STRUČNJAK ZA SIGURNOST OD POŽARA RASKRINKAO PIROMANE: ‘Nije nikakav problem pronaći uzrok, oni najčešće koriste jedan trik’

‘Policija vrlo brzo utvrdi uzroke požara ali vrlo teško otkrije krivce za te požare’ ističe stručnjak za sigurnost od požara, opisujući i najčešću metodu kojom piromani podmeću vatru, ali i požare deponija koji nastaju zbog komada stakla.

Relativno brzo se sazna uzrok požara – već sada se zna da je uzrok epskog požara u okolici Splita otvoreni plamen ili žar, no teško je uloviti počinitelja.

“Ne čudi što se počinitelji teško otkrivaju, jer oni su uglavnom jako daleko kada požar bukne. Istražitelji mogu lako utvrditi mjesto i uzroke nastanka nekog požara jer uglavnom svaka materija u prirodi ne izgori do kraja, ali počinitelju je jako teško ući u trag. Nije to pitanje trudi li se policija ili ne, nego se teško istražiteljima usredotočiti na neku konkretnu osobu ako ona nije zatečena na mjestu gdje je izbio požar” govori Ante Petričević, umirovljeni pukovnik HV-a i inženjer za zaštitu od požara.

Policija intenzivno razgovara s mještanima Tugara i Srinjina te pokušavaju na taj način pronaći osobu ili osobe koje su odgovorne za nastanak požara.

Mnogi mještani žalili su im se da na predjelu Račnik postoji odlagalište otpada gdje se okupljaju “sumnjivi ljudi”.

“Tu možete naći svega, od otomana, kauča, stolica, otpada razne vrste. Mi mještani tuda, vjerujte, izbjegavamo i prolaziti. Nitko tamo ni svog psa ne šeta. A na tom Račniku je izbio požar i sredinom rujna 2011. godine, koji su gasili kanaderi” priča mještanka Tugara.

Dvije najčešće metode

Petričević je za Slobodnu Dalmaciju opisao i kako se požari najčešće podmeću.

Idealno sredstvo koje omogućuje da satima i danima nakon što ga postavite izazove požar je natrijev peroksid. Palitelji ga ostave za suhog vremena i jednostavno odu, čekajući da natrijev peroksid u dodiru s vlagom proizvede vatru.

“Ostavljaju ga navečer kada uglavnom nema vlage, a peroksid se aktivira uglavnom ujutro za vrijeme rose i vlage tla, a dotle je počinitelj kilometrima daleko . Česte se odgođene paljevine proizvedu na način da u donji dio cigarete palitelj čačkalicom nagura tri-četiri sumporna vrha sa šibice. Sve cigarete koje imaju dobar duhan ne gase se kada ih stavite u ravan, tj. horizontalan položaj. Ta cigareta se stavi u kutiju s ostalim cigaretama i zapali se njezin vrh u obrnutom smjeru od kutije. Duhan gori i kada žar dođe do donjeg dijela cigarete, ugurani sumpor proizvede vatru koja dohvati i sve ostale cigarete i kutiju. No, sve to gori ne baš enormnom brzinom, ali gori sigurno i dovoljno da se palitelj udalji pet-šest kilometara daleko.

Ima i jednostavniji i način, da se nagura više vrhova šibica u smjeru upaljene cigarete koji odmah prošire vatru kada do njih dođe žar od cigarete koja gori, govori jednn iskusni inspektor, dodajući kako takvo pričanje o detaljima nije “poduka” za palitelje, jer piromani to nažalost ionako dobro znaju.

Deponiji naročito opasni

“I divlji deponiji su veliki problem, posebno kada je na njima puno stakla. Ugrijavanjem dna staklenih boca pod određenim kutom za ekstremnih vrućina također može doći do požara koji direktno nije skrivila ljudska ruka, ali je riječ o očitoj nebrizi. Žukva ili brnistra koju svi toliko volimo jer lijepo miriše također je veliki potencijalni problem kad je riječ o požarima u prirodi jer su njezine stabljike šuplje i uvijek u njima ima jako puno kisika koji je idealan da se vatra koja na brnistru dođe raširi strašnom brzinom.” kaže nam Petričević zaključujući kako ipak treba pričekati rezultate istrage i za konkretne zaključke o uzrocima požara koji je početkom tjedna zaprijetio i Splitu.