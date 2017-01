KAKO ĆE SE NA KRAJU OBRAČUNAVATI POREZ STUDENTIMA? Evo što kaže Porezna u svom priopćenju

Nakon što je danas među studentima nastao pravi kaos zbog informacije o drastičnom smanjenju neoporezivog osobnog primitka, predstavnici Studentskog zbora u Zagrebu sastali su se s predstavnicima Ministarstva financija i Porezne uprave.

Nakon sastanka pojašnjen je nastali kaos. ‘Godišnji neoporezivi osobni primitak je povećan sa 13.000,00 na 15.000,00 kuna. To je ujedno granica sa kojom roditelji imaju pravo na porezne olakšice. Uz to svaki student ima pravo na osnovni osobni odbitak poreza od 3.800,00 mjesečno, odnosno 12×3.800,00=45.600,00 kuna godišnje. Time je neoporezivi godišnji iznos sada ukupno 60.600,00 kuna. Način obračuna je takav da se će svaki dohodak do 5.050,00 kuna mjesečno biti neoporeziv. Iznad toga će se oporezivati samo razlika’, izvijestili su iz SZZG-a.

Studentski zbor poručuje kako održati nove sastanke sa Ministarstvom financija i ministrom Marićem kako bi se osigurali dodatni ustupci, posebno u vidu zadržavanja porezne olakšice za roditelje studenata.



Javne instutucije su pozvali da unaprijede svoj način komunikacije s javnošću kako bi se ovakve situacije izbjegle.

HDZ je na Twitteru cijelu ovu situaciju nazvao ‘greškom u komunikaciji’.

Pojašnjenje iz Vlade

Uskoro je stiglo i priopćenje iz Vlade koje prenosimo u cijelosti.

Obzirom na informacije koje su se pojavile u medijima te pogrešna tumačenja oporezivanja primitaka učenika i studenata od 01. siječnja 2017. godine koja su izazvala zabrinutost posebice u studentskoj populaciji u nastavku dajemo objašnjenje oporezivanja primitaka učenika i studenata koje će se primjenjivati od 01. siječnja 2017. godine.

Napominjemo da su objavljenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine 01/2017) obuhvaćene razrade samo nužnih odredbi Zakona o porezu na dohodak dok će detaljna razrada odredbi navedenog Zakona biti propisana novim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je u izradi i bit će donešen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Podsjećamo da je Zakonom o porezu na dohodak propisan jedinstveni osnovni osobni odbitak za sve hrvatske građane, primatelje dohoka pa i učenici i studenti koji ostvaruju dohodak po bilo kojoj osnovi imaju pravo na neoporezivi osnovni odbitak u iznosu od 3.800,00 kuna mjesečno odnosno 45.600,00 kuna godišnje.

Pored toga, učenici i studenti imaju pravo na dodatnih neoporezivih 15.000,00 kuna primitaka godišnje odnosno 1.250,00 kuna mjesečno što sve zajedno iznosi 5.050,00 kuna mjesečno odnosno 60.600,00 kuna godišnje. Prema tome, na mjesečne iznose primitaka učenika i studenata do iznosa od 5.050,00 kuna neće se obračunavati porez na dohodak. Ukoliko se ostvari mjesečni primitak iznad toga iznosa na razliku (iznad 5.050,00 kuna će se obračunati porez na dohodak i eventualni prirez.

Ukoliko ukupni godišnji primici učenika i studenata ne prelaze iznos od 60.600,00 kuna sav eventualno plaćeni porez i prirez na dohodak prilikom isplata primitaka iznad 5.050,00 kuna mjesečno bit će im vraćen nakon godišnjeg obračuna.

Dakle ponavljamo, svi primitci učenika i studenata do iznosa od 5.050,00 kuna mjesečno oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak.

Postupanja posrednika pri zapošljavanju (student servisa) pri obračunu poreza na dohodak na primitke učenika i studenata bit će detaljno propisani već spomenutim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je u izradi. Međutim, s obzirom na novonastalu situaciju nerazumijevanja oko oporezivanja primitaka učenika i studenata, Ministarstvo financija – Porezna uprava će posrednicima pri zapošljavnju učenika i studenata, (student servisima i drugima) promptno dostaviti obveznu uputu o postupanju.

Držimo potrebitim napomenuti i sljedeće da ukoliko učenik odnosno student ostvari dohodak na godišnoj razini do iznosa od 15.000,00 kuna njegovi roditelji odnosno skrbnik ostvaruje poreznu olakšicu za njega uzdržavanog člana (do sada je bilo 13.000,00 kuna godišnje).

Dodatno, napominjemo da je neoporezivi iznos stipendija učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima od 01. siječnja 2017. godine iznosi 1.750,00 kuna mjesečno.

O navedenom su na sastanku održanom 5. siječnja 2017. u Poreznoj upravi upoznati i predstavnici Studentskog zbora s kojima će se sljedeći tjedan sastati i ministar financija Zdravko Marić.

Slijedom svega navedenog, jasno je da je porezna reforma imala za cilj izaći ususret mladima.