STRUČNJACI OTKRIVAJU: Mora li Plenkovićeva odluka o smjeni Mostovih ministara proći Sabor?

Hrvatski Ustav i zakoni nisu baš jasni što se tiče procedure razrješenja ministara koji nisu dali ostavku. Stoga je sve podložno tumačenju, a naši stručnjaci imaju svoja tumačenja.

Profesor upravnog prava Sveučilišta u Zagrebu, Ivan Koprić, kaže kako premijer ne može samostalno razriješiti ministre koji nisu sami podnijeli ostavku. Problem je nastao zbog činjenice da procedura razrješenja članova Vlade koji odbijaju otići nije jasno propisana ni zakonima ni Ustavom.

Premijer nije u pravu

No, profesor Koprić kaže kako Plenković ipak nije u pravu kad kaže da mu ne treba ničija suglasnost za ovu odluku. ‘Mi nemamo kancelarski sustav u kojem bi takvo razrješenje bilo moguće. Da je zakonodavac to htio, on bi predvidio. Nismo još imali ovakvu situaciju, ovo je inovacija koja izlazi iz okvira ustavnih standarda i nije predviđena. Kad nije predviđena, nije niti moguća. Na mala vrata se pokušava progurati praksa koja nije regulirana’, rekao je Koprić za 24sata.

Jedini način je, kaže Koprić, da se pokrene postupak razrješenja ministara regularnim putem, kojima će se potom izglasati nepovjerenje i nakon čega će se imenovati novi ministri. ‘To je jedini način. Znam da su Plenkoviću sugerirali suprotno, ali on time izlazi izvan ustavnog okvira i Ustavni sud treba reagirati’, kaže profesor upravnog prava.

Treba potvrdu Sabora

Sanja Barić, profesorica ustavnog prava, slaže se kako ova odluka mora proći Sabor. ‘Imenovanja i razrješenja ministara se odvijaju isključivo u Saboru. Ovo je bio samo prijedlog vlade kao i svaki drugi prijedlog. Dakle, Sabor mora izglasati razrješenje da bi stupilo na snagu. Vjerujem da premijer ne bi najavio razrješenje da ne misli da ima 76 ruku’, rekla je profesorica Barić za Index.

A ako glasovanje u Saboru i uspije, Plenkoviću i dalje treba supotpis predsjednika Sabora Bože Petrova za imenovanje novih ministara. ‘Petrov ne može odbiti potpisati imenovanje novih, može samo dati ostavku’, rekla je Barić.

Dakle, prema njezinu mišljenju, Plenković je bio u pravu kad je rekao da mu ne treba ničiji supotpis na odluku o razrješenju, ali mu zato treba potvrda u Saboru.

Na pitanje može li Plenković samostalno donijeti odluku o razrješenju članova svoje vlade odgovorio je i SDP-ov saborski zastupnik, pravnik i potpredsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin.

“Do sada smo u praksi imali nekoliko takvih situacija. Jedina koja bi bila usporediva je ona gospodina Linića. Međutim, gospodin Linić nije osporavao tu odluku. U tom kontekstu, ja ne mogu reći niti da su u pravu Plenković, ni Petrov. Već idemo za onim načelom kako se donosi odluka. Ako se odluka donosi tako da za nju glasuje Hrvatski sabor, da Hrvatski sabor daje povjerenje jednoj osobi, onda moramo reći da u slučaju da ta osoba ne prihvaća svoje razrješenje, o tome mora odlučiti Hrvatski sabor. Međutim, drugi argument, koji je jednako tako jak, je argument činjenice da premijer svojom odlukom, autonomnom i bez pitanja bilo kome drugome, podnošenjem svoje ostavke podnosi automatski i ostavku Vlade. Pa onda možemo ići a maiori ad minus, ako premijer svojom odlukom može smijeniti cijelu Vladu, onda može i pojedinog njenog člana. Jednostavno vam u ovom trenutku ne mogu odgovoriti na pitanje i sto posto stati iza tog odgovora”, kaže Grbin u razgovoru za Faktograf.

Ustavna kriza

Drugim riječima, na Markovu trgu trenutačno je u tijeku ustavna kriza, koju razriješiti može samo i jedino Ustavni sud.

“Ako dođe do toga da ti ministri ne prihvaćaju odluku predsjednika Vlade, onda će se očito morati od Ustavnog suda hitno na određeni način tražiti tumačenje, odnosno osporavati predmetna odluka. Međutim, pitanje je kako će se Ustavni sud postaviti, s obzirom na rokove za odlučivanje, itd. Ovo je očito zavrzlama koja će se prvom idućom promjenom Ustava morati razriješiti”, tvrdi Grbin.

Mostovac Mirosalv Šimić poručio je, pak u međuvremenu da premijer Andrej Plenković krši Ustav te da Orepić, Dobrović i Šprlje mogu biti smijenjeni samo u Saboru. Šimić je poručio da su tri ministra na svojim funkcijama sve dok ne izgube povjerenje u Saboru jer tako propisuje 116. članak Ustava, a da procedura oko smjene o kojoj govori Plenković nije u skladu s Ustavom.

“Ministri mogu biti razriješeni samo uz većinu u Saboru”, kaže. Također, naveo je da je važan i supotpis presjednika Sabora, a to bi trebao, kaže, znati Plenković jer mu je trebao njegov supotpis i kada je u studenom 2016. imenovao ministre M. Dalić i G. Marića.

“Mi nemamo kancelarski već parlamentarni sustav, takav sustav kaže da je zakonodavno tijelo najvažnije”, istaknuo je. “Naši ministri nastavljaju raditi posao sve dok Sabor ne odluči drugačije”, kazao je Šimić. “Imamo problem da se netko ponašao kao da je ovo kancelarsijki ustav i to nećemo dozvoliti”, dodao je.

