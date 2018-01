ŠTO STOJI IZA KARAMARKOVE NAJAVE POVRATKA U POLITIKU?: ‘Jedna odluka sigurno ga je ohrabrila…’

Politički analitičar Žarko Puhovski vjeruje da se Karamarko vraća jer nema što drugo raditi u životu, a premlad je za mirovinu.

Tomislav Karamarko najavio je jučer novi pohod na čelo HDZ-a. Iako je u srijedu svoju najavu malo ublažio izjavivši da trenutačno ima važnijeg posla, na kraju je znakovito poručio: ‘Nikad ne reci nikad’. Potpuno je jasno da bivši predsjednik vladajuće stranke ima namjeru vratiti se u političku arenu, ovom iznenadnom medijskom ofenzivom na neki je način želio isprobati puls u HDZ-ovim redovima i vjerojatno će svoju priliku sada čekati iz prikrajka.

“Očito se radi o nekakvim unutarstranačkim sukobima u HDZ-u. Očito ima tih nekoliko zastupnika unutar kvote HDZ-a koji podržavaju Karamarka i on sad to nastoji kapitalizirati. Vidjet ćemo što će biti od toga”, izjavio je za Net.hr Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja.

KARAMARKO NAJAVLJUJE POVRATAK U POLITIKU: ‘Stanje u stranci me motivira, puno je nezadovoljnih u HDZ-u’



Most je odigrao možda i ključnu ulogu u silasku Tomislava Karamarka s političke scene 2016. godine. Afera Konzultantica bila je prvorazredni politički skandal, a Most je inzistirao na Karamarkovoj ostavci. To se nije dogodilo pa je HDZ srušio premijera kojega je zajedno s Mostom i postavio.

‘Presudile mu veze s MOL-om’

“Karamarku su presudile veze s MOL-om i Jozom Petrovićem. Sada se vjerojatno ohrabrio nakon presude Arbitražnog suda u predmetu Ina-MOL, ali tu su postavke sasvim pogrešno postavljene. Znači, presuda je bila takva i zbog hrvatskog pravosuđa i svega što se događalo u slučaju Sanader“, kaže Grmoja.

Karamarko se tada zalagao da Hrvatska odustane od arbitraže tvrdeći da država loše stoji u postupku, što Mostov zastupnik smatra neodgovornim.

“Da smo mi izašli iz te arbitraže kao što je zagovarao Karamarko, bili bismo u još nepovoljnijem položaju. A zadatak svakog visokog dužnosnika je da govori stvari koje idu u korist države koju zastupa”, poručuje Grmoja uz razgovoru za Net.hr.

KARAMARKO OPET PROGOVORIO O POVRATKU U POLITIKU: ‘Sad imam važnijeg posla, ali nikad ne reci nikad’

Politički analitičar Žarko Puhovski Karamarka na čelu HDZ-a ponovno može zamisliti samo u nekom najcrnjem scenariju. “Srećom, stvari nisu tako loše da bi se Karamarko vraćao. Dakle, on bi se mogao vratiti samo ako bi stvari i u HDZ-u i državi baš katastrofalno krenule pa da ih on dokrajči. Ali tako loše nam ipak ne ide”, kaže Puhovski.

‘Nema što raditi u životu’

“On se pojavljuje kao nekakav predvodnik ekipe Hitne pomoći koja bi došla kad bi se dogodila velika nesreća ili požar, recimo. A koliko god on bio piroman, kao i neki vatrogasci koji prvo pale vatru da bi potom došli gasiti, nema šansu ništa zapaliti jer njegov doseg je samo u jednoj rigidnoj ideologiji koja se, zahvaljujući njemu, zloćudno proširila Hrvatskom. Ali više nema druge karte koju bi odigrao. A sad su mu već Hasanbegović i razni drugi uzeli to što je on pokrenuo – radikalno desničarenje”, objašnjava analitičar u razgovoru za Net.hr.

Puhovski vjeruje da se Karamarko vraća jer nema što drugo raditi u životu, a premlad je za mirovinu. “Kao i Milanović s druge strane. Milanović je rekao da ima neku firmu pa nema što s tim raditi. Karamarko je htio pokrenuti ‘think tank’, a čovjek koji ne zna reći dobar dan na engleskom jeziku ne može danas pokretati ‘think tank’. I sad se pokušava vratiti u ono jedino u čemu je u životu uspijevao, a to je politika”, kaže Puhovski.

Siguran je da Karamarko ima podršku u HDZ-u i to zato što je Plenković nema, što smatra i najvećim premijerovim problemom. “Uvjeren sam da premijerov najveći problem nije ni Sabor, još manje SDP, nego to što on ne zna kakvu podršku ima u stranci. Čak ne mogu ni reći da nema podršku jer ne može naći dva-tri mjeseca mira da se pozabavi strankom, organizira konvenciju. A ne može ni izaći na izbore na kojima bi sigurno jako dobro prošao jer ne može biti siguran da će njegovi ljudi doći na listu za Sabor”, govori nam Puhovski.

PRVA REAKCIJA IZ HDZ-a NA KARAMARKOVU NAJAVU POVRATKA: ‘Neki ljudi ne mogu staviti točku na određenu životnu etapu’

Koga će Brkić podržati?

Ipak, prilično je neizvjesno hoće li Karamarko u svom pohodu imati podršku nekad najbližeg suradnika Milijana Brkića.

“Brkić igra svoju igru i spreman je pustiti da se govori o njegovoj vezi s Karamarkom ili njegovoj dobrohotnoj pripravnosti da podrži Plenkovića. A time samo raste njegova relativna cijena u političkom životu i to je najpametnija taktika koju može izabrati. Vjerujem da se on prije svega bavi sobom i svojom pozicijom”, zaključuje Puhovski.

Zamolili smo za komentar ove teme još jednog Karamarkovog bivšeg bliskog suradnika, no Zlatko Hasanbegović nije bio raspoložen za izjavu. Tek nam je kratko poručio da je Karamarko član HDZ-a, a da se on ne miješa u ‘unutarhadezeovske odnose’.