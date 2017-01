SUD NASTAVLJA RAD: Arbitraža može ići dalje i bez Hrvatske

Unatoč tomu što se Hrvatska povukla iz arbitražnog sporazuma, Arbitražni sud, koji je trebao odlučiti o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, ipak nastavlja s radom.

Predsjednik Arbitražnog suda Gilbert Guillaume imenovao je Norvežanina Rolfa Einara Fifea za slovenskog arbitra u arbitražnom sudu, a Švicarca Nicolasa Michela za hrvatskog arbitra, čime je sud ponovno popunjen.

Hrvatska odbila imenovati novo arbitra

Hrvatski arbitar Budislav Vukas povukao se iz arbitražnog suda nakon što se Hrvatska povukla iz arbitražnog procesa, kompromitiranog otkrićem nedopuštenog dogovaranja i lobiranja među članovima arbitražnog suda, arbitra Jerneja Sekoleca i slovenske agentice Simone Drenik, koji su također dali ostavke.

Potom je slovenska strana za svog arbitra imenovala čelnika Međunarodnog suda pravde Ronnyja Abrahama, no i on je ubrzo odstupio, pa se činilo da bi to mogao biti i kraj arbitražnog suda.



Hrvatska strana oglušila se na Guillaumeov poziv da imenuje novog arbitra, smatrajući arbitražu “mrtvom”. Sabor je zatražio od vlade da pokrene postupak prestanka sporazuma o arbitraži, navodeći da je Slovenija bitno povrijedila njegove odredbe i cijeli proces nepovratno kompromitirala, što je Vlada potom i učinila, podsjeća Novi list.

Slovenija osporava jednostrano povlačenje Hrvatske

Slovenija pak tvrdi da Hrvatska ne može jednostrano izaći iz arbitraže, te očekuje da arbitražni sud nastavi rad do konačne presude koju u Ljubljani očekuju da će biti u njihovu korist i Sloveniji dati teritorijalni kontakt s otvorenim morem.

Ljubljana se protivi i pozivanju Hrvatske na Bečku konvenciju, tvrdeći da se u ovom slučaju nepoštivanja sporazuma ne radi o “bitnom kršenju” odnosno takvom kršenju koje bi opravdavalo napuštanje arbitraže, te da sam arbitražni sporazum predviđa mehanizam za rješavanje ovog problema – ostavku i imenovanje novog arbitra.

Hrvatska, naravno, takvo objašnjenje negira, tvrdeći da se radi o teškoj povredi arbitražnog postupka.

“Pažljivo razmatranje stajališta”

Arbitražni sud namjerava nastaviti rad i, kako ondje kažu, “pažljivo razmotriti stajališta strana” te možda ponovno pozvati dvije strane na daljnje očitovanje “po pitanju prava i činjenica”.

To znači da bi arbitražni sud tek sada trebao razgovarati o razlozima koji su Hrvatsku naveli na napuštanje arbitraže, iako je opravdano zaključiti da je o tome dogovor već postignut. Pa ipak, mnogo je vjerojatnije da će arbitražni sud, nakon imenovanja novih arbitara, nastaviti rad do konačne odluke, piše Novi list.

