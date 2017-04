ŠTO ZAKON O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE ZAPRAVO ZNAČI? Ivica Todorić aktivirao zakon koji će možda spasiti Agrokor, ali…

Ivica Todorić je aktivirao Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, prema mnogima, napisan za Agrokor. No što dalje?

Aktivacijom zakona automatizmom povlače sve blokade budući da se sva potraživanja zamrzavaju. Isto tako, obzirom na amandman zakona koji je izglasan, prednosti pri naplati imaju banke koje će osigurati novo kreditiranje Agrokoru. Dakle, vjerovnici stečajne mase imaju prednost pred namirenjem svih ostalih vjerovnika stečajnog dužnika.

TODORIĆ POKRENUO ZAKON O IZVANREDNOJ UPRAVI: ‘Ponosan sam jer sve što sam izgradio, predao sam državi’

Prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave prema lex Agrokor podnosi se trgovačkom sudu. Sud odmah nakon zaprimljenog zahtjeva izdaje obavijest Vladi i Ministarstvo gospodarstva o podnesenom prijedlogu.

Upravitelj najkasnije do utorka

SUD ZAPRIMIO TODORIĆEV ZAHTJEV: Evo što slijedi u formalnom postupku izvanredne uprave

Vlada je potvrdila da je primila obavijest Trgovačkog suda. U roku od dva radna dana, Ministarstvo gospodarstva predlaže, a Vlada donosi odluku o imenovanju izvanrednog povjerenika. Sud odmah, ili ne kasnije od dva radna dana nakon što primi odluku Vlade, donosi rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave

Sud imenuje vjerovničko vijeće, ministarstvo savjetnike

GOTOVO JE, TODORIĆ SE RAZVLASTIO: Aktiviran Lex Agrokor, kompaniju preuzima izvanredni Vladin povjerenik

Pet dana nakon objave rješenja izvanredni povjerenik pozivom u Narodnim novinama poziva vjerovnike da u roku od 30 dana obavijeste izvanrednog povjerenika i sud o članovima vjerovničkog vijeća. Svaka zasebna skupina vjerovnika bira jednog člana vjerovničkog vijeća. Sud imenuje privremeno vjerovničko vijeće.

Martina Dalić kao ministrica gospodarstva imenuje savjetodavno tijelo u roku od 15 dana nakon imenovanja izvanrednog povjerenika. Ono se sastoji se od pet članova, od kojih je jedan predstavnik radnika, a ostali su “osobe koje imaju dobar ugled i raspolažu posebnim stručnim znanjima”.

Za 15 mjeseci gotovo – ovako ili onako

Povjerenik je dužan je sastaviti tablicu prijavljenih tražbina, razlučnih prava i izlučnih prava, a objavit će se 60 dana nakon isteka roka za prijavu tražbine. U roku od 12 mjeseci od otvaranja postupka izvanredne uprave povjerenik, uz suglasnost vjerovničkog vijeća, može predložiti namirenje vjerovnika nagodbom; rok može produljiti za tri mjeseca

Postupak izvanredne uprave završava pravomoćnošću rješenja o obustavi postupka, provedbom nagodbe ili protekom 15 mjeseci od dana otvaranja postupka

Tko bi mogao biti Vladin povjerenik?

Kako je Telegramu potvrđeno iz tri neovisna izvora, novi favorit za prinudnog šefa Agrokora je Uwe Gregorius. Gospodin Gregorius bio je predsjednik Uprave hrvatskog Siemensa te, između ostalog, predsjednik Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore. Iz Siemensa je otišao 2009. godine, nakon čega je, kako stoji na njegovu profilu na Linkedinu, bio predsjednik nadzornog odbora i direktor u još četiri kompanije.

Ranije se govorilo i o mogućnosti da na mjesto Vladina povjerenika dođe Ante Ramljak, no navodno je ispao iz kombinacije.

Antonio Alvarez III ostaje savjetnik

Antonio Alvarez III je “chief restructuring officer”, odnosno glavni direktor za restrukturiranje, dakle trebao bi predvoditi restrukturiranje kompanije. On s Agrokorom ima ugovore kao konzultant. Na današnjoj pressici premijer Andrej Plenković je, na upit o Alvarezu i njegovom angažmanu u slučaju aktivacije zakona o Agrokoru rekao kako će o njegovom “budućem angažmanu razgovarati kasnije”. Prema saznanjima Nove TV novi povjerenik bi mu mogao ponuditi savjetničku funkciju.

Ustavni sud očekuke prijavu

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je danas kako Ustavni sud nije zaprimio prijedlog za ocjenu ustavnosti tzv. lex Agrokor, no da očekuje da će taj zakon najvjerojatnije doći pred ustavne suce. Šeparović je komentirao da da se sva ustavna prava sukladno načelu razmjernosti načelno mogu ograničiti ako postoji legitiman cilj u javnom interesu i ako postoji razmjernost. “Mogu samo ponoviti načelno da se sva ustavna prava, osim prava na život mogu ograničiti ako je to u skladu s ustavnim zakonom”, rekao je Šeparović dodavši da ne zna je li ili nije u konkretnom slučaju to napravljeno u skladu s Ustavom.

Policija nastavlje izvide u Agrokoru

Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić potvrdio je kako policija nastavlja započete izvide u Agrokoru, no nije želio kazati ništa o tome što je točno predmet policijske istrage u posrnulom hrvatskom trgovinskom gigantu. “Policija radi po nalogu DORH-a, provodi izvide i to je sve što u ovom trenutku mogu reći”, kazao je Orepić. Policija je već u četvrtak potvrdila da je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu započela izvide u Agrokoru, i to na osnovu kaznene prijave što ju je podnio potpredsjednik Sabora Božo Petrov.