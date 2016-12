STRAH OD POREZA I ISELJAVANJE ČINE SVOJE: U ‘hrvatskoj Toscani’ kuće s vinogradima i voćnjacima jeftinije od starog auta

Banovo brdo, dio Baranje koji se naziva i “hrvatska Toscana” zbog južnih obronaka na kojima se uzgaja vrlo kvalitetna vinova loza, jedna je od najatraktivnijih kontintinentalnih destinacija u Hrvatskoj. No, nedostatak vremena i strah od poreza na nekretnine bacila je tamošnje nekretnine u bescjenje.

Predio na 20-30 minuta vožnje od Osijeka premrežen vinskim cestama i vinarijama, postala je turistički vrlo zanimljiva destinacija. Gastronomska ponuda, biciklističke staze, blizina parka prirode Kopački rit i sve veća ugostiteljska aktivnost ovaj pomalo zapušteni dio Hrvatske pretvara u top-destinaciju, piše Deutsche Welle.

NEKRETNINE NA BUBNJU: Na dražbi 700 posto kuća više nego prije deset godina

Nedostatak vremena i strah od poreza

Način života koji je sasvim drugačiji prije trideset godina i danas, tranzicija i emigracija, ostavio je posljedice koje su na tržištu nekretnina prouzročile neka vrlo čudna kretanja.



Danas je kuća ili vikendica u Slavoniji ili Baranji postala luksuz mnogima – i to uglavnom zbog nedostatka vremena, a ne novca. Oni koji su nekretnine naslijedili, žele ih se što prije riješiti. Najavljeni porez na nekretnine dodatno stvara (kažu nepotrebni) strah.

To je na tržištu stvorilo nesrazmjer između cijene i realne vrijednosti pa se u okolici Osijeka već za sedam do osam tisuća eura može kupiti kuća u kojoj je, da bi bila useljiva, potrebno dovesti samo ličioca. Vikendice s voćnjacima, vinogradima i nekoliko tisuća četvornih metara zemlje na osami prodaju se za slične cijene. Starije kuće u koje je potrebno ipak malo više uložiti, ali s većim parcelama zemlje, prodaju se za nevjerovatnih četiri do pet tisuća eura.

KVADRATI NIKADA JEFTINIJI: ‘Novac od svadbe donijeli u kutiji za cipele i kupili kuću za 18 tisuća eura’

Imanje za 7.500 eura

Ivana Barišić iz Osijeka prodaje obiteljsku kuću koja je sagrađena na njezinoj djedovini za 7.500 eura. “Riječ je o kući od 80 četvornih metara i vinskim podrumom, s preko 5.000 metara zemljišta na kojemu se nalazi voćnjak s jabukama, šljivama, kruškama, ali i vinograd. Na zemlji postoji i bunar, a iako je na vrlo mirnom, tihom i osamljenom mjestu, zimi ralica prolazi prilaznim putem” kaže Ivana svjesna da je jedini nedostatak kuće ono što je nekad bila njezina najveća prednost – lokacija.

Obitelj Barišić ima i bakinu kuću u susjednim Kneževim Vinogradima, pa u strahu od najavljenog poreza na nekretnine gledaju da se “riješe” viška nekretnina. Žive i rade u Osijeku, a iako je kuća na 20 minuta od grada, ipak nemaju vremena održavati niti brinuti se o imanju.

Ne rastaju se lako od obiteljske imovine i svjesni su da postoje načini da nekretnina postane profitabilna, ali … “Da imamo nešto gotovine koju bi mogli uložiti u posao koji bi barem mogao pokrivati troškove održavanja kuće, mogli bismo se upustiti u neki seoski turizam, ali zbog posla najveći je problem nedostatak vremena”, kaže Ivana Barišić.

Nije problem samo novac nego i vrijeme

Krunoslav Šabić koji se već godinama bavi trgovinom nekretnina i sam kaže da je situacija na tržištu uvjetovana mnogim okolnostima.

“Nekretnine najviše kupuju mlađi parovi koji su tek pred zasnivanjem obitelji, ali današnji način života ne ostavlja puno slobodnog vremena pa se najviše traže stanovi u gradu i u blizini radnog mjesta. Danas su radna vremena takva da čovjeku ostavljaju malo vremena da održava dvorište, kuću općenito. Do 15 sati rade još samo javne službe, ostali dolaze kući mnogo kasnije i ritam života je takav da malo tko ima vremena kositi travu i brinuti se o okućnici.”

Osim zbog već mnogo puta spominjane depopulizacije Slavonije i Baranje, što zbog niskog nataliteta, a što zbog iseljavanja u treće zemlje ili druge krajeve Hrvatske, u ruralnijim dijelovima se oslobodilo mnogo životnog prostora. Kuće građene sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća više nitko nema vremena održavati niti uživati njihove blagodati, jer oni koji imaju novaca, uglavnom nemaju vremena.

Prilika

Krunoslav Šabić kaže da trenutno takve nekretnine uglavnom kupuje viši srednji sloj, naime, kategorija koja je na žalost u nestajanju.

Niske cijene atraktivnih nekretnina potencijalni su trenutak i za zaradu jer je novac vrlo jeftin, a kamatne stope nikad niže. S obzirom da su cijene takve da teško mogu biti niže, neki vide nekretninu i kao dobru investiciju čija će cijena samo rasti sa razvojem turizma koji postaje sve brže rastuća grana gospodarstva i na kontinentu, a ne samo na obali.

Krunoslav Šabić smatra da se trenutna situacija ipak popravlja. Rast BDP-a i polagani izlazak iz krize ipak je donio određeni optimizam. Primjećuje se oporavak novogradnje što će zasigurno imati posljedice i na ostale segmente tržišta. Stanje na tržištu nekretnina je neiskorišteni resurs velikih potencijala.