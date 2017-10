ZAGREBAČKI STUDENT KOJEG SU UŠUTKALI NA HRVATSKIM STUDIJIMA PROGOVORIO ZA NET.HR: ‘Ne želimo biti poslušnici koji pasivno stoje’

Na Hrvatskim studijima danas je održano prvo predavanje za sve nove studente ovog fakulteta na kojem im je, između ostalog, predstavljena struktura fakulteta sa svim njegovim tijelima među kojima i Studentski zbor čijim je predstavnicima na tom predavanju bilo zabranjeno govoriti.

Zbog navodne činjenice da nisu prisutni, brucoše je danas na Hrvatskim studijima, u ime predstavnika studenata, pozdravio zaposlenik fakulteta, asistent na jednom od kolegija koji je ujedno i najstariji član studentskog Zbora. O njegovom obraćanju predstavnici studenata nisu imali pojma.

‘Taj je govor trajao svega pola minute, a nakon što je završen i nakon što su studenti otpljeskali, dignuo sam se i rekao kako je laž da nismo prisutni. Mi smo tu, dvoje nas je i zabranili su nam govoriti’, ispričao nam je Duje Kovačević, novoizabrani predstavnik studenata Hrvatskih studija.

FAKULTET NE DOPUŠTA PREDSTAVNICIMA STUDENATA DA SE OBRATE BRUCOŠIMA: ‘Uprava nam je zabranila govor na uvodnom predavanju’



Najprije ih pozvali pa im javili nek ne dolaze

Čitava zavrzlama oko govora na uvodnom predavanju počela je sredinom devetog mjeseca, no pravi razlozi odluka koje ćemo spomenuti u nastavku, sežu puno puno prije.

‘Prvo su nas mailom pozvali sredinom devetog mjeseca da dođemo. Mail je poslala voditeljica studentske službe. U mailu su tražili novoizabranog predstavnika Studentskog zbora koji je izabran u svibnju’, počeo je priču Kovačević kojeg su u svibnju kolege podržale te ga izabrale za novog predstavnika.

Odgovorio je, kaže, na mail. Poslao im ukratko ideju o kojoj bi govorio pred studentima i očekivao pozitivnu povratnu informaciju, zahvalu ili nešto slično.

‘U petak je telefonom nazvala voditeljica studentske službe koja je u devetom mjesecu poslala mail, i to ne mene već drugog kolegu te mu rekla da je Uprava zabranila da mi održimo govor. Kada je kolega pitao zašto, kazala mu je da zbog toga što Studentski zbor, nakon izbora u svibnju, nije održao konstituirajuću sjednicu’, kazao nam je Kovačević.

Studentski zbor nije konstituiran

Kovačević je pojasnio da konstituirajuću sjednicu, koja ide nakon izbora koji su pak održani u svibnju, mora sazvati pročelnik u 15 dana nakon izbora novog predstavnika, koliko je zakonski rok. To nikad nije učinjeno.

‘Mi smo mailom tražili očitovanje. Tražili odgovor na pitanje kada će se ta sjednica održati no nitko nam se nikada nije javio s povratnim informacijama. Nedavno smo imali sastanak sa savjetnikom pročelnika koji nema ovlasti sazvati sjednicu’, kazao je Kovačević koji je od prije poznat po javnim istupima i zalaganju za studentska prava.

Javili se da su stigli na svečano predavanje

Kovačević i još jedan kolega iz Studentskog zbora danas su na fakultet stigli prije samog početka svečanog predavanja organiziranog za brucoše Hrvatskih studija. Javili su se povjereniku za nastavu koji im je kazao kako imaju dvije opcije: da ih voditeljica programa samo predstavi ili da u ime njih govori najstariji član organizacije koju predstavljaju, ujedno asistent na Hrvatskim studijima – s čime se oni nisu složili. Rekli su mu nek ih samo voditeljica predstavi.

‘Mislili smo, već ako ne smijemo govoriti, barem da nas studenti vide, da znaju kome se mogu obratiti ukoliko imaju nekih problema ili pitanja’, kazao je Kovačević.

Kada je na red došlo predstavljanje predstavnika studenata, prodekan za nastavu Marijan Ninčević pozvao je asistenta na fakultetu da održi govor u ime predstavnika Studentskog zbora.

‘Rekao je kako će on reći nekoliko riječi o našoj organizaciji s obzirom na to da niti jedan član Zbora, nije bio u mogućnost doći’, rekao je Kovačević koji se nakon tog govora ustao i pred svima rekao kako im je zabranjeno govoriti.

Na to ga je, kako nam je rekao, stariji kolega potapšao po ramenu i rekao: ‘kada se konstituira studentski zbor, imat ćeš prilike za govor’.

‘Mi u svojem govoru kojeg smo mislili održati nismo htjeli govoriti ništa loše, već smo htjeli reći studentima, ako se budu događale nekakve izvanredne situacija, da se mogu nama obratiti’, kazao je Kovačević te dodao kako ova današnja zabrana govora predstavnika studenata sasvim sigurno krši ustavom zajamčenu slobodu govora i to na sveučilištu koje bi trebalo biti centar slobode misli.

Ministarstvo osudilo ovaj potez

O čitavoj situaciji su obavijstili i Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta koje je osudilo ovaj događaj.

‘Sloboda govora je vrlo jasno ustavno definirana odredba i apeliramo da se legitimno izabranim studentskim predstavnicima na svim visokim učilištima dopusti jednako obraćanje studentima prvih godina sukladno uvriježenoj studentskoj praksi i dosadašnjem radu studentskih zborova’, poručili su iz ministarstva.

‘Ovo je ubijanje slobode misli’

Duje Kovačević kaže kako odluka o zabrani govora studentskih predstavnika na uvodnom predavanju za brucoše sasvim sigurno ima veze s činjenicom da je upravo on izabran novim predstavnikom. Upravi se ne sviđa što je to on proteklu godinu bio izuzetno akvtivan, javno iznosio činjenice, upućivao na nepravdu i zalagao se za pravednost.

Kazao je kako nije imao u planu stvarati paniku među brucošima i uznemiravati ih sa stvarima iz prošlosti. Smatrao je, kaže, da je bitno da im se obrati netko iz Studentskog zbora, da znaju da na njih mogu računati u bilo kakvoj situaciji. Na kraju je Studentski zbor predstavio netko koga studenti nisu izabrali.

‘Mi se školujemo da budemo građani, a ne poslušnici da gledamo pasivno na sve što se događa. Ovo je ubijanje svake slobodne misli. Da se netko po proceduri ne može obratiti i predstaviti se, to je potpuno nelogično. Studentski zbor može na parkingu sazvati sastanak i pričati o stvarima koje se događaju. Imali su kontrolu, mogli su nas prekinuti ukoliko bi krenuli u smjeru koji se njima ne sviđa, no oni su nam u startu zabranili govoriti’, rekao je Kovačević.