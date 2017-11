STRANKA GLAS ODBILA SUDJELOVATI U MINUTI ŠUTNJE ZA PRALJKA: Beus-Richemberg objasnio je zašto

Šestorka je jučer zbog ratnih zločina počinjenih u BiH osuđena na ukupno 111 godina zatvora. Slobodan Praljak, kojem je potvrđena kazna zatvora od 20 godina, po izricanju presude ispio je otrov i preminuo. Zastupnici u Hrvatskom saboru šokirani su razvojem događaja te je jutros u sabornici održana minuta šutnje. Stranka GLAS u tome nije sudjelovala.

Zastupnik Goran Beus-Richemberg objasnio je zašto su tako odlučili.

‘Zato što je ovo najviši zakonodavni dom Republike Hrvatske i ovo je kuća u kojoj treba čuvati vladavinu prava i pravnu državu. Ne umanjujući ničiju ulogu u povijesnim zbivanjima, ne možemo prihvatiti da se tako odaje pijetet osobi koja ima presudu za izvršene ratne zločine. Obrana je u 14 godina imala priliku pokazati svoju nevinost, trud Praljka i njegovog odvjetničkog tima bio je impresivan, ostavili su iza sebe mnogo izvorne građe, ali očito to nije bilo dovoljno. U dva suđenja utvrđen je čitav niz okolnosti, koje moraju biti u prvom planu, a to su žrtve. I na hrvatskoj i bošnjačkoj strani počinjeni su zločini i za to netko treba odgovarati. Tisuće i tisuće ljudi su bili prognani, i Bošnjaka i Hrvata, učinjeni su zločini, počinjen kulturocid i to ne može ostati u drugom planu’, objasnio je Beus-Richemberg, a javlja N1.

Komentirao je Plenkovićevu izjavu da neće priznati presudu.



‘To je uvođenje dvosturkih kriterija. Sud u Haagu osnovan je i uz potporu RH. Nama je bilo stalo da se rasvijetle sve moguće okolnosti počinjenih ratnih zločina. Ako ne prihvaćamo presudu haškog suda, time bismo doveli u pitanje i oslobađajuće presude Markača i Gotovine ili Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne’, rekao je.