STREPILI SU BEZ RAZLOGA: U Novalji su zadovoljni prvim epizodama BBC-jeva reality-showa o razvratnom Zrću. Pogledajte ih i vi…

Strepili su u Novalji, naročito u gradskoj upravi na čelu s gradonačelnikom Antom Dabom, kako će njihovo mjesto i poznata paritijanerska plaža Zrće biti prikazani u BBC-jevu serijalu ‘The Brits Are Coming’ koja se počela emitirati ovoga tjedna.

Gradonačelnik Dabo čak je dao ultimatum producentima BBC-ja da će zabraniti snimanje ako Novalja u serijalu bude prikazana kao razvratno mjesto. No, sudeći prema prvim epizodama serijala, BBC zasad može mirno nastaviti snimanje na Pagu.

Gradonačelnik Dabo: Zasad nema ničeg spornog

“Zasad nema ničeg spornog, a što će biti dalje, vidjet ćemo. O tome će ovisiti i dozvola za snimanje serijala. No, ponavljam, vjerujem da će cijela ova priča na kraju biti odlična promocija Novalje na britanskom tržištu”, kazao je Dabo za Novi list dodavši da se snimanje nastavlja dogovorenom dinamikom i u skladu s potpisanom dokumentacijom.



Doduše, iz prvih sedam minuta serijala, objavljenih na YouTubeu još se ne može pretpostaviti kako će se razvijati radnja. Gradonačelnik Novalje inzistirao kod BBC-jevih producenata da ‘The Brits Are Coming” bude dokumentarni serijal koji se neće baviti samo “senzacionalističkim prikazivanjem negativnih pojava”. No, sudeći prema prvim dvjema epizodama objavljenima na You Tubeu, riječ je ipak o formatu reality showa koji prati nekolicinu mladih Britanaca (DJ u usponu, mlada djevojka koja prvi put ljetuje u inozemstvu, bivši vojnik…) na ljetovanju u Hrvatskoj.

Ne žele štedjeti već putovati, trošiti i partijati

U te dvije epizode predstavljeni su protagonisti i prikazano njihovo putovanje iz Engleske i Škotske do Novalje i Zrća. Zanimljivo je da je jedna od dviju djevojaka koja stiže iz Škotske uhićena već uoči polaska u Hrvatsku, ali i ubrzo puštena.

Novi list piše kako su protagonisti ovog serijala pripadnici nove generacije Britanaca koji ne žele štedjeti da bi kupovali nekretnine i druga dobra, već rade da bi novac potrošili na putovanja i stjecanje novih iskustava. Drugim riječima, raspolažu prilično zdravim budžetima za odmor, a čime će to rezultirati u ovom serijalu, zasad je teško pretpostaviti.

