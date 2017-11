STUDENTICA VERNA-a ŠMRKALA KOKAIN NA PREDAVANJU? Veleučilište ekspresno reagiralo: ‘Pokrenuli smo postupak’

Nedavno se na internetu pojavila kratka video snimka na kojoj jedna studentica djeluje kao da šmrče kokain u dvorani za predavanja veleučilišta VeERN.

Konkretno, u kratkom se videu vidi djevojka koja nešto stavlja na stol, zatim zarola novčanicu te kroz nju usmrče ono što je prosula po stolu, piše Telegram.

Nije poznato radi li se samo o šali, te da li djevojka samo glumi da šmrče, ili je snimljena dok je stvarno konzumirala drogu.

Promptna reakcija velečilišta

Veleučilište VERN na svojim je službenim stranicama u srijedu izdalo priopćenje u kojem navode kako su dobili obavijest o videu čiji sadržaj upućuje na “neprihvatljivo i nedozvoljeno ponašanje jedne naše studentice”.



Dodali su i kako su “pokrenuli su odgovarajuće pravne i druge postupke”, te da osuđuju svaki postupak koji nije u skaladu s hrvatskim zakonima.

Fakultet plaća studentima da se drogiraju

Pojavila se i poruka, navodno sa studomata VERN-a da se studenti pozivaju na obavezno testiranje na drogu. No službeni odgovor veleučilišta je da to nije istina. “Očito se radi o montaži i to vještoj”, rekli su s VERN-a za Telegram.