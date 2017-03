STRUČNJACI ANALIZIRALI LEX TODORIĆ: ‘To je nuklearno oružje, štetu će na kraju platiti građani u dućanima’

Vlada radi na Zakonu o izvanrednoj upravi, koji je već prozvan Lex Agrokor. Treba li Agrokor spašavati država, tko će platiti njegove dugove, ali i zašto je jučerašnji sastanak s dobavljačima završio tako brzo, pitanja su na koje su odgovor pokušali dati SDP-ov Peđa Grbin, ekonomski analitičar Željko Ivanković, ekonomski analitičar Milan Račić i novinar Slobodne Dalmacije Frenki Laušić u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Laušić smatra kako je taj zakon nuklearno oružje.

‘Mislim da Vlada moli Boga da se taj zakon ne mora donijet ili ako ga donese da ga ne mora provoditi. To bi morala biti ekstremni stručna osoba da rukovodi s tim, ali htjeli su poslati poruku, kao što se premijer pokazao i u slučaju INA-e. Vlada želi poručiti da drži kontrolu’, rekao je Laušić.

Ekonomski analitičar Milan Račić tu je izjavu komentirao rekavši kako je zakon pisan isključivo za domaću publiku, a ne za ruske vjerovnike.



‘Zakon će pasti na svim razinama’

‘Ovaj zakon je najviše napravljen za domaću publiku, da se Vlada pokaže da je sve po kontrolom. Past će na svim razinama. Trebali biti malo strpljivi i ne očekivati previše od Vlade. Mi smo navikli da će ona sve riješiti ali ona ovo neće riješiti’, kazao je SDP-ov zastupnik Peđa Grbin te doda kako nabavljenim zakonom Vlada preuzima previše rizika.

‘Ako je država na sebe prenijela kontrolu vlasti onda ona snosi rizik. To je neprihvatljivo. Ne samo da dobavljači to mogu tražiti već i bivši vlasnik, ako komesar donese lošu odluku svi mogu tužiti državu. Mi govorimo ovdje o sistemskom zakonu, učinku na hrvatsko gospodarstvo. Ako država u to stavi svoje prste u konačnici će i taj građanin koji kupuje u tom dućanu morati platiti štetu koja je država učinila’, kazao je Grbin.

Analitičar Milan Račić rekao je kako je u Hrvatskoj problem to što se zakoni stalno mijenjaju.

‘Prije godinu i nešto smo ponovno promijenili predstečajni i stečajni zakon. Sada mijenjamo zakon za strateški važne tvrtke. S druge strane, uopće ni ne znamo koje su to strateški važne tvrtke. Sad ispada da je to jedna firma za jednog čovjeka. Unosimo jako puno nesigurnosti u sistem koji je ionako nesiguran. To radimo na jedan nedostojan način’, rekao je Račić.

S njim se djelomično složio i ekonomski analitičar Željko Ivanković.

‘Vlada se ne snalazi’

‘Može li itko objasniti točnu situaciju? Standard & Poors i Moodys ne mogu. Vlada zapravo zna nešto više i to ne žele reći javnosti. Zašto? Zato jer ne žele reći ili se ne snalaze’, smatra Ivanvkoić.

Laušić smatra kako je Todorić jučer potvrdio da Agrokor stvarno ne funkcionira.

‘Danas Ivica Todorić dolazi na sastanak za koji su svi znali da postoji i tako je dokazao da postoje problemi u Agrokoru’, kazao je Laušić, dok Peđa Grbin kaže nešto slično: ‘Očito se događa nešto puno više nego što javnost zna i očito je da Vlada nešto pokušava prikriti. Reakcija je s ovim sistemskim zakonom potpuno pogriješena’, rekao je Grbin.

Dodaje kako je zakon pisao za Ivicu Todorića.

‘Ovaj zakon ima ime i prezime – odnosi se isključivo na jedno društvo. To nije zakon na koji se ponaša država u normalnoj ekonomiji’, kazao je.

Ivanković je pojasnio gdje je po njemu ključ problema.

Stvari ne funkcioniraju

‘Ivica Todorić i Agrokor najozbiljniji su hrvatski privatizacijski posao, a ulaskom u EU ta je konkurencija je zamijenila privatizaciju i tranziciju. Konkurencija je ono što smanjuje marže. Nakon 20 i koliko godina jednog sustava, stabiliziranja i pozicioniranja u tom sustavu, dolazi do situacije da neke stvari ne fukcioniraju’, kaže Ivanković.

Račić smatra kako su sve dosadašnje Vlade krive jer su tolerirale kašnjenje plaćanja dobavljačima.

‘Ne treba se ni SDP, ni HDZ ni MOST previše iznenaditi svi su oni za to suodgovorni’, rekao je Račić.

SDP-ov zastupnik Grbin na kraju je kazao kako SDP neće podržati najavljeni Lex Agrokor.