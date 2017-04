STRAVA U SLAVONIJI: 30 godina plaćali i pili otrovnu vodu, tek sad su saznali da je u njoj nedopustiva količina arsena

Mještani naselja Komletinci kod Otoka u Vukovarsko-srijemskoj županiji već gotovo 30 godina piju otrovnu vodu.

Voda je bistra, no nije zdravstveno ispravna. Zbog arsena, željeza i mangana koji ih truju mještani su izašli na ulicu.

‘Zbog kvalitete naše vode. Koja je nepitka, nečista i nije za konzumaciju, znači niti nas niti naše djece’, objasnila je Natalija Šutalo, jedna od mještanki.

Dragomir Čerebić očekuje da im se dostavi pravo stanje vode.



‘Očekujemo da se ovih dana izvrše analize i da se na kućne adrese, umjesto ovog dopisa gdje se indirektno kaže da voda nije dobra, da se dostavi znači pravo stanje vode’, kazao je Čerebić za RTL.

Zavod potvrdio otrovanost vode

Zavod za javno zdravstvo potvrdilo je da voda nije dobra.

Iz vinkovačkog vododvoda priznaju da je voda prepuna teških metala još od 1989. godine kada je vodocrpilište otvoreno, i to zbog podzemnih voda.

‘I tada bila nije u skladu sa zdravstvenim pravilnikom vode za piće. No kada pogledamo – tada se nije radio parametar arsen, ali je bio i tada u tom trenutku miris prisutan, bio je prisutan amonijak. Kroz to razdoblje mi smo u više navrata upozoravali korisnike’, rekla je dr.sc. Jasna Kopić, pomoćnica direktora za javnu opskrbu i javnu odvodnju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.

No, mještani tvrde suprotno.

13 puta više arsena nego što je dozvoljeno

‘Ovo je analiza objavljena tek nakon pritiska javnosti, mještana Komletinaca u kojoj se spominje da arsen prelazi trinaest puta vrijednost koju je propisala Svjetska zdravstvena organizacija. Znači imamo u mjestu Komletinci 136 mikrograma arsena po litri vode, a dozvoljeno je deset’, objasnio je mještanin Zoran Popić.

Jedna od stanovnica kazala je kako je sigurna da je gradonačelnik znao za ovakvo stanje vode.

Gradonačelnik kupuje flaširanu vodu

‘Već duže sam osobno viđala gradonačelnika u Konzumu kako kupuje flaširanu vodu ja osobno, to mogu reći, pa vi prosudite je li on znao. Zašto on za svoju obitelj kupuje flaširanu vodu?’, pita se jedna od mještanki.

Gradonačelnik otoka Josip Šarić ipak tvrdi drugačije.

‘Ja pijem vodu i u Otoku i u Komletincima redovito. Kad se nađem u kafiću ukomletincima popijem čašu vode, tako i u Otoku. Ne bojim se arsena. Ja ne znam koliki je problem, ali pijem tu vodu u znak solidarnosti sa mojima građanima, koji tu vodu piju sve ove godine’, kaže Šarić, koji tvrdi da je te nedavno saznao da voda nije za piće.

‘Prvi put 27. veljače nama je jasno i glasno obznanjeno da voda nije za piće. Mi imamo informaciju da sve vode na ovom području koje nisu u regionalnom vodoopskrbnom sustavu imaju problem sa povišenim vrijednostima metala’, tvrdi gradonačelnik.

Hrvatske vode obećavaju kvalitetniju vodu

Loptica se stoga prebacuje na Hrvatske vode koje su prije sedam godina stopirale dovršetak regionalnog vodovoda.

‘Osigurana su sredstva za bušenje zdenca u Otoku koji ima kvalitetniju vodi ne sadrži arsen kao u Komletincima i krenuli smo u izgradnju spojnog cjevovoda koji je dio regionalnog vodovoda istočne Slavonije’, objasnio je direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković.

Obećavaju ako će bolja voda iz vodovoda poteći već za dvadesetak dana, dok će sutra u škole stići flaširana voda.