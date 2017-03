SUDAC BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Lex Agrokor je protuustavan, a Vlada svojevoljno može nekome vratiti dug, dok drugome ne’

Zakonski prijedlog Lex Agrokora je neustavan. Svi pred zakonom moraju biti jednaki, a ovdje vidimo da nisu, rezolutan je Mislav Kolakušić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu

Gostujući u Hrvatska uživo, Kolakušić je istaknuo kako ministri ne konzultiraju pravnike pri izradi zakona.

“Prilikom donošenja zakona, ponekad se i osnivaju radne skupine međutim mišljenje tih radnih skupina odlazi u vjetar i ono što je naumljeno to se i donese” rekao je i nastavio o lex Agrokoru:



“Ovakav zakon, kao prijedlog koji smo vidjeli u medijima, krši brojne odredbe Ustava, dakle on ne može proći nikakav test suglasnosti sustava prvenstveno iz razloga što je to zakon koji se piše samo za jednu osobu., U Hrvatskoj svi smo jednaki pred zakonom”. Potpuno odbacuje opravdanje kako je to za “sve” tvrtke s više od 8 tisuća zaposlenih. “I sa 7.5 milijardi duga” nadopunjuje Kolakušić. “Znači to je poziv da neka druga društva da natuku dug. Apsolutno je jasno da je u pitanju samo Agrokor. Sve druge tvrtke koje bi odgovarale primjerice HEP su u državnom vlasništvu u kojima se može mijenjati uprava svaki dan, Holding je u gradskom vlasništvu, dakle to nisu tvrtke na koje se taj zakon odnosi” pojašnjava te ponavlja kako je apsolutno protuustavno donositi zakon za jednu osobu i jednu tvrtku.

Nisu svi jednaki pred zakonom

“Ustav obvezuje državu da osigurava poduzetnicima jednaki pravni položaj na tržištu. Svi bi morali biti jednaki pred zakon. Ovdje vidimo da jedna tvrtka nije. Dalje, osnovno je pravo zaštita vlasništva. U ovom zakonu je predviđeno da izvanredni povjerenik u slučaju sklapanja nagodbe može odrediti da se prema različitim vjerovnicima postupa različito. Što to znači u praksi? To smo već vidjeli u predstečajnim nagodbama – jedna skupina, primjerice financijske institucije i prema njima se primjenjuje: nema otpisa glavnice, nema otpisa kamata, namirenje u cijelosti. Druga skupina, primjerice mali dobavljači, prema njima 70 posto otpisa glavnice, 100 posto otpisa kamata i otplata onog ostatka na 100, 200, 500 rata” objašnjava i zgraža se nad time što bi sve odlučivao Vladin povjerenik, bez ikakvog propisanog maksimalnog iznosa otpisa niti vremena u kojem bi se otplatio ostatak.

Sud je postao fikus

Ali to nije sve što smatra problematičnim. “Sve je dano u ovlast Vlade RH i Ministarstva gospodarstva – oni imenuju povjerenika, a sud odluke smije odbiti samo povodom prijedloga Vlade” kaže i zaključuje: “Sud je sveden na fikus. Ako želite tako, onda preuzmite odgovornost i potpuno izbacite sud”, dodajući kako sumnja da se zakon stignu riješiti svi problemi zakona do njegovog predlaganja u Saboru.

Ipak, puno je važnije hoće li biti ikakvog učinka od Lex Perkovića obzirom na to da postoji mogućnost da Rusi preduhitre Vladu i postignu dogovor prije no što se zakon izglasa. Večernji piše kako Rusi planiraju potpisati sporazum prije nego Vlada donese zakon kojim se otvara mogućnost da Vlada upravlja Agrokorom i imenuje svog povjerenika.