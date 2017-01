STUDENTSKI ZBOR SMIRUJE STRASTI: Neće biti drastičnog oporezivanja studenata, HDZ situaciju nazvao ‘greškom u komunikaciji’

Nakon što je danas među studentima nastao pravi kaos zbog informacije o drastičnom smanjenju neoporezivog osobnog primitka, predstavnici Studentskog zbora u Zagrebu sastali su se s predstavnicima Ministarstva financija i Porezne uprave.

Nakon sastanka pojašnjen je nastali kaos. ‘Godišnji neoporezivi osobni primitak je povećan sa 13.000,00 na 15.000,00 kuna. To je ujedno granica sa kojom roditelji imaju pravo na porezne olakšice. Uz to svaki student ima pravo na osnovni osobni odbitak poreza od 3.800,00 mjesečno, odnosno 12×3.800,00=45.600,00 kuna godišnje. Time je neoporezivi godišnji iznos sada ukupno 60.600,00 kuna. Način obračuna je takav da se će svaki dohodak do 5.050,00 kuna mjesečno biti neoporeziv. Iznad toga će se oporezivati samo razlika’, izvijestili su iz SZZG-a.

STUDENTI NAJAVILI PROSVJEDE ZBOG DIZANJA POREZA, REAGIRALI I MOST I PLENKOVIĆ: ‘Sjest ćemo i naći neko rješenje!’

Porezna uprava bi uskoro trebala objaviti detalje o načinu obračuna.



Studentski zbor poručuje kako održati nove sastanke sa Ministarstvom financija i ministrom Marićem kako bi se osigurali dodatni ustupci, posebno u vidu zadržavanja porezne olakšice za roditelje studenata.

Javne instutucije su pozvali da unaprijede svoj način komunikacije s javnošću kako bi se ovakve situacije izbjegle.

HDZ je na Twitteru cijelu ovu situaciju nazvao ‘greškom u komunikaciji’.