SUD NAPOKON UTVRDIO: Kako je HAC udovici iz Blata na Cetini nezakonito uzeo zemlju i na njoj izgradio autocestu

‘Država mi je zbog gradnje autoceste između Splita i Ploča uzela oko 600 kvadrata zemlje, za što nikada nisam dobila naknadu.’

Tamo sam imala šipak, kruške, trešnje, bademe i vinovu lozu. Sagradila sam tamo i dva bunara i suhozid, a imala sam i poljsku kućicu i put i rampu. Još u lipnju 2007. godine Hrvatske autoceste (HAC) uzele su mi tu zemlju zbog gradnje autoceste, a nakon toga više nisam mogla do ostatka svojih polja. Iako sam tražila odštetu u HAC-u, nikada od njih nisam dobila odgovor, a zemljište do kojeg nisam moga doći propadalo je’.

Deset godina čekala odštetu

Napisala je to u tužbi ogorčena udovica iz Blata na Cetini koja je tek sada, nakon punih deset godina, uspjela dobiti presudu u svoju korist. HAC će joj, ako presuda Općinskog suda u Splitu postane pravomoćna, morati platiti 208 tisuća kuna, ali i kamate od 2006. godine kada je utvrđeno da dio imovine mora predati državi zbog autoceste do Ploča. U dva navrata tijekom 2007. godine pokušala se nagoditi s HAC-om, no tadašnja uprava oglušila se na njezine zahtjeve.

Zbog toga je u prosincu 2008. godine pokrenula sudski postupak.



HAC: To je državna zemlja

HAC je pokušao uvjeriti sud da ova mještanka uopće nije vlasnica zemljišta za koje je tražila odštetu, već da ono pripada Hrvatskim šumama. U pokušaju da pobiju odštetni zahtjev iz uprave HAC-a objašnjavali su kako je izvlašteno zemljište postalo autocesta koja je u vlasništvu Republike Hrvatske. ‘Zato nema osnove da tužiteljica traži naknadu od HAC-a’, naveli su.

Analizirajući ovaj slučaj Općinski sud u Splitu utvrdio je kako je sporna čestica doista bila uknjižena kao općenarodna imovina, kao posjed Hrvatskih šuma, iako je u stvarnosti njezin vlasnik bila udovica iz Blata na Cetini.

‘Pokušala sam zabraniti gradnju autoceste preko svog zemljišta, jer ono što mi je ostalo više nije bilo upotrebljivo budući da do tamo nije bilo puta’, rekla je vlasnica, što su tijekom procesa potvrdili i vještaci.

Odšteta za grožđe, kućicu, ograde…

Osim toga naveli su i da će grožđe u vinogradu, koji je smješten u udubini kraj autoceste, zasigurno biti lošije kvalitete, odnosno puno štetnih plinova i olova.

Tako je mještanka sada od suda dobila odštetu i za uništene biljke, naknadu za oduzeto poljoprivredno zemljište, odštetu za uništenu poljsku kućicu i ograde, te naknadu za nemogućnost pristupa preostaloj svojoj zemlji, koju nije mogla obrađivati od kada je izgrađena autocesta.

Uz odštetu, HAC mora podmiriti i troškove ovog procesa, koji su se do sada već popeli na gotovo 75 tisuća kuna.