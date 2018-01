ŠTO STOJI IZA NAJAVLJENE ‘POSLOVNE REORGANIZACIJE RAFINERIJE SISAK’? ‘Ovo znači zatvaranje i to svima treba biti jasno’

U HRT-ovoj emisiji gostovali su naftni konzultant Davor Štern i nezavisni zastupnik u Skupštini Sisačko-moslavačke županije te koordinator za obranu Rafinerije Predrag Sekulić

Radnici sisačke rafinerije proživljavaju trenutke straha i nesigurnosti zbog najavljene ‘poslovne reorganizacije rafinerije’ koju je najavila Ina, a koju neki vide kao najavu zatvaranja sisačke rafinerije. Vlada navodi kako radnici ne trebaju strahovati jer su otpremnine osigurane za jedne, dok drugi mogu računati na nova radna mjesta. Predsjednica je pak poručila kako bi zatvaranje rafinerije bila katastrofa za Sisak i županiju.

O ovoj temi raspravljali su naftni konzultant Davor Štern i nezavisni zastupnik u Skupštini Sisačko-moslavačke županije te koordinator za obranu Rafinerije Predrag Sekulić u emisiji Studio 4 HRT-a.

Deolitteova analiza

Sekulić tvrdi da reorganizacija poslovanja zapravo znači prekid rada. ‘Deloitteovu analizu je platila Ina. Znači, napisat će se ono što Ina želi. Nažalost, ni ministar Ćorić, ni Vlada RH očito nisu dobro informirani. Ne znam koga imaju za savjetnike niti zašto ne angažiraju gospodina Šterna i Umičevića, prof. Dekanića, članove HAZU-a. Svi oni govore u jednom smjeru. Ina ne može naći čovjeka koji će potvrditi ove njihove navode, a da je cijenjeni stručnjak u naftnoj branši. Ne vjerujem u ove izjave. Nije ovdje pitanje 40 ljudi, 40 radnih mjesta. Ovo je zatvaranje rafinerije Sisak i to svima u ovoj zemlji treba biti jasno’, naglasio je Sekulić.



Štern pak smatra kako je samo s gledišta poslovne odluke poslovna reorganizacija ispravna odluka. ‘To moramo otvoreno reći. Da ja radim u INA-i i na strani sam malih dioničara, bez da uzimam u obzir interese RH kao velikog dioničara – širi društveni interes. Nema dovoljno tržišta za dvije rafinerije. Najbolji put za gašenje sisačke rafinerije je ukidanje sekundarnih postrojenja, ostatak primarnih postrojenja da prerade domaću naftu dok god je bude bilo. Za višu fazu prerade bi se trebalo voziti u Rijeku, ta cijela ideja jedna rafinerija na dvije lokacije. Dok sam se bavio glazbom bila je krilatica – tko plaća, taj naručuje muziku. Deloitte je dobio takav projektni zadatak i vjerojatno takva odluka dugoročno ima smisla, ali politički sigurno nema’, kazao je Štern.

Atmosfera psihoze

Na pitanje kako bi se Vlada trebala postaviti u ovoj situaciji, Štern navodi kako bi trebalo zatražiti moratorij na ovakve odluke kao što je ova o 40 ljudi. ‘Nije pitanje 40 ljudi, to nije veliki broj s obzirom na ukupni broj stanovnika, ali to stvara jednu atmosferu, psihozu koja nije potrebna u ovom trenutku. Moj bi bio prijedlog, ako netko sluša, da se za sada ništa ne radi do konačnog rješenja’, zaključio je.