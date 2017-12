SUDAC IVAN TURUDIĆ: ‘Lustracija je nemoguća, a pozdrav ‘Za dom’ ne bi trebao biti kazneno djelo’

Iako se o njemu spekuliralo kao o jednom od kandidata za ministra pravosuđa, sudac Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić to je opovrgnuo. “Nisam bio u krugu ljudi koji su bili kandidati za ministra pravosuđa. To je došlo iz medija, ja sam to nekoliko puta demantirao, ali demanti nikad nema jednak odjek kao vijest. To je i moja odluka. Moje ambicije ne idu u tom pravcu,” rekao je Turudić koji je gostovao u emisiji Novi dan N1 televizije.

Turudić je komentirao sve aktualne teme, kako one iz područja pravosuđa, tako i ostale. Evo njegovih najvažnijih poruka.

‘Ne znamo program Vlade u pravosuđu’

‘Čini mi se da se o pravosuđu u prijelazu vlasti potpuno šutilo. Ništa se ne zna, ne znamo što će biti, kakav je program nove Vlade u vezi pravosuđa,’ rekao je Turudić i dodao kako smatra da je jako dobro što je novi ministar iz redova sudaca,’ rekao je Turudić.

‘Politika je pokušala utjecati na pravosuđe’

Sudac Turudić smatra da je pravosuđe lišeno utjecaja politike. ‘Pravosuđe je depolitizirano, ja bih rekao. Politika je pokušavala u posljednje 4 godine, nasreću, prilično bezuspješno utjecati na pravosuđe.’



‘Suci nemaju moralnih problema’

Na upit kako komentira što je nekad presuda oslobađajuća iako je sigurno da je bilo zločina u određenom slučaju. Primjerice, kao sudac u slučaju Grubori donio je oslobađajuću presudu iako je i sam utvrdio da je nedvojbeno da je bilo zločina. ‘Sudac je dužan izreći oslobađajuću presudu i za zločin koji je nesumnjivo počinjen, ako nema dovoljno dokaza ili postoje drugi razlozi da se ne sude ljudi koji su optuženi. To nije problem suca i tu nema nikakvog posebnog lošeg osjećaja. Pravilo Zakona je da je bolje da nitko nevin ne bude osuđen, nego obrnuto. Moralnih problema suci nemaju. Suci sude ljudima koji su optuženi i na temelju dokaza koje priloži i provede državno odvjetništvo,’ pojasnio je Turudić.

‘Ne znam odakle šefu HDZ-a tvrdnje da su izbori pokradeni’

Na upit kako komentira navode predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka da je HDZ pokraden u izbornoj noći za 5,6 mandata, Turudić je rekao kako tako nešto smatra nemogućim. ‘ Što se tiče gradskog izbornog povjerenstva, kojega sam nadgledao, nema šanse da su izbori bili pokradeni. Ne znam odakle predsjedniku HDZ-a takve tvrdnje. Ja odbacujem te tvrdnje, a nisam ni shvatio da je to bio napad na gradsko izborno povjerenstvo.’

‘Ustavni sud treba harmonizirati druge tri vlasti’

Turudić smatra da je Ustavni sud nužan za funkcioniranje države. ‘Postojanje Ustavnog suda je neophodno i neupitno. On mora postojati, suci se moraju izabrati, koji nedostaju, i to mora biti plod političkoga dogovora između oporbe i vlasti, kao što je bio dosad. Za nadati se da će taj dogovor biti kvalitetan i da će imenovani biti suci koji su dostojni Ustavnog suda. On nije dio sudbene vlasti, on je četvrta vlast koja bi trebala harmonizirati druge tri vlasti.’

Turudić je demantirao da je kandidat za suca Ustavnog suda. ‘Nije to u polju moga interesa. To bi trebali biti ljudi kojima je to zadnja stepenica u karijeri. Nije dobro kad ljudi od 40 godina postanu suci Ustavnoga suda.’

‘Orsat Miljenić iznosi neutemeljene tvrdnje o jamčevini’

Na komentar kako se u javnosti stječe dojam da je jamčevina rezervirana samo za bogate, koji si mogu kupiti slobodu, Turudić je ustvrdio da je takva percepcija stvorena zbog bivšega ministra Orsata Miljenića. ‘Slažem se da je stvorena takva percepcija u javnosti, ali stvorena je zbog bivšega ministra Orsata Miljenića, koji iznosi potpuno neutemeljene tvrdnje. Nije istina da je jamčevina rezervirana samo za bogate. U zagrebačkim sudovima postoje i jamčevine od 10, 20 ili 30 tisuća kuna. Rijetke su one od nekoliko desetaka milijuna, koje se javljaju u javnosti u zadnjih dana.

Prijedlog koji je saborski zastupnik Miljenić predložio vrlo je paušalan i nije dobar. Što bi bilo kad bi se ukinulo jamstvo? Komu bi to služilo? Zaštiti države ili okrivljenika? To bi više služilo okrivljeniku, koji ne bi morao platiti 10 milijuna kuna, nego bi nad njim bila provedena mjera opreza. Tim bi se zakonskim prijedlogom postigao posve suprotan učinak.’

‘Lustracija nije moguća’

Turudić je komentirao i najave o zakonu o lustraciji, ‘Ne vidim načina. Lustracija je nemoguća. Ostaje odluka Europskoga suda iz 2006. godine, u primjeru Litve ili Latvije, koja stoji da je lustracija nemoguća nakon 10 godina. U Hrvatskoj je taj rok davno prošao. Lustracija u sudstvu je trebala biti napravljena devedesetih godina. Najlakše je provesti lustraciju u sudstvu. Nije trebala obuhvaćati ljude koji su poštivali zakon, nego državne odvjetnike, suce koji su odobravali sumnjive postupke, ljude koji su prisluškivali odvjetnike, sve one koji nisu pošteno radili svoj posao. Za mene je to završena priča, mislim da bi to izazvalo duboke nepravde.’

‘Za dom spremni’ u sferi prekršaja’

‘Teško mi se odrediti po toj stvari. To je bio pozdrav koji je korišten u NDH, to nije dio kojim bi se Hrvatska trebala ponositi. Postrojavanju postrojbi se daje previše pozornosti. To je dio folklora koji treba pustiti da ide svojim smjerom. Ako mu se daje puno javnoga prostora, onda može otići daleko. U Hrvatskoj nema toliko političkog ekstremizma kao u nekim drugim državama. Teško je reći, ali mislim da bi to trebalo biti u sferi prekršaja, ne kaznenog djela,’ kaže Turudić.

