vidjelo je sve na televiziji’, kazao je Agius u razgovoru za N1 televiziju.

Na pitanje kako se osjećao u trenutku kada je Praljak popio otrov, Agius kaže da je bio šokiran kao i svi ostali.

“Sada 6,5 milijardi ljudi zna tko je bio Praljak”

“Neću komentirati osobu iz poštovanja prema njegovoj obitelji i zbog svih ljudi kojima je on bio drag, ali mislim da je to bio čin očajnika koji je postao kontraproduktivan. Zašto? Od 7 milijardi ljudi koliko nas ima na svijetu, njih 6,5 milijardi vidjelo je sve na televiziji, čitalo je u novinama i sad znaju tko je bio Praljak, da se ubio i to da se ubio nakon što je sud potvrdio da je ratni zločinac. Tih 6,5 milijardi ljudi ništa nije znalo o događajima u koje su bili upleteni bosanski Hrvati, bilo kao vojnici, bilo kao političari, a sada znaju. Po meni, bilo je dosta kontraproduktivno, ali ne bih želio više od toga komentirati zato što je to bio jedan nesretan događaj. Nitko ga nije očekivao i, naravno, bio sam šokiran kao i svi ostali”, kazao je Agius.

Nije želio nagađati ni oko toga kako je Praljak unio otrov u sudnicu.

“O tome se provodi istraga i kad istraga završi možda ćemo znati nešto više”, kazao je.

Arhivi suda pripadaju Ujedinjenim narodima

Budući da je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju prestao s radom, pitanje je što će biti s arhivima suda koje žele sve bivše republike s prostora Jugoslavije.

“Da, svi žele arhive, ali to nije nešto o čemu će se odlučivati na nacionalnim razinama. Već je odlučeno od strane Vijeća sigurnosti, arhivi pripadaju Ujedinjenim narodima, administrirat će ih mehanizam, i tako će to biti. Vjerojatno, za negdje 50 godina ili više, moguće je da Ujedinjeni narodi odluče da arhivi idu raznim državama. Primjerice dokumenti koji su nabavljeni od strane raznih republika možda budu vraćeni upravo tim republikama, ili nešto tako. Naravno, samo nagađam i spekuliram, ne znam kako će završiti. Ali ne bi me čudilo da Ujedinjeni narodi učine nešto tako”, kazao je Agius.

