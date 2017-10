STUDENTIMA U DALMACIJI SVE TEŽE PRONAĆI STAN, RIJETKE PLAĆAJU I 600 EURA: Stanodavci tvrde: ‘Nismo mi socijalna služba’

Studentima je u svečulišnim gradovima u Dalmaciji sve teže naći stan. Problem je cijena, ali nerijetko i činjenica da moraju iseliti već u lipnju.

Podstanarima u Splitu i Dubrovniku, a sve češće i Zadru sve je teže pronaći stan. Naime, njihove cijene sežu do čak 1200 eura. Piše to Slobodna Dalmacija navodeći kako stanovi za one klasične podstanare, ako se i pojave u oglasima “planu” za tren, dok oni primjerice dvosobni ili trosobni koštaju od 400 do 600 eura, a ovi najskuplji su od 100 metar ačetvronih i nalaze se na dobrim lokacijama. Ovi poonji dakako su oni koje treba napustiti u lipnju jer se ljeti turistima iznajmljuju kao apartmani.

Tako su gradske jezgre svih povijesnih gradova na moru postale jedan veliki “zimmer frei” u kojemu ljeti nema mjesta za domicilno stanovništvo ili podstanare. A sve manje je interesa i za njihovo primanje tijekom zime jer se ljeti dovoljno zaradilo da zimi ne žele nikoga u stanu.

“Broj stanova za primanje podstanara koji se ne trebaju iseljavati ljeti u Splitu je drastično smanjen posljednje dvije godine. Studenti se još mogu snaći jer oni su u stanovima od listopada do lipnja, pa to većini vlasnika stanova odgovara jer onda slijedi turistička žetva od najmanje dva mjeseca”, riječi su koje naode u nekoliko agencija za iznajmljivanje stanova ističući kako je potražnja za stanovima ogromna, a ponuda slaba.



Logika turističke rente

Iseljavanje na temelju logike turističke rente, po kojoj mnogi u lipnju moraju van iz stana dovela je do sitaucije da brojene obitelji tijekom ljeta nemaju gdje živjeti jer su primorani iseliti, a nemaju gdje.

Stanodavci, pak, poručuju, kako oni nisu socijalne ustanove da bi se brinuli o onima koji nemaju stana.

“Ja sa svojim stanom mogu raditi što hoću. Nitko mi ne brani iznajmiti ga cijelu godinu podstanarima, ali onda ja određujem kolika je cijena takvog mira i neiseljavanja ljeti. Oni koji je ne mogu platiti tražit će nešto drugo. Ljeti za svoj stan dnevno mogu dobiti sto eura i kada sve izračunam, ne želim ga iznajmiti podstanarima cijelu godinu za manje od 500 eura mjesečno plus režije. To je stvar mojeg izbora da se ne želim petljati s turistima, a podstanari su spremni platiti više to što se ne moraju iseljavati ljeti iz stana”, priča jedan vlasnik stana iz Splita za Slobodnu Dalmaciju. Pritom dodaje kako je stan za dugoročni najam iznajmio u svega sat vremena otkako ga je objavio i to po cijeni koju je tražio.

Posebna je priča slika Splita kao sveučilišnog grada u kojem stanodavci stranim studentima ne kažu da će morati izaći u lipnju nego ih samo iznenade. Kako nemaju kuda usred ispitnog roka, najčešće se za pomoć obraćaju Sveučilištu i profesorima koji im onda pomažu naći smještaj.