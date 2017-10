ŠTO TO NE ŠTIMA U HRVATSKOJ POSTELJI? Ludi smo za pornografijom, a na erektilnu disfunkciju trošimo milijune

Hrvati su prema posljednjim podacima na 51. mjestu po gledanju pornografije, a adolescenti su po ovisnosti o pornografiji u samom vrhu europske ljestvice.

Prema učestalosti gledanja pornografije Hrvatska se nalazi na 51. mjestu. A brojke, piše Glas Slavonije, govore i kako su adolescenti kod nas uz ovisnosti o alkoholu i klađenju, i po ovisnosti o pornografiji u samom vrhu europske ljestvice. Teško je, smatraju stručnjaci, ostati imun na svakodnevno “serviranje” sadržaja koji impliciraju seksualnost. Dok se nekada pazilo da sadržaji “prožeti” tom temom budu prikazivani u kasnijim, večernjim satima, više toga nema. Brojne TV reklame govore tome u prilog, odašilju dvosmislene poruke, a sve se svodi na isto – seks.

Ovisnici spoznali problem?

Da u, kako kaže jedan sugovornik Glasa Slavonije, “hrvatskoj postelji” nešto ne štima s druge strane svjedoči i unosan šverc lijekova za seksualnu potenciju.

Baš ovih je dana zaplijenjena najveća količina lijekova za erektilnu disfunkciju kod Vinkovca, vrijednih oko 800 tisuća kuna. Hrvati, kako se moglo potom čuti u javnosti, godišnje potroše čak 17 milijuna kuna na spomenutu vrstu lijekova.

No, je li ovisnost o pornografiji u Hrvatskoj došla do tog stupnja da su ju ovisnici spremni priznati i potražiti pomoć? U đakovačkoj udruzi “Ne-ovisnost” dosad nisu imali ni jedan upit vezan uz tu problematiku pa se kažu za nju dosad nisu ni educirali.

Zabrane kontraproduktivne

Psihologinja Mirjana Nazor smatra kako je s mladima potrebno otvoreno razgovarati, a dio problema vidi i u, kako kaže, zabranama. “Vjerujem da tu ima svega pomalo. Možda, s jedne strane, kako je veliki broj mladih, to je samo moje nagađanje, uključen u vjeronauk u školama, vjerojatno i tamo slušaju o odgađanju spolne aktivnosti sve do stupanja u brak. Međutim, jasno je da u toj dobi hormoni rade svoje. Prema tome, ako se ne smije stupati u spolnu aktivnost, ako se anatemizira masturbiranje, onda im ne preostaje ništa drugo nego pornografija, bilo na internetu ili preko časopisa ili drukčije. Naprosto, ta sfera seksualnosti je prisutna, to je sigurno”, kaže prof. Mirjana Nazor. Dodaje i kako se boji da ni odrasli, ni kao roditelji, učitelji ili vjeroučitelji, tome ne pristupaju na dobar način.

“Samo zabrana, plašenje mladih da će to izazvati probleme, neuroze ili nešto drugo neće donijeti rezultate. Trebalo bi otvoreno razgovarati s mladima o tome da je i seksualna sfera oblik života, naravno da prerano stupanje u spolne odnose može imati vrlo teške i loše posljedice, i da to zahtijeva određenu odgovornost”, kaže prof. Nazor uz poruku da mladima, odnosno djeci, treba otvoreno odgovoriti već na prvo pitanje o spolnosti.