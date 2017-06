STRUČNJAK KOMENTIRAO SLUČAJ MALOG CESAREA, REAGIRALA I PRAVOBRANITELJICA: ‘Sve vam je to zbog novca; majka je jako pogriješila’

Cijela Hrvatska ovih dana komentira obiteljsku dramu koja se odvija u obitelji Kuluz. Jučer je odgođena ovrha nad dječakom Cesareom koji sudski pripada ocu Alessandru Avenatiju koji živi u Italiji. Majka dječaka nakon presude je pobjegla te nekoliko godina živjela u bijegu s djetetom na relaciji Hrvatska – BiH. Opetovano je optužila bivšeg supruga za drogiranje i nasilno ponašanje, no to nikad nije sudski dokazano. Jučerašnje nemile scene pratila je cijela Hrvatska.

OGLASIO SE OTAC MALENOG CESAREA: ‘Bio sam kod zgrade, izgledalo je kao da će me linčovati. Kakve veze ti ljudi imaju s mojim sinom?’

Dijete je, kako su rekli oni koji su bilo uz njega, šokirano događajima. Iste je prokomentirao nekadašnji direktor splitskog Doma za nezbrinutu djecu ‘Mileva Tomić’, Božo Roguljić, koji dosta dobro poznaje problematiku i iz prakse.

‘Podbacile su sve institucije’

‘Poznajem problematiku, poznajem dijete, poznajem roditelje… Ma sve poznajem i odgovorno tvrdim kako su podbacile sve institucije društva. Svi su pali na ispitu, od Centra za socijalnu skrb do suda. Agonija traje godinama, a nitko nije napravio ništa osim novinara, koji pišu ono što pišu.



Dijete je trebalo zaštititi, trebalo je zaštititi majku, otac je, da se ponašao kako se trebao ponašati, mogao ostvariti određena prava na drugi način. Ali očito je kod nas bitan novac, a u ovom slučaju majka i njezini roditelji nemaju novca. Zato je do svega ovoga došlo…

Zna se kako je Nina došla ovdje, tko joj je pomogao da dođe, sve se zna. Sve je zakazalo. Bio bi red srediti te institucije.

Uvijek se išlo u zaštitu majke, uvijek se tražilo tko će pomoći djetetu. Ovdje imamo osobu koja želi pomoći djetetu, a nudimo je osobi koja mu neće pomoći. To institucije rade, a znam i određene odvjetnike, koji rade takve stvari za novac’, kazao je Roguljić za Slobodnu Dalmaciju.

‘Najtragičnije je što se sve odvija na ulici’

U priču se umiješala pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.

‘Najtragičnije u ovom slučaju je da se sve skupa odvija na ulici. To je nedopustivo, to je pritisak na institucije. Za razliku od nekih drugih slučajeva, ovdje su institucije radile svoj posao.Majka je jako pogriješila kad je otela dijete. Ovdje, kao i u svakom slučaju rastave roditelja koji imaju djecu, postoje samo dvije opcije. Prvo bi se roditelji trebali pokušati dogovoriti oko skrbništva nad djetetom bez institucija. Ako to nije moguće, onda umjesto njih moraju odlučiti institucije. Nije alternativa da ljudi na cesti sprečavaju izvršenje sudske odluke te pozivaju na pravni nered. Ulica ne može odlučivati o dobrobiti djeteta.Sve je ovo vrlo šokantno za dijete koje gleda demonstracije ispred kuće i sluša kako okupljena masa uzvikuje njegovo ime. Ono što mogu poručiti za dobrobit djeteta je “Ljudi maknite se s ceste jer svojim ponašanjem ne činite dječaku dobro”‘, rekla je za Index pravobraniteljica.