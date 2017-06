STRAŠNO, NETKO JE UNIŠTIO GNIJEZDA ZAŠTIĆENIH VRSTA: ‘Uginulo je više od 100 ptica, jedna mi je umrla u ruci’

Nepoznati počinitelj ili više njih, počinio je stravičan zločin uništivši gnjezdišta strogo zaštićenih vrsta ptica proteklog tjedna na području u blizini Peručkog jezera. Zbog zatrpavanja rupa u kojima se gnijezde ptice pčelarice, proteklog je tjedna uginulo više od sto ptica.

Prema prvim procjenama stradalo je 15 do 20 gnijezda ovih ptica selica koje kljunom i nogama iskapaju gnijezda na nasipima i strmim riječnim obalama. Informaciju o zatrpavanju gnijezda Hrvatskoj agenciji za prirodu i okoliš javio je fotograf Miroslav Marić koji je pronašao uništena gnijezda. Odmah po dojavi na teren su izišli policija i inspekcija zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, javlja Slobodna Dalmacija.

‘Uginula mi je u ruci’

‘Brojne ptice u rupama su se mučile i naposljetku uginule. Na istom mjestu sam bio prije pet dana i bile su sve žive i vesele u fazi gniježđenja. Pratim tu koloniju već tri godine i od oko 4, 5 parova narasla je puno, sve dok je nisu ovoga tjedna uništili. Tužan sam, jedna iznemogla ptica, jedina živa iz gnijezda, uginula mi je u ruci. Osjetio sam njezinu toplinu i trenutak kad joj je srce prestalo kucati. Postoji osnovana sumnja da je nedjelo učinio lokalni pčelar-lovac’ napisao je na svom Facebook profilu Miroslav.

Kome su smetale ove ptice?

Zašto su ove ptice nekom smetale nije poznato, no tamo gdje ima pčelinjaka, ima i ovih ptičjih kolonija koje se hrane kukcima opnokrilcima, odnosno pčelama, osama i stršljenima, ali i leptirima, vretencima i kornjašima. Svaki par pčelarica u prosjeku podiže 6 do 7 ptića po gnijezdu, koji su u ovo vrijeme sezone gniježđenja još nesposobni za let. U Hrvatskoj je široko rasprostranjena, a brojnost joj se procjenjuje na 5 do 10 tisuća parova.



‘Uništenje i jedne kolonije pčelarica, na način da se ptice prepuste polaganom ugibanju od gladi i žeđi, tragedija u odnosu čovjeka i prirode i zaslužuje svaku osudu’, kazali su iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.