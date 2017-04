Hrvatska vladajuća koalicija ponovno je rubu raspada jer je premijer Andrej Plenković smijenio trojicu ministara iz redova manjinskog koalicijskog partnera, pišu u četvrtak svjetske agencije.

Plenković je smijenio trojicu ministara političke platforme nazvane Most, objašnjava njemačka agencija dpa, jer nisu htjeli podržati Zdravka Marića, ministra financija iz kvote HDZ-a.

Sukob s Mostom zbog ministra financija

Oporbeni socijaldemokrati, nastavlja agencija, traže Marićevu ostavku zbog krize izazvane financijskim slomom Agrokora, najveće privatne kompanije u državi. Marić je bio jedan od izvršnih direktora u Agrokoru prije nego što je postao članom vlade.



I agencija Bloomberg piše da je Agrokor doveo vladajuću koaliciju do točke pucanja i objašnjava da je Plenković razriješio trojicu Mostovih ministara jer nisu pristali uz stajalište većine kolega u vladi da se odbacuje oporbeni zahtjev za nepovjerenjem Zdravku Mariću.

Prije nego što je ušao u politiku, aktualni ministar financija Marić bio je Agrokorov izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala. Agrokorovi financijski problemi prisilili su Vladu da donese poseban zakon i preuzme kontrolu nad kompanijom koja u zemljama bivše Jugoslavije zapošljava 60.000 ljudi, piše Bloomberg.

Reuters javlja da je Plenković smijenio trojicu ministara manjinskog koalicijskog partnera zbog sukoba oko ministra financija, što dovodi u pitanje stabilnost vladajuće koalicije.

Most je odbacio Plenkovićev zahtjev, dodaje britanska agencija, i trojica ministra moraju ostati na pozicijama dok im se ne imenuju zamjene.

“Plenković želi maknuti trojicu uspješnih ministara, koji imaju rezultate, a ostaviti onoga koji objektivno ne može ostati na svojoj poziciji”, citira Reuters čelnika Mosta Božu Petrova.

Lokalni izbori – mogući uzrok napetosti

Sve agencije ističu da je svađa Mosta i HDZ-a srušila njihovu prethodnu koalicijsku vladu nakon samo devet mjeseci, što je rezultiralo prijevremenim izborima.

Plenković, koji je rekao da je ministre razriješio jer su narušili povjerenje među članovima Vlade, sada će morati pronaći novog koalicijskog partnera, pomiriti se s Mostom ili ponovno raspisati izbore.

“HDZ će se pobrinuti da parlamentarna većina nastavi s radom. Pobrinut ćemo se da politička stabilnost ostane”, citira Reuters Plenkovića.

Reutersov novinar smatra kako i predstojeći lokalni izbori u svibnju mogu biti uzrokom svježih napetosti između HDZ-a i Mosta.

Vladajuća hrvatska koalicija HDZ-a i Mosta na svom je kraju, piše austrijska APA.

Neočekivano odlučan premijer Plenković

Do sukoba je došlo zbog ministra financija Marića i njegove povezanosti s Agrokorom, kojeg je morala spašavati država. Oporba traži njegovu smjenu, a Most, iako koalicijski partner HDZ-u, pristao je na to, piše agencija.

“Vlada nastavlja, HDZ nastavlja”, prenosi APA riječi premijera Plenkovića nakon što je smijenio trojicu ministara.

Talijanska Ansa piše kako je Plenković neočekivano, ali odlučno smijenio trojicu Mostovih ministara, svojih koalicijskih partnera, jer su mu se usprotivili po pitanju sudbine ministra financija.

I ta agencija podsjeća da HDZ-u i Mostu ovo nije prvi prijepor zbog kojeg bi mogla pasti njihova koalicijska vlada.

