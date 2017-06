MAMIĆEVO RASKALAŠENO PONAŠANJE: ‘On ismijava i ponižava pravosuđe i politiku, pokazuje da mu nitko ništa ne može’

Zdravko Mamić ovih dana opet puni novinske stupce ponavljanjem incidenata i raskalašenim ponašanjem. Njegove su postupke i javne ispade pokušali objasniti stručnjaci.

Mamić je prošlog tjedna na suđenju na Županijskom sudu u Osijeku napravio incident i raskinuo suradnju sa svojim odvjetnicima Jadrankom Sloković i Čedom Prodanovićem. Prethodno se na njih izderao jer je smatrao da su pitanja koja su se postavljala svjedocima bila sugestivna.

Raskalašeno ponašanje i skidanje u javnosti

U trenutku dok je Saša Lovren, otac nogometaša Dejana Lovrena svjedočio o okolnostima sklapanja ugovora i aneksa ugovora o profesionalnom igranju svoga sina, Mamić je ustao i počeo glasno negodovati, smatrajući da Tužiteljstvo svjedoku postavlja sugestivna pitanja.

‘Moja koža je u pitanju. Gubite se. Ne trebate me braniti. Ja otkazujem punomoć i ja se branim sam’, rekao je Mamić, nakon čega je sudac zakazao stanku od pet minuta.



Njegovo je incidentno ponašanje izazvalo kraj rasprave, a sudac je odredio da Zdravko Mamić mora sud obavijestiti o novom branitelju ili će mu biti dodijeljen odvjetnik po službenoj dužnosti.

‘U prvi plan ispada stalno ono što ne bi trebalo, a to je da sam ja nekakav kontroverzan, ekscentričan čovjek, a ja sam samo čovjek od krvi i od mesa, koji je užasno ugrožen, jer mu sustav pakira veliku robiju’, rekao je Mamić nakon incidenta na sudu.

‘Mene odvjetnici nisu zaštitili. Desilo se to kako se desilo. Žao mi je jer sam danas mogao biti heroj, za sebe ako ne za vas. Znam što je Lovren trebao svjedočiti. Vi ćete shvatiti da je ovo velika farsa do koje nije trebalo doći. Nisam ja ovdje da svima njima i vama medijima služim kao pokusni kunić. Meni se ovdje sudi, valjda ja imam najveća prava. Ja nisam frajer bez jaja, ja sam frajer s itekakvim jajima. Tko želi, može provjeriti’, rekao je.

Koji dan kasnije, Mamić se raskalasio na svadbi Matea Kovačića. Kad je bend zasvirao poznati narodnjački hit Mitra Mirića “Ne može nam ni’ko ništa”, na binu su se popeli Lovren i Jedvaj, a ubrzo im se pridružio i Zdravko Mamić koji se skinuo i zaplesao.

Psihologinja: ‘Mamić tako pokazuje muškost i nedodirljivost

Takvim raskalašenim ponašanjem Mamić demonstrira moć, a ovo nije prvi put da se u javnosti skida polugol. Pokazuje tako da je ‘on tu glavni’ i da mu nitko ništa ne može, unatoč tome što živimo u demokratskom društvu, smatra psihologinja Mirjana Nazor, piše Večernji list.

On živi za to da bude u centru pažnje i da sva pozornost bude usmjerena na njega.

‘Time pokazuje neku svoju muškost kojom valjda demonstrira još jedan element svoje nedodirljivosti. Vezano uz Lovrena, ista je stvar bila i s Lukom Modrićem. Mislim da je on njima dobro zaprijetio, upotrijebio sve što mu stoji na raspolaganju, pa su dečki zato i svjedočili kako su svjedočili ili će tek svjedočiti onako kako Mamić hoće. Ti dečki uopće nemaju izbora. Čini mi se da su dovedeni u situaciju – ako hoćete ostati živi, znate što morate reći na sudu. To što Mamić radi i to što on pjesmama poručuje zapravo je pljuska našem demokratskom društvu jer time pokazuje da silniku i moćniku poput njega nitko ništa ne može. On zapravo tim stihovima ismijava i ponižava i naše pravosuđe i našu politiku. Ti stihovi usmjereni su sudstvu i politici. Njima Mamić poručuje – nitko mi od vas ništa ne može, ja sam tu glavni, vi ste nitko i ništa, mogu što hoću’, kaže psihologinja Nazor za Večernji list.

Komunikologinja: ‘U svakoj situaciji je Mamić dominantna osoba, a to poručuje i svojim ponašanjem’

Dodaje i da u cijeloj farsi sudjeluju i njegovi odvjetnici. Smatra da toga dana na sudu nisu djelovali uvjerljivo te da je cijela scena zapravo bila planirana i dobro odglumljena, a u cilju njegovog skorog oslobađanja.

Psihologinja Nazor smatra da ga medijski napisi zapravo potiču na takvo ponašanje jer mu izvještavanjem o njegovim scenama pomažu. Smatra da bi mediji trebali ignorirati njegove, kako kaže, prostačke predstave.

Slaže se i komunikologinja Smiljana Leinert Novosel, koja kaže da je takvo nekontrolirano ponašanje tipično za Mamića.

‘Ono što osjeća istog trenutka plasira u javni prostor pa se zato u javnosti i skida. Onime što pjeva, tekstom te pjesme, on jasno poručuje kako on sebe vidi – da je u pravu, da nema nikakvih problema u životu i da je on uvijek, u svakoj situaciji u svim okolnostima u kojima se nađe, dominantna osoba’, rekla je Leinert Novosel.