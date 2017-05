STRUČNJACI ANALIZIRALI PETROVA I PLENKOVIĆA U SABORU: ‘Šef Mosta osjeća da je kraj… A Plenković si je dopustio nedopustivo’

Božo Petrov jučer je imao vrlo dug i naporan dan u Saboru. Dok je trajala maratonska rasprava o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću šef Mosta nije smio napuštati svoju fotelju, kako ne bi naštetio Mostu, a osim toga, morao je slušati teške kritike na račun svoje stranke. Stručnjaci su analizirali njegovo ponašanje i način vođenja sjednice.

PETROV NE SMIJE MRDATI IZ SABORA, INAČE ĆE ZAKOPATI MOSTOVCE: Zatočen je u svojoj fotelji zbog posebne procedure…

Žarko Puhovski smatra kako Petrov nikad nije tako dobro predsjedavao.

‘Paradoksalno, Petrov nikada nije tako dobro predsjedavao Saborom kao jučer. Bio je miran, staložen, puštao je međusobna prepucavanja do krajnjih granica. Samo je povremeno reagirao, a tada nije dizao glas, nije se svađao, što se njemu inače događalo. Čak nije griješio ni s imenima zastupnica i zastupnika. Nakon svega što se dogodilo posebno se trudio biti korektan prema HDZ-u, a morao je čuti nekoliko vrlo ružnih stvari na račun Mosta. No, on je odlučio da s funkcije ode u dobroj formi. Zna da je njegova funkcija završena, pa je miran, nema se zašto uzrujavati. Kao da je čak i malo žalostan zbog toga što mu se svidjelo biti šefom Sabora, to je očito. No, doima se da je sad preko noći prelomio da je to gotovo pa je završnu scenu odlučio provesti u stilu labuđeg pjeva’, kazao je politički analitičar Puhovski za Večernji te dodao kako je prvi dio rasprave bio potpuno promašen, naglasivši loš nastup SDP-ovog šefa Davora Bernardića.



Puhovski nije zadovoljan niti nastupom premijera Andreja Plenkovića.

‘Bio je klasu manje uvjerljiv’

‘A Plenković je kasnije propustio odgovoriti na bilo koje pitanje. Premijer je bio klasu manje uvjerljiv nego kad se govorilo o ministru Barišiću i dopustio si je nešto što je nedopustivo – da svisoka gleda na zastupnike Sabora. To je bilo uvredljivo jer su, formalno, oni njega izabrali, a ne on njih. Baš to pokazuje da je Plenković bio nervozan. Nervozniji nego prije kad se govorilo o Barišiću. Rasprava je dobila na kvaliteti kad je premijer otišao i kad je Marić sam odgovarao na pitanja. Marić se držao pristojno, odgovarao je na pitanja i zastupao svoje stavove. Ne možete biti odgovorni ako ne odgovarate na pitanja, pri čemu su mu zastupnici zaboravili postaviti neka od najbitnijih pitanja – da pred svima kaže što je on zapravo radio u Agrokoru, otkad je ministar koliko je puta bio u kontaktu s vodećim ljudima Agrokora, koliko je puta, donoseći odluke u svom resoru, znao da odlučuje i o Agrokoru…’, kazao je Puhovski te zaključio kako je jučer u Saboru u obrani Vlade daleko najbolja bila ministrica gospodarstva Martina Dalić.

Komunikolog Danijel Labaš smatra kako je Petrov dosad naučio tehnologiju vođenja Sabora.

‘Petrov je naučio kako voditi Sabor’

‘Petrov je po prirodi staložen čovjek. Uz početno neiskustvo u vođenju Sabora, u posljednja se dva dana moglo vidjeti da je naučio tehnologiju vođenja Sabora, proceduru. To je zaista dobro svladao. A jučer nije minirao nikoga od zastupnika. Bio je malo tiši jer je očito želio dostojanstveno voditi sjednicu i dignitet Sabora zadržati do kraja. To je sigurno zato što i sam osjeća da se njegovu predsjednikovanju bliži kraj pa posao na čelu Sabora pokušava pošteno odraditi do kraja’, rekao je Labaš.