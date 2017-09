ŠTO SVE BRANITELJI DOBIVAJU NOVIM ZAKONOM I KOLIKO TO KOŠTA? ‘Brojka bi mogla narasti i do 5,5 milijardi kuna!’

Novi Zakon o hrvatskim braniteljima o kojem se posljednjih dana dosta govori i koji je uzburkao javnost, a o kojem se već raspravlja i u Hrvatskom saboru, donijet će brojne promjene.

Točnije, riječ je o različitim olakšicama, mogućnostima, ali i porastu broja hrvatskih branitelja koji će potom naravno i daleko više koštati državu nego što je to bilo ranije. Ministar Tomo Medved još je, pak, predstavljajući zakon upozorio na brojna neriješena pitanja i probleme s kojima se susreću hrvatski branitelji, te je ustvrdio kako će to izmijeniti u novom dokumentu.

A u njemu bi branitelji dobili sljedeće:



Više naknade za nezaposlene branitelje i članove obitelji smrtno stradalih, ovisno o duljini ratnog staža

Otvaranje roka za priznavanje statusa Hrvatskog vojnog ratnog invalida

Viši iznos mirovine, ovisno o duljini ratnog staža

Nižu dobnu granicu za umirovljenje, ovisno o ratnom stažu

Pravo na obiteljsku mirovinu i za bračne partnere

Redoviti sistematski pregled

Poreznu olakšicu za zapošljavanje djece smrtno stradalih branitelja

Obuhvaćanje i pripadnika Narodne zaštite te dijela “zaboravljenih” pripadnika HVO-a (pretpostavlja se da će taj broj rasti za oko tisuću i koštati 14 milijuna kuna)

Nastavak otpisa kredita iz HBOR-ovog programa za zapošljavanje razvojačenih branitelja

Govoreći još na sjednici Vlade ministar Medved kazao je kako je financijski učinak predviđenih mjera u 2018. godini – 219 milijuna i 200 tisuća kuna, što će se financirati s pozicije Ministarstva branitelja te 64 milijuna kuna s pozicije Ministarstva rada i mirovinskog sustava, uz napomenu da se u 2019. na poziciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava planira povećanje u iznosu od 245 milijuna kuna. Za ovu godinu u proračunu je, pak, predviđeno za te troškove 174 milijuna i 667.000 kuna.

No, jučer u Saboru, gdje se podigla velika bura oko toga koliko će nove olakšice za branitelje i izmjene zakona koštati porezne obveznike, zastupnik Goran Beus Richembergh (GLAS) zamjerio je Medvedu što po pitanju troškova nema detalja te je kazao kako će nas do 2025. novi zakon koštati 5,5 milijardi kuna.

Miro Bulj (Most) je, pak, jučer ukazao na činjenicu da Srbija Hrvatskoj još nije platila ratnu štetu te je komentirajući Vučićeve izjave, pak, istaknuo da bi novca bilo za sve da se ta isplata realizira.

No, Branimir Bunjac (Živi zid) je primijetio kako novi zakon braniteljima smatra one koji su u vojsci bili do 30. lipnja ’96. ističući kako je rat je trajao do studenoga 1995. pa je upitao koji se rat vodio u lipnju ’96. ukazujući na pojavu velikog broja lažnih branitelja koji će sada ostvarivati prava na trošak poreznih obveznika.

Analiza, koja je služila kao podloga za izradu zakona, pokazala je kako je od ukupno evidentiranih 505.649 branitelja, danas živo njih 442.710, te da trajna prava po važećem zakonu ostvaruje 56.562 branitelja koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Oko 82.000 branitelja je nezaposleno i nemaju redovita primanja, a Ministarstvo je posebno zabrinjavala činjenica da je više od 54.000 branitelja umrlo nakon Domovinskog rata, te da ih svake godine umire sve više.