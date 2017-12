STROGA EUROPSKA PRAVILA USKORO STIŽU I U HRVATSKU: Vlasnici firmi panično zapošljavaju nove stručnjake da se zaštite od visokih kazni

Zbog nove europske uredbe koja brani neovlašteno korištenje osobnih podataka i predviđa za prekršitelje visoke novčane kazne već se pojavio strah u brojnim tvrtkama.

Kako bi ispoštivali sve odredbe ove uredbe morat će, potvrdili su za Novu TV, zapošljavati i nove stručnjake. Naime, kazne za kršenje pravila o zaštiti osobnih podataka mogu se popeti i do 20 milijuna eura ili 4 posto godišnjeg prihoda.

Što je GDPR?

Riječ je o uredbi poznatijoj pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation – koja će drastično promijeniti dosadašnji način prikupljanja podataka. Do sada su određene web stranice bez dopuštenja prikupljale podatke, pa bi već nakon prvog klika korisniku na e-mail dolazio njezin newsletter. Osim toga, dio korisnika nije čitao baš sve uvjete korištenja osobnih podataka, već bi, kako priznaju, samo kliknuli na “Slažem se” na web stranici.

“Nikog zapravo nije briga za to, nitko ne čita, više je to nekako pro forme”, smatra sugovornica Nove TV. Zato stižu nova pravila koja moraju biti vrlo sažeta i razumljiva.



Evo što kažu stručnjaci

“To mora biti lako razumljivo, jednostavno sažeto, razumljivo prosječnoj osobi, razumljivo djetetu”, objašnjava Sanja Silaj Zeman iz Agencije za zaštitu osobnih podataka. Moći će se i zatražiti informacije o tome – u koje se svrhe vaši podaci koriste, moći ćete dati prigovor ili zatražiti obustavu obrade podataka.

“Imat će pravo na prenosivost osobnih podataka u neke druge organizacije ili primjerice imat će pravo na brisanje svojih osobnih podataka”, kaže savjetnik za informacijsku sigurnost Marko Jertec.

Ovo su iznimke od GDPR-a

No, GDPR predviđa i iznimne situacije u kojima će se osobni podaci moći koristiti bez velikih kazni. Prema riječima Sanje Silaj Zeman to su situacije kada je potrebno zaštititi javni, privatni interes, kada je u pitanju obrana ili vezano za istrage kaznenih djela. Tvrtke će morati stalno provjeravati da nije došlo do curenja podataka. Mnoge će morati zaposliti i službenika za zaštitu osobnih podataka. Marko Jertec je uvjeren da će GDPR generirati ogromne investicije u IT -ju i iznimno veliki val zapošljavanja.

Direktiva na snagu stupa 25. svibnja iduće godine.